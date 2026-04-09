Konec slev na litr. Vládní stropy změnily věrnostní aplikace MOL, Orlen a Shell

  9:22aktualizováno  14:00
Vládní cenové stropy na pohonné hmoty začínají měnit marketingové akce čerpacích stanic. Zatímco některé řetězce slevy přes věrnostní aplikace upravují nebo zcela ruší, jiné je zatím zachovávají. Největší změnu oznámila síť MOL, která přestala poskytovat slevový kupon na běžný benzín a naftu.
foto: Petr Topič, MAFRA

Vládní opatření, které stanovilo maximální ceny pohonných hmot, se začíná promítat i do věrnostních programů čerpacích stanic. Ty ještě donedávna lákaly na slevy na litr benzinu či nafty prostřednictvím věrnostního programu.

Po zavedení cenových stropů však musely některé z nich přistoupit ke změnám. Vůbec nejvýrazněji reagovala síť čerpacích stanic MOL, která zrušila kupon na slevu při tankování základních paliv.

AKTUÁLNĚ Změna slev na čerpacích stanicích

MOLKupon na slevu zrušen od 8.4.2026 do odvoláníDostupné pouze v mobilní aplikaci MOL Move na prémiová paliva EVO.
OrlenSleva zachovánaS věrnostní kartou TANKARTA na běžná i prémiová paliva, při spotřebě do 500 litrů.
ShellSleva zachovánaV rámci věrnostního programu Shell ClubSmart sleva 2 Kč/l na paliva Shell V‑Power
EuroOilSleva zachovánaS věrnostní kartou Srdcovka sleva až 0,40 Kč/l při tankování nafty nebo benzínu
RoBiN OILSleva zachovánaS věrnostní kartou Srdcovka sleva až 0,40 Kč/l při tankování nafty nebo benzínu
OMVSleva zachovánaS mobilní aplikací MyStation sleva 3 Kč/l na prémiová paliva MaxxMotion 100+ a Diesel

MOL ruší slevu na základní paliva

Maďarská síť čerpacích stanic oznámila, že od 8. dubna 2026 až do odvolání přestává poskytovat slevový kupon na standardní paliva EVO – EVO95 a Diesel. Kupon jste dosud mohli získat například prostřednictvím mobilní aplikace nebo marketingových akcí.

Orlen a Shell zatím slevy drží

Ostatní velikáni zatím své věrnostní programy nijak výrazně nemění. Například Orlen nadále nabízí slevy na běžná i prémiová paliva s kartou TANKARTA. Podobně postupuje i Shell, kde můžete v rámci věrnostního programu ClubSmart nebo mobilní aplikaci získat slevu 2 Kč/l na paliva Shell V‑Power.

