Obsah
Jaký je hlavní rozdíl mezi debetní a kreditní kartou?
Ačkoliv jsou obě karty na pohled identické, z hlediska bankovní logiky představují dva zcela odlišné nástroje. Zásadní rozdíl spočívá ve vlastnictví finančních prostředků, které klient při transakci využívá.
Debetní karta: vlastní úspory pod kontrolou
Debetní karta je standardně vydávána k běžnému účtu a slouží k nakládání s vlastními penězi klienta. Při platbě v obchodě nebo výběru z bankomatu dochází k okamžitému (nebo velmi rychlému) odečtení částky ze zůstatku na kontě. Hlavním limitem pro držitele karty je tedy aktuální stav jeho vlastních úspor, případně bankou nastavený denní limit pro čerpání.
Kreditní karta: úvěrový rámec jako finanční rezerva
Kreditní karta funguje na principu revolvingového (opakovaného) úvěru. V tomto případě klient nečerpá vlastní prostředky, ale peníze bankovního domu. Instituce na základě bonity klienta a prověření jeho platební schopnosti (tzv. credit scoringu) stanoví úvěrový rámec. Ten se v praxi nejčastěji pohybuje ve výši dvojnásobku až trojnásobku čistého měsíčního příjmu žadatele.
Kreditní karta je tak v podstatě schválenou půjčkou, kterou má držitel neustále k dispozici. Kromě funkce finanční rezervy pro nečekané výdaje nabízejí tyto karty často i nadstandardní benefity, jako jsou vratky z nákupů (cashback), rozšířené pojištění nebo asistenční služby, které u běžných debetních karet nejsou standardem.
Jak funguje bezúročné období a proč je klíčové?
Kreditní karta se stává dobrým sluhou ve chvíli, kdy pochopíte princip bezúročného období. To se v českých bankách standardně pohybuje mezi 45 a 55 dny. Pokud peníze, které jste si od banky během měsíce půjčili, vrátíte v tomto termínu v plné výši, nezaplatíte na úrocích ani korunu. Banka vám v podstatě bezplatně půjčila na nákup nové pračky nebo mobilu a vy jste mezitím mohli mít své vlastní úspory zhodnocené na spořicím účtu.
Problém nastává v okamžiku, kdy celou částku nesplatíte. Tehdy naskočí úroková sazba, která bývá u kreditních karet vysoká (často kolem 20 % p. a.). Pro maximální efektivitu je proto ideální nastavit si v bankovnictví automatické inkaso plné splátky. Tím se vyhnete zapomnětlivosti a zbytečným nákladům.
Jakým způsobem lze na nákupu elektroniky vydělat?
Elektronika patří k položkám, kde jsou benefity kreditních karet nejcitelnější. Existují tři hlavní cesty, jak z nákupu vytěžit maximum:
- Cashback: Mnohé karty vrací určité procento z každé platby. Například u mBank nebo České spořitelny můžete získat 1 % zpět z online nákupů. Pokud kupujete notebook za 30 000 Kč, 300 Kč se vám vrátí přímo na účet.
- Prodloužená záruka a pojištění: Instituce jako ČSOB, Komerční banka nebo Raiffeisenbank nabízejí k vybraným kartám automaticky prodlouženou záruku (často o 1 rok) nebo pojištění proti rozbití a krádeži. U drahé elektroniky tato služba, která je v ceně karty, nahrazuje placené připojištění u prodejce, které běžně stojí tisíce korun.
- Věrnostní programy: Programy jako bene+ (Moneta), U-šetřete (UniCredit) nebo RB CLUB (Raiffeisenbank) nabízejí přímé slevy u partnerských prodejců elektroniky (např. Datart). Tyto slevy se často sčítají s běžnými akcemi prodejce.
Která banka nabízí nejlepší benefity pro vaše potřeby?
Nabídka na českém trhu je široká a každá banka cílí na trochu jiného klienta. Zde je přehled nejzajímavějších možností pro nákup elektroniky a běžné užívání:
|Instituce / Karta
|Hlavní výhody
|Poplatek za vedení
|Skip Pay (balíček MAXI)
|Odložená platba o 50 dní, slevy v Datartu, cashback v e-shopech.
|Zdarma
|ČSOB Standard
|Prodloužená záruka + pojištění proti rozbití a krádeži na 1 rok.
|60 Kč (při útratě nad 3 000 Kč zdarma)
|Moneta Smart
|Věrnostní program bene+, cashback 1 % ve vybraných balíčcích.
|49 Kč (při útratě nad 3 000 Kč zdarma)
|Raiffeisenbank STYLE
|1 % zpět z nákupů (až 150 Kč/měsíc), pojištění prodloužené záruky.
|50 Kč (online sjednání na rok zdarma)
|Komerční banka (A karta)
|1 % z platby na penzijní spoření, pozáruční servis spotřebičů.
|59 Kč (při útratě nad 3 000 Kč zdarma)
|mBank (mKreditka e-Shop)
|1 % zpět z nákupů na internetu (připisuje se na mSpoření).
|39 Kč (při útratě nad 2 000 Kč zdarma)
Na co si dát pozor, aby se karta neprodražila?
Aby byla kreditka skutečně výhodná, je třeba se vyhnout několika kritickým chybám:
- Výběry z bankomatu: Kreditní karta k nim primárně neslouží. Poplatky bývají vysoké (např. 1 % z částky + fixní poplatek), a co je horší, na vybranou hotovost se většinou nevztahuje bezúročné období. Úroky se tedy začínají počítat okamžitě.
- Měsíční poplatky: Některé karty stojí 30 až 200 Kč měsíčně. Většina bank však tento poplatek odpustí, pokud kartou měsíčně zaplatíte určitou sumu (např. nad 3 000 Kč). Pro aktivního uživatele je tedy karta prakticky zdarma.
Platební morálka: Banky před vydáním karty prověřují registry dlužníků. Jakékoli zpoždění v minulosti může cestu ke kartě zkomplikovat. Naopak řádné splácení kreditky vám vylepšuje úvěrovou historii, což se může hodit v budoucnu při žádosti o hypotéku.