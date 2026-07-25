Český online supermarket Košík.cz by mohl v budoucnu rozšířit své působení o další zahraniční trh. Veřejně dostupné informace naznačují, že se společnost připravuje na expanzi do Polska.
Podle údajů z polského Národního soudního rejstříku (KRS) byla 27. května letošního roku zapsána společnost Świeża Żywność Online (v překladu Čerstvé potraviny online). Jejím jediným společníkem je česká společnost Košík Holding.
Košík navíc nedávno zveřejnil inzerát na pozici Quality Control Manager s místem výkonu práce ve Varšavě. V jeho popisu firma uvádí, že je rychle rostoucím online supermarketem působícím v České republice a na Slovensku, který nyní vstupuje na polský trh.
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Firma plány zatím tají
Právě spojení nově založené společnosti a pracovního inzerátu naznačuje, že by se Košík.cz mohl na vstup do Polska připravovat. Kdy a v jaké podobě by k němu případně mohlo dojít, ale zatím není jasné.
„Zatím to musíme nechat bez komentáře,“ reagoval na dotaz redakce František Brož, mluvčí společnosti.
Na konkrétní obrysy případných polských plánů si tak budeme muset ještě nějaký čas počkat. Není například jasné, zda by firma v Polsku využila vlastní logistickou infrastrukturu, nebo by navázala na model spolupráce se strategickými partnery, který využívá na některých současných trzích.
Obří trh s tvrdou konkurencí
Polsko patří s více než 37 miliony obyvatel mezi největší evropské trhy internetového prodeje potravin. Zároveň jde o velmi konkurenční prostředí. Případná expanze by tak pro Košík představovala dosud největší zahraniční krok.
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Společnost v současnosti působí v České republice a na Slovensku. V minulosti už své aktivity rozvíjela také v Bulharsku. Polský trh by proto mohl být logickým pokračováním její zahraniční strategie.
Silné zázemí má Košík také ve strategickém partnerství se skupinou MAKRO/METRO, která je součástí stejné skupiny jako Košík Holding. Firma sama uvádí, že právě široké a stabilní produktové portfolio partnera patří mezi její hlavní konkurenční výhody při dalším rozvoji.