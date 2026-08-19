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Konec placení, jak ho znáte: Lidl spouští na kasách obří revoluci, dotkne se tisíců Čechů

Veronika Reicheltová
  8:30

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Supermarket Lidl ve francouzském Béziers (21. března 2016) (ilustrační snímek) | foto: Profimedia.cz

Oblíbený obchodní řetězec Lidl přichází s výraznou novinkou, která promění každodenní rutinu u pokladen. Zákazníci v České republice získají zcela novou možnost, jak zaplatit svůj nákup, a to díky strategickému partnerství s inovativním českým řešením.

Nová éra placení u pokladen

Zákazníci prodejen Lidl v Česku se mohou těšit na další moderní způsob odbavení svých nákupů. Řetězec totiž navázal spolupráci s českou platební službou Cvak, kterou postupně zavede ve všech svých tuzemských prodejnách. Lidé tak získají plnohodnotnou alternativu ke stávajícímu placení v hotovosti, kartou či mobilními peněženkami. Zavedení přímých plateb z účtu na účet (A2A) přímo prostřednictvím mobilní bankovní aplikace zapadá do dlouhodobého vizionářského směřování společnosti.

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„Neustále hledáme cesty, jak zákazníkům nákup u nás co nejvíce zjednodušit. Službou Cvak přinášíme moderní a zcela autonomní řešení ke stávajícím platebním metodám. Poskytujeme tak lidem nejen svobodu volby, ale i spolehlivou pojistku pro případ nečekaného výpadku karetních systémů,“ vysvětluje Daniel Eichholz, jednatel společnosti Lidl Česká republika odpovědný za finance. Mimo vyšší uživatelský komfort představuje novinka také krok ke zkrácení digitální stopy, neboť v procesu vystupuje pouze obchodník, služba Cvak a banka zákazníka.

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Od drobných stánků až po největší retail

Platební řešení Cvak prošlo za dva roky od svého spuštění prudkým rozvojem. Původně vzniklo jako jednoduchý nástroj pro drobné živnostníky, dnes jej však využívá více než 4 000 obchodníků napřímo a dalších 16 000 e-shopů přes integraci v platební bráně Comgate. Měsíčně služba zpracuje na čtvrt milionu transakcí. Vstup do více než tří stovek prodejen řetězce Lidl je pro tuto technologii definitivním potvrzením, že přímé platby z účtu na účet mají na českém trhu budoucnost.

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„Spolupráce s Lidlem je důkazem, že Cvak dokáže fungovat i ve velkém měřítku a že přímé platby z účtu na účet jsou pevnou součástí českého platebního trhu. Nejde o nahrazování platebních karet, ale o rozšiřování možností, jak mohou zákazníci zaplatit, přičemž volba způsobu bude na nich,“ zdůrazňuje Jiří Suchý, ředitel divize Produkty a inovace Air Bank.

Platební řešení Cvak

Více konkurence i vyšší bezpečnost

Princip A2A (account-to-account) plateb spočívá v přímém převodu finančních prostředků z bankovního účtu nakupujícího na účet obchodníka bez nutnosti zprostředkování tradiční platební kartou.

  • Celá transakce probíhá bezpečně v prostředí mobilního bankovnictví.
  • Tento přístup podporuje větší rozmanitost platebního trhu, což dlouhodobě kvituje i Česká národní banka.
  • Pro zákazníka to znamená především vyšší flexibilitu a jistotu, že za své zboží zaplatí bezpečně, pohodlně a bez zbytečných mezičlánků.
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