Vládní opatření, které stanovilo maximální ceny pohonných hmot, se začíná promítat i do věrnostních programů čerpacích stanic. Ty ještě donedávna lákaly na slevy na litr benzinu či nafty prostřednictvím věrnostního programu.
Po zavedení cenových stropů však musely některé z nich přistoupit ke změnám. Vůbec nejvýrazněji reagovala síť čerpacích stanic MOL, která zrušila kupon na slevu při tankování základních paliv.
AKTUÁLNĚ Změna slev na čerpacích stanicích
|MOL
|Kupon na slevu zrušen od 8.4.2026 do odvolání
|Dostupné pouze v mobilní aplikaci MOL Move na prémiová paliva EVO.
|Orlen
|Sleva zachována
|S věrnostní kartou TANKARTA na běžná i prémiová paliva, při spotřebě do 500 litrů.
|Shell
|Sleva zachována
|V rámci věrnostního programu Shell ClubSmart sleva 2 Kč/l na paliva Shell V‑Power
|EuroOil
|Sleva zachována
|S věrnostní kartou Srdcovka sleva až 0,40 Kč/l při tankování nafty nebo benzínu
|RoBiN OIL
|Sleva zachována
|S věrnostní kartou Srdcovka sleva až 0,40 Kč/l při tankování nafty nebo benzínu
|OMV
|Sleva zachována
|S mobilní aplikací MyStation sleva 3 Kč/l na prémiová paliva MaxxMotion 100+ a Diesel
MOL ruší slevu na základní paliva
Maďarská síť čerpacích stanic oznámila, že od 8. dubna 2026 až do odvolání přestává poskytovat slevový kupon na standardní paliva EVO – EVO95 a Diesel. Kupon jste dosud mohli získat například prostřednictvím mobilní aplikace nebo marketingových akcí.
Orlen a Shell zatím slevy drží
Ostatní velikáni zatím své věrnostní programy nijak výrazně nemění. Například Orlen nadále nabízí slevy na běžná i prémiová paliva s kartou TANKARTA. Podobně postupuje i Shell, kde můžete v rámci věrnostního programu ClubSmart nebo mobilní aplikaci získat slevu 2 Kč/l na paliva Shell V‑Power.