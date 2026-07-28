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Konec vracení zdarma. Lounge by Zalando strhne z vrácených peněz 69 korun

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  18:25
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Zákazníci e-shopu Lounge by Zalando se dočkali nepříjemného překvapení. Obchod totiž již tento týden zavádí nová pravidla pro vracení zboží, které bude nově zpoplatněné. Dobrou zprávou je, že stále existuje způsob, jak se poplatku vyhnout.

Mnoho lidí dává přednost nakupování oblečení přes internet hlavně díky možnosti objednat si více variant, doma si vybrat ty nejlepší a zbytek bezplatně vrátit. Nově už to ale nebude tak snadné, minimálně ne pro zákazníky Lounge by Zalando.

Už tuto středu 29. července totiž zavádí nový poplatek za vrácení zboží. Společnost změnu obhajuje snahou podpořit odpovědnější nakupování a možnost zachovat atraktivní slevy. Naštěstí stačí splnit jednu jednoduchou podmínku, a můžete se poplatku vyhnout.

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Nevracejte vše, poplatek se odečte automaticky

Dobrou zprávou je, že se poplatek netýká všech vratek. Pokud si totiž z objednávky ponecháte alespoň jednu položku, budete moct zbytek zboží vrátit zcela zdarma. Poplatek se vztahuje pouze na situace, kdy vracíte kompletní objednávku bez jediné ponechané položky.

Nový poplatek nebudete muset hradit zvlášť. Pokud se na vaši objednávku vztahuje, Lounge by Zalando jej automaticky odečte z částky, která má být vrácena zpět na původní platební metodu. Společnost zároveň upozorňuje, že změnu nebude zavádět u všech účtů najednou. Nová pravidla se budou objevovat postupně.

V některých případech dostanete peníze zpět

Ano, existují i situace, kdy sice budete muset poplatek zaplatit, ale brzy na to dostanete peníze zase zpět. Na vrácení poplatku máte nárok například tehdy, pokud bylo vrácení zboží způsobeno okolnostmi, které jste nemohli ovlivnit.

Kdy vám Zalando poplatek vrátí?

  • Obdrželi jste vadné nebo nesprávné zboží. V takovém případě je nutné kontaktovat zákaznickou podporu, která situaci prověří a po uznání reklamace vám poplatek vrátí.
  • Balík se vrátil zpět odesílateli. Pokud dopravce zásilku nemohl doručit a balík se automaticky vrátil do skladu, Zalando vám automaticky vrátí celou zaplacenou částku včetně poplatku.

Zpět se vrátí až polovina objednávek

Zavedení poplatku není prvním krokem, kterým se Zalando snaží omezit nadměrné vracení zboží. Už loni zpřísnilo podmínky pro zákazníky, kteří tuto službu využívají nápadně často. V krajních případech může společnost dočasně zablokovat klientský účet až na 12 měsíců.

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Podle obchodních podmínek se opatření týká především opakovaného nadměrného nebo zneužívaného vracení zboží, které neodpovídá běžnému nákupnímu chování. Zalando zároveň zdůrazňuje, že jde o výjimečné případy.

Důvodem podobných opatření jsou mimo jiné vysoké náklady spojené se zpracováním vratek. Podle údajů společnosti Zalando se navíc na všech trzích vrátí v průměru 50 procent objednávek. Není výjimkou, že si zákazníci objednají stejný produkt v několika velikostech či barvách a ponechají si pouze jednu variantu.

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