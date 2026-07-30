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  15:20
Řetězec MR D.I.Y. chystá expanzi do Česka.

Řetězec MR D.I.Y. chystá expanzi do Česka. | foto: Gjurses Siderov

Řetězec MR D.I.Y. chystá expanzi do Česka.
Řetězec MR D.I.Y. chystá expanzi do Česka.
Řetězec MR D.I.Y. chystá expanzi do Česka.
Řetězec MR D.I.Y. chystá expanzi do Česka.
15 fotografií
Český trh levných diskontů zažije zemětřesení. Asijský gigant MR D.I.Y. otevírá na konci léta první prodejnu v Ostravě, následně v Praze. Nabídne tisíce položek od domácích potřeb po kutilství a plánuje přes sto poboček. Navštívili jsme polskou pobočku a zjistili, co nabízí.

Začne v Ostravě, poté zamíří do Prahy

Na první pohled připomíná spojení diskontů Action, Pepco či TEDi s domácími potřebami a menším hobbymarketem. V uličkách vedle sebe stojí kuchyňské nože, úložné boxy, umělé květiny, kosmetické pomůcky, elektronické příslušenství i montovaný nábytek. Právě mimořádně široká nabídka má být hlavní zbraní malajsijského řetězce MR. D.I.Y. při masivní expanzi do České republiky.

Stovka prodejen a stovky pracovních míst

Asijský gigant má v Česku obří ambice. Cílem je vybudovat síť více než stovky obchodů, které zákazníkům nabídnou deset až dvacet tisíc druhů levného zboží. S takto masivní expanzí se pojí i vznik stovek nových pracovních míst. Řetězec bude hledat posily nejen přímo do prodejen, ale velký nábor chystá také v logistice, skladech a administrativě.

Svoji první prodejnu řetězec otevře v nákupním centru Forum Nová Karolina v Ostravě. Otevření se očekává na konci léta 2026. Následovat by měla Praha.

Česká republika se stane dalším středoevropským trhem, kam značka expanduje. Klíčovou základnou pro tento region je Polsko, kam řetězec vstoupil v listopadu 2024. Od té doby tam expanze výrazně zrychlila a v červnu 2026 firma informovala již o otevření své třicáté polské pobočky. V Polsku navíc řetězec buduje logistické a distribuční zázemí, které bude zásobovat i budoucí prodejny v Česku, Rumunsku a Maďarsku.

Houbička za 15 korun, hrnek za 46. Ceny drží při zemi

Redakce navštívila prodejnu v polském nákupním městečku Bielany Wrocławskie na okraji Vratislavi. Obchod působí vzdušně, zboží je vystaveno přehledně a ve velkém množství. Interiér tvoří vysoké regály v neutrálních barvách, jednoduché cenovky a samostatné ostrůvky vyhrazené sezonním položkám či bestsellerům.

Mezi regály je na první pohled patrné, že řetězec sází na agresivní cenovou politiku. K vůbec nejlevnějším položkám, které redakce během návštěvy zaznamenala, patřily drobné kosmetické pomůcky. Například obyčejnou kosmetickou houbičku zde v přepočtu pořídíte zhruba za 15 korun, variantu s praktickým stojánkem pak o korunu dráž.

Podobně lidové ceny vládnou také v oddělení kuchyňských potřeb. Velký keramický hrnek o objemu 450 mililitrů vyjde zhruba na 46 korun, přičemž designově propracovanější kousky se pohybují v rozmezí od 48 do 70 korun. Kusový porcelán a jednotlivé talíře startují kolem 31 korun, nejdražší málokdy přesáhnou hranici 72 korun.

Výrobky v polské prodejně MR D.I.Y.Cena v PolskuOrientační přepočet
Kosmetická houbička2,70 PLN15 Kč
Kosmetická houbička se stojánkem2,90 PLN16 Kč
Keramický hrnek 450 ml8,30 PLN46 Kč
Keramický svícen9,50–10,50 PLN53–59 Kč
Nůž na chléb6,90–11,50 PLN39–64 Kč
Umělý tulipán v květináči13,50 PLN75 Kč
Umělá kytice26,90 PLN150 Kč
Menší závěsné zrcadlo20,90 PLN117 Kč
Batoh37,90–57,90 PLN212–324 Kč
Textilní šatní skříň47,90–59,90 PLN268–335 Kč

Přepočet je orientační, vychází z kurzu přibližně 5,59 koruny za jeden zlotý a zaokrouhlený na celé koruny. Ceny na českém trhu se mohou lišit v závislosti na logistických nákladech, daních a místní obchodní strategii.

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Pastelové trendy a dekorace ve stylu konkurence

Nepřehlédnutelnou plochu prodejny zabírají bytové doplňky a sezonní dekorace. Celé regály jsou plné váz, květináčů, polštářů, úložných košů a umělých rostlin. Řetězec kopíruje současné trendy: prim hrají přírodní materiály, jednoduché geometrické tvary a pastelové odstíny béžové, bílé, růžové či světle zelené. Právě v těchto uličkách je podoba s nabídkou zavedených diskontů Action, Pepco či TEDi nejvýraznější.

Cenovky přitom zůstávají velmi nízko. Například menší keramický svícen v trendy pastelové barvě pořídíte podle velikosti od 53 korun. Umělé tulipány v květináči vyjdou na 75 korun a velké, bohaté kytice umělých květin na zhruba 150 korun.

Řetězec vyčlenil samostatný prostor také pro zrcadla a drobný bytový nábytek. Menší kulaté zrcadlo určené k zavěšení stojí necelých 120 korun. U rozměrnějších stolních či nástěnných variant se pak ceny pohybují v rozmezí od 230 korun.

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Kutilský název klame, nabídka sází na trendy

Označení MR D.I.Y. (z anglického do-it-yourself) může vyvolávat dojem, že jde především o hobbymarket zaměřený na nářadí. Ve skutečnosti však kutilský sortiment představuje pouze část nabídky.

Značná část výrobků nese přímo privátní značku MR. D.I.Y., což firmě umožňuje lépe kontrolovat nákupní ceny a přímé zásobování. Vedle toho jsou k dostání i drobné kusy nábytku, jako jsou botníky, odkládací stolky, koupelnové regály či textilní šatní skříně, které jsou k dostání doslova za hubičku: stojí 270 korun.

Stejně důležité jsou hračky, papírnictví, školní potřeby, sportovní vybavení či doplňky do auta. V prodejně se objevovaly také dárkové tašky, krabice, umělé rostliny, cestovní potřeby a sezonní zboží.

Hlavně ušetřit. Češi nakupují v nových diskontech, i zboží krátce po trvanlivosti

Souboj o českého zákazníka

Historie společnosti začala v roce 2005 jedinou prodejnou v Kuala Lumpur. Dnes jde o mezinárodní gigant, který provozuje přes 5 700 prodejen v 15 zemích světa.

Tuzemský segment levného nepotravinářského zboží je sice poměrně zaplněný a silnou pozici v něm drží Action, Pepco, TEDi či KiK, přičemž nedávno trh obohatil i německý Woolworth. Výhodou nového hráče s globálním heslem „Always Low Prices“ (Vždy nízké ceny) však může být právě unikátní mix, který spojuje domácí potřeby, drobnou drogerii, hračky a hobby zboží pod jednou střechou. Zda tento koncept u českých zákazníků uspěje, ukáží nadcházející měsíce.

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