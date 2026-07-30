Ceny vstupného na letních koupalištích se mohou pro rodinu s dětmi vyšplhat na stovky korun, v aquaparcích mohou snadno překročit i tisíce. Pokud vám ovšem nevadí koupání mimo klasický chlorovaný bazén, můžete si koupání užít zcela zdarma.
Po celé republice najdete desítky jezer, přehrad nebo rybníků, kam si nemusíte kupovat vstupenku. Kromě toho, že vás vstup nebude stát ani korunu, mimo hlavní areály můžete navíc u vody strávit celý den, udělat si piknik a v některých případech s sebou vzít i domácího mazlíčka.
Obsah
PŘEHLED Kdo v Česku nabízí koupání zdarma?
|Místo
|Kraj
|Koupaliště Motol
|Praha
|Brněnská přehrada
|Jihomoravský
|Žermanická přehrada
|Moravskoslezský
|Jezero Most
|Ústecký
|Bolevecké rybníky
|Plzeňský
|Pískovna Náklo
|Olomoucký
|Písniky Mělice
|Pardubický
|Stříbrný rybník
|Královéhradecký
|Slapská přehrada
|Středočeský
Zdarma se vykoupete i v hlavním městě
Pražané letos mají příležitost vykoupat se přímo v hlavním městě bez nutnosti platit vstupné. Na vstup zdarma zve konkrétně koupaliště Motol, které od vstupného odstoupilo z důvodu probíhající rekonstrukce.
Přírodní koupaliště v Praze 5 patří mezi oblíbená místa pro letní osvěžení. Nabízí travnaté plochy, možnost odpočinku u vody a díky pozvolnějšímu vstupu je vhodné i pro rodiny s dětmi.
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Největším lákadlem zůstává brněnská přehrada
Oblíbeným místem pro letní koupání zdarma na Moravě je brněnská přehrada. Nabízí totiž hned několik pláží a míst vhodných ke koupání, přičemž na žádné si nemusíte kupovat vstupenku.
Žermanickou přehradu nesmíte minout
Jedním z nejlepších tipů na bezplatné koupání v okolí Ostravy je bezpochyby žermanická přehrada. Tato oblíbená vodní nádrž nedaleko Frýdku-Místku nabízí několik míst ke koupání, pláže i možnosti odpočinku.
Díky velké vodní ploše je vhodná jak pro koupání, tak i pro další letní aktivity. Rodiny s dětmi ocení také dostatek travnaté plochy.
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Od mosteckého jezera po plzeňské rybníky
Jedním z nejzajímavějších míst pro koupání zdarma na severu Čech je jezero Most. Rozsáhlá vodní plocha vznikla zatopením bývalého dolu a dnes nabízí upravené pláže, zázemí a prostor pro celodenní výlet. K jezeru navíc můžete přijít jak s menšími dětmi, tak i s čtyřnohými parťáky.
Počítejte s menším komfortem
Koupání v přírodních vodách vám sice může ušetřit pár stovek, na druhou stranu má ale i svá omezení. Na rozdíl od klasických koupališť zde většinou nenarazíte na sprchy, převlékárny, občerstvení nebo dohled plavčíka.
Před cestou proto zkontrolujte především kvalitu vody, možnost parkování a vybavení v okolí. Pokud vyrážíte s menšími dětmi, vybírejte hlavně místa s pozvolným vstupem do vody a upraveným zázemím.
V Plzni si pak můžete užít přírodní koupání zdarma u boleveckých rybníků. Nejznámější je Velký bolevecký rybník, který patří mezi tradiční letní cíle místních obyvatel. Najdete zde jak pláže, tak i travnaté plochy a především dostatek prostoru pro odpočinek.
Na Olomoucku patří mezi oblíbená místa ke koupání pískovna Náklo. Čistá voda, přírodní prostředí a možnost celodenního pobytu lákají v létě mnoho návštěvníků. Stejně jako u dalších zatopených pískoven je ale potřeba dbát zvýšené opatrnosti, zejména pokud zde plánujete přijet s malými dětmi. Voda totiž může být v některých místech příliš hluboká.
Oblíbené přírodní koupání nabízí také Písniky Mělice na Pardubicku. Lokalita je známá čistou vodou a písečnými plážemi, díky kterým připomíná menší přírodní koupaliště. O kousek dál, v okolí Hradce Králové, pak můžete vyrazit ke stříbrnému rybníku.
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TIP Kam vyrazit k vodě se psem?
Najít místo, kde byste se v létě mohli osvěžit i se svými domácími mazlíčky, nemusí být vždy jednoduché. Zatímco na klasická letní koupaliště mají psi vstup zakázán, u přírodních koupališť, přehrad nebo jezer bývají pravidla o něco benevolentnější.
Kde si můžete užít koupání zdarma i se psem?
- Jezero Most – nabízí hned tři vyhrazené psí pláže
- Brněnská přehrada – využijte psí pláž na Kozí horce
- Žermanická přehrada – oblíbená lokalita v Moravskoslezském kraji
- Slapská přehrada – nabízí řadu klidnějších míst mimo hlavní pláže
- Máchovo jezero – vyrazte po turistické trase z obce Staré Splavy
Před návštěvou si nezapomeňte zkontrolovat aktuální kvalitu vody a pravidla pro vstup psů. U některých lokalit mohou být během hlavní sezony některé pláže pro psy dočasně uzavřeny nebo omezeny.