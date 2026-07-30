Premium

Získejte všechny články
3 měsíce za 19 Kč

Koupání zdarma: Kam v ČR vyrazit k vodě s dětmi i se psem?

Autor:
  11:45
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

Mnohá koupaliště si dnes účtují stovky korun za vstup pro jednoho na pár hodin. V Česku však stále existuje řada míst, kde si můžete užít den u vody s celou rodinou úplně zdarma. Kam vyrazit s malými dětmi a kde za vstup nezaplatíte ani korunu?

Ceny vstupného na letních koupalištích se mohou pro rodinu s dětmi vyšplhat na stovky korun, v aquaparcích mohou snadno překročit i tisíce. Pokud vám ovšem nevadí koupání mimo klasický chlorovaný bazén, můžete si koupání užít zcela zdarma.

Po celé republice najdete desítky jezer, přehrad nebo rybníků, kam si nemusíte kupovat vstupenku. Kromě toho, že vás vstup nebude stát ani korunu, mimo hlavní areály můžete navíc u vody strávit celý den, udělat si piknik a v některých případech s sebou vzít i domácího mazlíčka.

Obsah

PŘEHLED Kdo v Česku nabízí koupání zdarma?

Koupání zdarma – přehled měst pro letní sezonu 2026
MístoKraj
Koupaliště MotolPraha
Brněnská přehradaJihomoravský
Žermanická přehradaMoravskoslezský
Jezero MostÚstecký
Bolevecké rybníkyPlzeňský
Pískovna NákloOlomoucký
Písniky MělicePardubický
Stříbrný rybníkKrálovéhradecký
Slapská přehradaStředočeský

Zdarma se vykoupete i v hlavním městě

Pražané letos mají příležitost vykoupat se přímo v hlavním městě bez nutnosti platit vstupné. Na vstup zdarma zve konkrétně koupaliště Motol, které od vstupného odstoupilo z důvodu probíhající rekonstrukce.

Přírodní koupaliště v Praze 5 patří mezi oblíbená místa pro letní osvěžení. Nabízí travnaté plochy, možnost odpočinku u vody a díky pozvolnějšímu vstupu je vhodné i pro rodiny s dětmi.

Přeplněná a drahá Praha? Tahle koupaliště vás vyjdou na pár korun

Největším lákadlem zůstává brněnská přehrada

Oblíbeným místem pro letní koupání zdarma na Moravě je brněnská přehrada. Nabízí totiž hned několik pláží a míst vhodných ke koupání, přičemž na žádné si nemusíte kupovat vstupenku.

Žermanickou přehradu nesmíte minout

Jedním z nejlepších tipů na bezplatné koupání v okolí Ostravy je bezpochyby žermanická přehrada. Tato oblíbená vodní nádrž nedaleko Frýdku-Místku nabízí několik míst ke koupání, pláže i možnosti odpočinku.

Díky velké vodní ploše je vhodná jak pro koupání, tak i pro další letní aktivity. Rodiny s dětmi ocení také dostatek travnaté plochy.

Chcete se jen rychle zchladit? Na těchto koupalištích ušetříte tisíce za vstup

Od mosteckého jezera po plzeňské rybníky

Jedním z nejzajímavějších míst pro koupání zdarma na severu Čech je jezero Most. Rozsáhlá vodní plocha vznikla zatopením bývalého dolu a dnes nabízí upravené pláže, zázemí a prostor pro celodenní výlet. K jezeru navíc můžete přijít jak s menšími dětmi, tak i s čtyřnohými parťáky.

Počítejte s menším komfortem

Koupání v přírodních vodách vám sice může ušetřit pár stovek, na druhou stranu má ale i svá omezení. Na rozdíl od klasických koupališť zde většinou nenarazíte na sprchy, převlékárny, občerstvení nebo dohled plavčíka.

Před cestou proto zkontrolujte především kvalitu vody, možnost parkování a vybavení v okolí. Pokud vyrážíte s menšími dětmi, vybírejte hlavně místa s pozvolným vstupem do vody a upraveným zázemím.

V Plzni si pak můžete užít přírodní koupání zdarma u boleveckých rybníků. Nejznámější je Velký bolevecký rybník, který patří mezi tradiční letní cíle místních obyvatel. Najdete zde jak pláže, tak i travnaté plochy a především dostatek prostoru pro odpočinek.

Na Olomoucku patří mezi oblíbená místa ke koupání pískovna Náklo. Čistá voda, přírodní prostředí a možnost celodenního pobytu lákají v létě mnoho návštěvníků. Stejně jako u dalších zatopených pískoven je ale potřeba dbát zvýšené opatrnosti, zejména pokud zde plánujete přijet s malými dětmi. Voda totiž může být v některých místech příliš hluboká.

Oblíbené přírodní koupání nabízí také Písniky Mělice na Pardubicku. Lokalita je známá čistou vodou a písečnými plážemi, díky kterým připomíná menší přírodní koupaliště. O kousek dál, v okolí Hradce Králové, pak můžete vyrazit ke stříbrnému rybníku.

Plavání se psem je klíčem k letním radovánkám, zdraví a posílení pouta

TIP Kam vyrazit k vodě se psem?

Najít místo, kde byste se v létě mohli osvěžit i se svými domácími mazlíčky, nemusí být vždy jednoduché. Zatímco na klasická letní koupaliště mají psi vstup zakázán, u přírodních koupališť, přehrad nebo jezer bývají pravidla o něco benevolentnější.

Kde si můžete užít koupání zdarma i se psem?

  • Jezero Most – nabízí hned tři vyhrazené psí pláže
  • Brněnská přehrada – využijte psí pláž na Kozí horce
  • Žermanická přehrada – oblíbená lokalita v Moravskoslezském kraji
  • Slapská přehrada – nabízí řadu klidnějších míst mimo hlavní pláže
  • Máchovo jezero – vyrazte po turistické trase z obce Staré Splavy

Před návštěvou si nezapomeňte zkontrolovat aktuální kvalitu vody a pravidla pro vstup psů. U některých lokalit mohou být během hlavní sezony některé pláže pro psy dočasně uzavřeny nebo omezeny.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Co je v Itálii levnější než v Česku? Srovnali jsme regály supermarketů

Prodejna Interspar v italském Bolzanu 10.7. 2026

Chystáte se v Itálii nakupovat? Pak se vyplatí vědět, co si tam pořídíte levněji než doma a co je naopak lepší přivézt s sebou. Prošli jsme regály italského supermarketu od brambůrek přes ryby až po...

Sepraný favorit či bzučící octavia. Škodovky jezdily na elektřinu již dříve

Škoda Shortcut

Dnešní elektrické škodovky navazují na bohatou historii. Na počátku 90. let brázdil silnice elektrický favorit a později dokonce i octavia. První hybrid zkonstruoval „český Edison“ František Křižík...

IKEA chystá netradiční akci. Co naházíte do tašky za deset minut, to je vaše

ilustrační snímek

IKEA letos nabídne zákazníkům netradiční zážitky. V Británii se poběží maraton uvnitř obchodního domu, čeští zákazníci budou sprintovat s ikonickou modrou taškou pro doplňky zdarma. Co stihnou...

KVÍZ: Legendární obchody z devadesátek. Pamatujete si je všechny?

Prodejna Hervis

Některé obchody zmizely z českých měst už před lety, přesto na ně řada z nás dodnes vzpomíná. Pamatujete si ještě legendární řetězce jako Mana, Carrefour nebo Delvita? Otestujte se v našem kvízu o...

Nákupy jako v labyrintu míří do Česka. Podívejte se, jak vypadá slovenská sestra nového řetězce

Dánský řetězec Normal

Dánský diskontní řetězec Normal vstoupí v srpnu na český trh. První prodejnu otevře 12. srpna v pražském obchodním centru Atrium Flora, druhou otevře o dva dny později 14. srpna v Galerii Butovice....

Ve Varech se pilo víc Aperolu než piva, vejce Benedikt mizela po stovkách

Ve spolupráci
Rohlík.cz si na KVIFF 2026 otevřel Rohlík Park. | Zdroj: Rohlík.cz

Co letos zabodovalo u návštěvníků Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary? Podle statistiky z Rohlík Parku nebylo hlavním tahounem pivo. Největší úspěch sklidily burgery, vejce Benedikt a...

30. července 2026  8:30

KVÍZ: Legendární obchody z devadesátek. Pamatujete si je všechny?

Prodejna Hervis

Některé obchody zmizely z českých měst už před lety, přesto na ně řada z nás dodnes vzpomíná. Pamatujete si ještě legendární řetězce jako Mana, Carrefour nebo Delvita? Otestujte se v našem kvízu o...

vydáno 30. července 2026

Co je v Itálii levnější než v Česku? Srovnali jsme regály supermarketů

Prodejna Interspar v italském Bolzanu 10.7. 2026

Chystáte se v Itálii nakupovat? Pak se vyplatí vědět, co si tam pořídíte levněji než doma a co je naopak lepší přivézt s sebou. Prošli jsme regály italského supermarketu od brambůrek přes ryby až po...

29. července 2026  18:25

Okurkový lák jako tajná zbraň šéfkuchařů. Zkuste tyto geniální triky

Lák z okurek

Lák ze sterilovaných okurek nemusí končit ve dřezu. Dokáže změkčit maso, dochutit saláty, omáčky i polévky a poslouží také k rychlému nakládání zeleniny. Stačí vědět, jak jej správně využít.

29. července 2026  15:20

Přes 1,5 milionu Čechů přichází o tisíce na penzijním spoření. Kvůli datu založení

Ve spolupráci
Správně zvolená strategie penzijního spoření může ve výsledku znamenat rozdíl v...

Možná ho máte v šuplíku i vy. Penzijní připojištění založené před rokem 2013, kterému od té doby nevěnujete přílišnou pozornost. Jenže zatímco pravidla státní podpory se mění a vláda dokonce uvažuje...

29. července 2026  15:07

Sepraný favorit či bzučící octavia. Škodovky jezdily na elektřinu již dříve

Škoda Shortcut

Dnešní elektrické škodovky navazují na bohatou historii. Na počátku 90. let brázdil silnice elektrický favorit a později dokonce i octavia. První hybrid zkonstruoval „český Edison“ František Křižík...

29. července 2026,  aktualizováno  14:59

Jak naplánovat aktivní týden u vody pro tři generace

Komerční sdělení
Ilustrační obrázek

Skloubit představy o ideálních prázdninách u tří různých generací je jednou z nejtěžších logistických výzev rodinného života. Zatímco dědeček touží po klidných procházkách v přírodě, unavení rodiče...

29. července 2026  12:41

Lépe už bylo. Co nám může zdražit elektřinu a plyn?

Ve spolupráci
Období levných energií je u konce.

Mysleli jste, že ceny energií budou už jen klesat? Éra levné elektřiny a plynu je u konce. Dodavatelé otáčejí kormidlem a experti varují před riziky, která mohou vaše zimní účty vyhnat o tisíce korun...

29. července 2026  11:45

Většina Čechů podporuje posílení kontroly státu nad firmou ČEZ, ukázal průzkum

ilustrační snímek

Skoro tři pětiny Čechů podporují posílení kontroly státu nad energetickou firmou ČEZ, ukázal průzkum agentury Ipsos. Podle lidí to posílí soběstačnost země ve výrobě elektřiny. Vládní koalice ANO,...

29. července 2026  10:19

Afty, popraskané koutky i migréna. Tělu chybí vitamin B2 častěji, než čekáte

Vitamin B2 patří mezi méně známé vitaminy skupiny B. Kromě vlivu na energii a...

Vitamin B2 neboli riboflavin patří mezi vitaminy skupiny B, které se podílejí na tvorbě energie a správné funkci nervové soustavy. Přestože se o něm mluví méně než o vitaminu C nebo vitaminu D, jeho...

29. července 2026  8:30

Zvykejte si na levné máslo. Cenová válka řetězců přinesla nový standard

ilustrační snímek

Zapomeňte na šílené ceny minulých let. Máslo za dvacet korun už není výjimečnou akcí jednoho řetězce, ale novým pravidlem hry. Obchody hromadně zlevňují, jenže v regálech na vás kvůli tomu čekají...

29. července 2026

Konec vracení zdarma. Lounge by Zalando strhne z vrácených peněz 69 korun

ilustrační snímek

Zákazníci e-shopu Lounge by Zalando se dočkali nepříjemného překvapení. Obchod totiž již tento týden zavádí nová pravidla pro vracení zboží, které bude nově zpoplatněné. Dobrou zprávou je, že stále...

28. července 2026  18:25

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×