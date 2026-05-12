Konec robustních bot. Přehled českých barefoot značek, které šetří peněženku i záda

Éra těžkých tenisek končí. Místo nich nastupuje trend barefoot obuvi, v němž je Česko světovou velmocí. Investice do lokálních značek se vyplatí víc než nákup levných bot. Ušetříte peněženku i tisíce za budoucí fyzioterapii. Zjistěte, které české modely vítězí v poměru cena/výkon.

„Tuzemští výrobci bot se barefootového trendu chytli, dokonce bych řekla, že barefooty české obuvnictví zachránily,“ říká Klára Borlová. | foto: Petr Lundák, MF DNES

Obsah

Konec éry masivních tenisek

V posledních pěti letech dominovaly městským ulicím boty s obrovskými podrážkami, které měly šokovat objemem. Tento trend však narazil na své limity. Spotřebitelé jsou unaveni těžkopádností a touží po něčem, co jim dovolí se hýbat přirozeně. Jaro letošního roku definuje návrat k podstatě.

Vizuální smog masivní obuvi střídá čistota linií. Trend, kterému se v odborných kruzích začalo přezdívat bosé obouvání, není jen o nedostatku materiálu. Je o jeho maximální efektivitě. Moderní boty jsou navrženy tak, aby na noze nebyly cítit, ale zároveň poskytovaly dostatečnou ochranu pro pohyb po tvrdém městském asfaltu.

Hybridní městská obuv: Když se luxus setká s funkcí

Klíčovým slovem sezóny je hybrid. Nejedná se o klasické sportovní boty, ani o čistě formální obuv. Přední módní domy i progresivní české značky prezentují modely, které kombinují estetiku minimalistických balerín nebo elegantních mokasín s technologiemi outdoorového průmyslu.

Tyto boty využívají ultratenké, ale vysoce odolné polymerové směsi, které chrání plosku nohy před ostrými předměty, aniž by ji izolovali od vjemů z povrchu. Pro všechny, kdo tráví dny v pohybu mezi kanceláří, kavárnou a parkem, se jedná o ideální řešení. Vypadají skvěle k širokým lněným kalhotám i k minimalistickým šatům, přitom váží polovinu běžné obuvi.

„Věděli jste, že Česko je barefootovou velmocí? Značky jako Aylla, Ahinsa nebo zlínský Saltic dokazují, že za světovou špičku nemusíte platit horentní sumy. Podpoříte lokální ševce a vaše nohy vám poděkují.“

Designový barefoot: Už žádné ploutve

Dlouhou dobu měly barefoot boty pověst nevzhledných, širokých bot, které s módou neměly nic společného. To se definitivně mění. Návrháři pochopili, že zdravý prostor pro prsty lze zabalit do luxusního vizuálu.

Nové kolekce obuvi pracují s:

  • Anatomickým tvarováním, které respektuje přirozené postavení prstů, ale díky chytrému prošívání a volbě materiálů jako je broušená kůže nebo recyklovaný hedvábný úplet opticky nohu zeštíhlují.
  • Monochromatickou paletou, kde dominují zemité tóny, krémová a antracitová, což dodává botám punc exkluzivity.
  • Absencí podpatku, neboli nulovým dropem.

Tradiční robustní obuv vs. barefoot

VlastnostRobustní teniskyMinimalistické hybridy
Hmotnost (pár)800 – 1200 g250 – 450 g
Vnímání povrchuMinimální (silná tlumicí vrstva)Vysoké (aktivace receptorů v chodidle)
EstetikaAgresivní, maximalistickáČistá, tichý luxus
Vliv na postojČasto zvýšená pata mění těžištěNulový sklon podporuje přirozený postoj
SkladnostZabírají hodně místa v zavazadleLze je srolovat nebo snadno sploštit
UniverzálnostPouze neformální stylOd ranní jógy po večerní vernisáž

Estetika vs. zdraví: Musíme si vybírat?

Dříve se tradovalo, že pro krásu se musí trpět. Vysoké podpatky nebo úzké špičky byly daní za společenský status. Současný trend je postaven na prostém designu, který se řídí předpokladem, že nejkrásnější věci jsou ty, které jsou v souladu s přírodou a lidskou biologií.

Při chůzi v minimalistické obuvi dochází k přirozenému posilování svalů klenby, které v klasických vypolstrovaných botách ochabují. Pro čtenáře v produktivním věku to znamená jediné: investice do těchto bot není jen nákupem doplňku, ale prevencí bolestí zad a kloubů, které se často ozývají právě kolem třicítky jako následek nevhodného obouvání v mládí.

Jak barefoot boty nosit?

Přechod na minimalismus vyžaduje drobnou úpravu přemýšlení o celkovém outfitu. Jelikož boty působí subtilně, je třeba pracovat s proporcemi oblečení:

  1. Široké siluety: Minimalistické boty vypadají fantasticky s oversized obleky nebo širokými kalhotami typu palazzo. Subtilní bota vykukující zpod široké nohavice působí sofistikovaně a lehce.
  2. Textury: Protože boty nemají výrazný tvar, sázejte na materiály. Kombinujte matnou kůži bot s leskem saténu nebo hrubou strukturou lnu.
  3. Doplňky: K minimalismu na nohou patří minimalismus v doplňcích. Zapomeňte na obří kabelky, volte spíše čisté tvary, které podtrhnou jednnoduchost celého vzhledu.

Proč je barefoot v Česku tak populární?

Česko patří dlouhodobě k velmocím v oblasti barefoot obouvání a zdravého životního stylu. Zatímco v jiných zemích se minimalismus teprve prosazuje přes velká jména módního průmyslu, český spotřebitel je vzdělaný a náročný. Hledá kvalitu, která vydrží více než jednu sezónu.

ZnačkaTypický model Na kolik vyjdou? Proč se vyplatí investovat?
AyllaTenisky Chiru / Wayra2 690 až 4 190 KčExtrémní lehkost. Ideální pro ty, co chtějí styl, ale nechtějí, aby bota vypadala jako zdravotní obuv.
Ahinsa ShoesCity/Elegant modely3 200 až 4 500 KčNavrženo fyzioterapeuty. Nejdokonalejší ochrana kloubů a páteře na trhu.
SalticFura / Outdoor Flat2 450 až 3 750 KčNesmrtelná podrážka ze Zlína. Vydrží drsný městský asfalt i lehčí terén několik sezón.
SkinnersPonožkoboty 2.0990 až 1 490 KčNejlevnější vstupenka do světa barefootu. Sbalíte je do kapsy, ušetříte místo v kufru.
RealfootFarmer / City3 900 až 4 490 KčMaximální anatomický prostor. Pro ty, kteří již mají problémy s nohama a hledají úlevu.
BohempiaPlátěnky / Slip-on2 500 až 3 500 KčUdržitelnost. Konopný materiál v létě chladí a přirozeně ničí bakterie.

Místní značky i distributoři hlásí rekordní zájem o modely, které splňují parametry pro zdravou chůzi, ale zároveň snesou srovnání s italským designem. Už se neptáme, zda je bota zdravá, bereme to jako standard. Ptáme se, zda je dostatečně reprezentativní.


