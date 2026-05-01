Konopí dávno nepatří mezi téma, které by společnost tabuizovala. S rostoucí tolerancí zároveň přibývá i lidí, kteří si chtějí pěstování rostliny vyzkoušet u sebe doma nebo na zahradě. Podle odborníků však velká část začátečníků naráží na stejný problém.
Pěstování konopí má svoje specifická úskalí. Není to ale zas o tolik náročnější, než pěstovat rajčata.
Jan Mléčka, Business Unit Manager CANNA CZ
Začínáte? Informace nehledejte na internetu
„Pěstování konopí má své specifické nároky. Pokud si ovšem pohlídáte pár základních věcí, zvládnete jej i jako úplný začátečník,“ říká Jan Mléčka, který vede českou pobočku společnosti CANNA, nizozemského výrobce prémiové výživy rostlin.
Podle něj se však začátečníci často nechají zmást množstvím rad na internetu, který sám nazývá jako „informační džungli, ve které se ztratí. Tahle rostlina je náročnější a platí pro ni jiná pravidla.“
CANNA: Neprodáváme sen, ale systém, který funguje
Pěstování není složité, nesmíte ho však podcenit
Ačkoli základní pěstování není tak složité, jak by si mnozí mohli myslet, konopí má podle odborníků několik specifických momentů, které často rozhodnou o tom, zda rostlina prospívá, nebo naopak strádá.
Na co si dát pozor?
Jedním z nich je například správné pH půdy nebo zálivky. Pokud je příliš vysoké či nízké, rostlina nedokáže přijímat živiny, i když jsou v půdě přítomné. Kritická je také výživa v období květu, kdy rostlina potřebuje jiné složení živin než během růstu.
V tomto ohledu si můžete pomoci různými specializovanými hnojivy. Ještě, než je však začnete používat, měli byste si nejprve zjistit, jak na to a co všechno je k tomu potřeba.
Neméně důležité je i světlo. Zatímco venku se rostlina řídí přirozeným střídáním dne a noci, při pěstování uvnitř musí pěstitel přesně hlídat délku světla a tmy.
„K úspěchu potřebujete vědět, jak hnojit, jak zajistit správné podmínky a předejít plísni květů, jak pracovat se světlem a tmou. To jsou věci, se kterými většina zahrádkářů zatím nemá zkušenost,“ dodává Mléčka.
Všechno důležité v jednom boxu
„Jako přední značka v oboru jsme měli potřebu letošní legalizaci pěstování konopí oslavit a dát nezkušeným pěstitelům ideální řešení. Tak vznikla naše Sada pro 3 rostliny konopí,“ vysvětluje Mléčka.
Co sada obsahuje?
Sada obsahuje vše v jednom (hnojiva, semínka, návod…), díky čemuž pomáhá zjednodušit pěstování a vyhnout se nejčastějším chybám, na které může začátečník narazit. Mimo to šetří čas, který byste jinak strávili zdlouhavým hledáním na internetu či v knihách a je k dostání za zaváděcí cenu.
Organická hnojiva BIOCANNA v sadě pomáhají řešit problém s pH. Při použití vody s běžnou tvrdostí je po přimíchání hnojiv pH v takovém rozmezí, které vyhovuje pěstování konopí v zahradnických substrátech i půdě.
Na přípravě sady se kromě společnosti CANNA podílela také nizozemská seedbanka Dutch Passion, známá svou kvalitou a dlouholetou tradicí. Právě od ní pochází trojice samonakvétacích semínek, která jsou součástí balení.
Proč samonakvétací konopí?
„Běžné“ konopí je tzv. fotoperiodická rostlina - začíná kvést podle délky dne, v našich polohách je to obvykle koncem srpna. Díky tomu květy plně dozrávají až v průběhu října, kdy už nízké teploty a vlhkost způsobují jejich plesnivění.
Moderní samonakvétací odrůdy konopí ale začnou kvést zhruba měsíc po vysetí/vyklíčení a plně dozrávají za cca dva měsíce. Vzhledem k tomu, jaké limity nastavuje nová legislativa, jsou samonakvétací rostliny ideální. Dosahují menší až střední velikosti a nižšího výnosu. Pokud je vysejete v květnu, dozrají do konce léta, kdy je riziko plesnivění květů minimální.
Maximálně tři rostliny na osobu a až od 21 let
S rostoucím zájmem o konopí se zároveň více mluví i o tom, jaká pravidla musí pěstitelé dodržovat. Podle aktuálních legislativních návrhů by mělo být domácí pěstování možné pouze za jasně daných podmínek.
Jednou z nich je věková hranice 21 let. „Lidský mozek se vyvíjí až do zhruba pětadvaceti let a užívání psychoaktivních látek může mít na jeho vývoj negativní vliv,“ vysvětluje Mléčka.
Stát uvolnil pravidla pro pěstování konopí. Násilníci se nemají dostat k dětem
Dalším limitem je pak maximální počet rostlin. „Dnes může každý starší 21 let vypěstovat tři rostliny pro vlastní potřebu bez registrace a bez povolení. Je to podobné jako domácí vaření piva,“ upřesňuje.
Překročení tohoto množství už může být považováno za přestupek a pěstiteli za něj hrozí pokuta, která se může pohybovat v řádu několika tisíců korun. Od šesti rostlin výše se pak dokonce jedná o trestní čin, za který může pěstiteli hrozit i několikaletý pobyt ve vězení.
Limitem je také množství sušiny, které může uživatel držet, a to konkrétně 100 g na osobu. Výše uvedená sada obsahuje samonakvétací konopí, které nedosahuje takové velikosti jako fotoperiodické rostliny. To je vzhledem k zákonnému limitu držené sušiny rozumné řešení.
Za radami stojí desítky let výzkumu
Společnost CANNA patří mezi přední světové výrobce hnojiv a substrátů nejen pro konopí. Společnost vznikla v Nizozemsku, kde se její zakladatelé začali systematicky věnovat výzkumu rostlinné výživy už koncem sedmdesátých let.
Firma si postupně vybudovala vlastní laboratoře a dlouhodobě testuje, jak různé živiny a pěstební podmínky ovlivňují růst rostlin. Produkty tak podle společnosti nevznikají jen podle trendů, ale na základě praktických experimentů a vývoje.
„Pro firmu CANNA je výzkum nezbytně důležitý. To má značné následky pro koncového uživatele. Z tohoto důvodu vyvíjíme nový produkt tak dlouho, jak je potřeba, v průměru dva roky,“ uvádí firma na svých webových stránkách.
Dnes se přípravky CANNA používají v desítkách zemí světa a pěstitelé je využívají při různých způsobech pěstování, od klasické půdy až po moderní hydroponické systémy. O kvalitě produktů svědčí mimo jiné i fakt, že si společnost vysloužila první cenu na výstavě v Holandsku.
Článek vznikl ve spolupráci se společností CANNA.