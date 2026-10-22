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Kornouty hledal při snídani i cestou do práce. Známe výherce soutěže Globus HyperLov

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  11:30
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: iDNES.cz

Dárková karta do Globusu v hodnotě 20 tisíc korun překvapila Jiřího Mähringa natolik, že se k vyhlášení vítěze opakovaně vracel. V soutěži Globus HyperLov na iDNES.cz hledal kornouty při snídani i cestou do zaměstnání. Sladkosti, které v soutěží získal, věnoval svým vnučkám. Jak plánuje využít hlavní výhru?

Výhercem hlavní ceny v soutěži Globus HyperLov, kterou pro čtenáře připravil iDNES.cz ve spolupráci s řetězcem Globus, se stal pan Ing. Jiří Mähring. Za nasbírání soutěžních kornoutů získal dárkovou kartu v hodnotě 20 tisíc korun.

V rozhovoru pro iDNES.cz prozradil, jak se do soutěže zapojil, co plánuje s výhrou udělat a proč ho podobné hry baví.

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Dovolte mi vám zpětně pogratulovat k výhře dárkové karty v hodnotě 20 tisíc korun v naší soutěži Globus HyperLov. Jak jste reagoval, když jste se dozvěděl, že jste vyhrál? Čekal jste, že byste mohl získat takovou částku, nebo pro vás byla výhra překvapením?
Děkuji vám za gratulaci. Byl jsem velmi překvapený a dokola jsem se k vyhlášení vítěze vracel, protože jsem nemohl uvěřit, že to štěstí potkalo právě mě.

Jak jste se o soutěži dozvěděl?
Dočetl jsem se o ní z vašich novin, z MF DNES, kde na ni probíhala reklamní kampaň.

Co vás přimělo zapojit se a začít sbírat soutěžní kornouty?
Byla to moje hravost, hraji každou vámi organizovanou podobnou hru. Prostě mě to baví.

Jak fungovala soutěž Globus HyperLov

Soutěž Globus HyperLov odstartovala na iDNES.cz 15. srpna 2026. Čtenáři v článcích rubriky Spotřebitel hledali soutěžní kornouty a podle jejich počtu se mohli zapojit do slosování o dárkové karty do Globusu. Soutěž trvala do 15. září 2026.

Výhry byly rozděleny do tří úrovní. Za nasbírání alespoň deseti kornoutů během jednoho dne se soutěžící dostali do slosování o 3 tisíce korun. Kdo jich během týdne našel alespoň 50, mohl získat týdenní prémii 10 tisíc korun. Hlavní cena ve výši 20 tisíc korun čekala na soutěžící, kteří během celé akce nasbírali nejméně 200 kornoutů.

Jak jste s výhrou naložil?
Kornout s bonbony a jinými sladkostmi jsem věnoval vnučkám, z nichž jedna chodí do první třídy základní školy a druhá do třetí. Finanční výhru jsem zatím za nic neutratil a nejsem ještě rozhodnutý, jak s ní naložím.

Vyhrál jste už někdy něco, nebo je dárková karta vaše dosud největší výhra?
Ano, vyhrál. Byla to výhra ve Sportce asi před třemi roky, kdy jsem vyhrál 30 tisíc korun. To byla moje nejvyšší výhra v životě.

Jak náročné pro vás bylo soutěžit? Dařilo se vám sbírat kornouty průběžně při čtení článků, nebo jste je musel cíleně hledat?
Soutěžit pro mne moc náročné nebylo. Ráno jsem kornouty hledal při snídani, později cestou do zaměstnání v MHD, kterou jsem si krátil cíleným prohledáváním článků. Později jsem již věděl, na kterých místech mám kornouty hledat.

Co vás na soutěži nejvíce bavilo?
Nejvíc mě bavilo hledání kornoutů samých s tím, že při pátrání po nich jsem nacházel i zajímavé články, ke kterým jsem se později vracel.

Doporučil byste podobnou soutěž i ostatním čtenářům?
Určitě bych jim to doporučil, protože při tom mohou najít i zajímavé články s informacemi, které je mohou zajímat a běžně by je mohli přehlédnout.

Jak dobře znáte Globus?

Chodíte do Globusu pravidelně? Máte svou oblíbenou prodejnu, případně zboží, pro které se tam nejraději vracíte?
Ano, do Globusu chodím pravidelně. Moje oblíbená je prodejna v Praze 5, na Zličíně, kde nakupujeme mimo různé spotřební zboží i běžné potraviny pro každodenní spotřebu.

Kdybyste měl dalších 20 tisíc korun na nákup, využil byste je stejně, nebo byste si tentokrát pořídil něco úplně jiného?
Právě rekonstruujeme koupelnu, tak je možné že alespoň část výhry, nebo i celou věnuji na nákup nového zařízení právě tam. Pokud bych měl vyhrát dalších 20 tisíc korun, asi bych si tentokrát pořídil něco úplně jiného, po čem již delší dobu toužím, ale to si nechám pro sebe.

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