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Konec otročení na zahradě: Satelitní sekačky s umělou inteligencí už nepotřebují ani centimetr drátu

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Ve spolupráci   11:45

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Na zahrady totiž přichází nová generace autonomních robotických sekaček, které využívají stejné technologie jako moderní automobily nebo drony. O orientaci v prostoru se starají satelitní systémy, kamery s 3D viděním, laserové technologie a umělá intelige | foto: Mountfield

Zapomeňte na zakopávání obvodových drátů i nekonečné hodiny strávené sekáním trávy. Nová generace robotických sekaček využívá satelitní navigaci a umělou inteligenci, díky nimž zvládne samostatně pečovat o trávník bezpečně, přesně a téměř bez zásahu člověka.

Ještě před několika lety znamenala robotická sekačka především kompromis. Na jednu stranu sice ušetřila čas strávený sekáním trávy, na tu druhou ale často vyžadovala zdlouhavou instalaci obvodových drátů, pravidelné zásahy majitele nebo dokonale rovný pozemek.

To už dnes naštěstí neplatí. Na zahrady totiž přichází nová generace autonomních robotických sekaček, které využívají stejné technologie jako moderní automobily nebo drony. O orientaci v prostoru se starají satelitní systémy, kamery s 3D viděním, laserové technologie a umělá inteligence, která dokáže v reálném čase vyhodnotit, co se kolem ní děje.

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Sekačku ovládáte jako hru na telefonu

Jedním z největších strašáků robotických sekaček bývalo zakopávání obvodového drátu. U nových bezdrátových modelů ale stačí vzít do ruky mobilní telefon, otevřít aplikaci a zahradu jednoduše nakreslit.

Robotickou sekačku provedete po obvodu pozemku podobně, jako byste ovládali dálkově řízené autíčko. Během několika minut si vytvoří přesnou mapu zahrady a zapamatuje si hranice, které už nepřekročí.

V aplikaci navíc snadno nastavíte i jednotlivé zóny sekání. Robot tak může v pondělí pečovat o předzahrádku, ve středu o prostor za domem a o víkendu upravit trávník kolem pergoly. Stejně jednoduše vytvoříte také zakázaná místa, kam robot nesmí vjet. Může jít například o okolí pískoviště, bazénu nebo záhonku s květinami.

Robotická sekačka

Navigace vidí všude, nezalekne se ani stromů

Moderní robotické sekačky už dávno nepracují náhodným pohybem po zahradě. Jejich přesnost stojí na kombinaci několika technologií najednou.

Základem je satelitní nebo laserová navigace s centimetrovou přesností, kterou doplňují kamery s 3D viděním a pokročilé AI algoritmy vyhodnocující situaci v reálném čase.

Právě zde se dnes nejvíce ukazuje rozdíl mezi jednotlivými výrobci. Ti, kteří vyvíjejí vlastní navigační systémy, dokážou nabídnout výrazně spolehlivější provoz než modely využívající jednodušší řešení.

Díky kombinaci těchto technologií si robot poradí nejen s rovným trávníkem, ale také s členitými zahradami plnými stromů, úzkými průjezdy nebo přechody mezi různými typy povrchů.

Umělá inteligence ochrání děti i domácí mazlíčky

Robotická sekačka

Velkým milníkem posledních let se stalo využití vizuální umělé inteligence. Díky ní se dokážou moderní robotické sekačky neustále učit, analyzovat okolí a rozpoznávat překážky.

Technologie Vision AI si dokáže poradit například s rozpoznáním:

  • dětí hrajících si na zahradě
  • domácích mazlíčků
  • hraček nebo zahradního náčiní
  • drobných živočichů
  • pevných překážek v podobě květináčů či zahradního vybavení

„Ať už jde o zapomenutou hračku, nebo spícího psa, sekačka objekt včas rozpozná a bezpečně se mu vyhne. U pevných překážek seče robot blíž, aby maximalizoval posečenou plochu, od živých se drží o něco dál kvůli bezpečnosti. Systém je předprogramovaný na detekci více než 200 druhů překážek a neustále se učí nové,“ vysvětluje Pavel Těšínský, expert na robotické sekačky ze společnosti Mountfield.

Výhodou přitom není pouze bezpečnost. Díky přesnější orientaci sekačka nevynechává zbytečně velké části zahrady a sekání je výrazně efektivnější.

Plovoucí žací systém si poradí i se svahem

Pryč jsou také doby, kdy robotická sekačka vyžadovala dokonale rovný pozemek. S novými modely zvládnete posekat i prudší svahy, nerovnosti či členitější terén.

Dobrým příkladem je třeba robotická sekačka Sunseeker Elite X7 Plus, vybavená pohonem všech kol (AWD), který si poradí se stoupáním až sedmdesát procent, tedy s terénem, na kterém byste měli problém i s běžnou sekačkou. O kvalitní střih se pak stará plovoucí žací systém Floating Cut, jenž se aktivně přizpůsobuje přirozeným konturám trávníku.

Žací disk dokáže reagovat na skryté nerovnosti nebo kameny a minimalizovat tak riziko poškození trávníku i samotného stroje. Díky dvěma žacím diskům se záběrem 35 centimetrů navíc zvládne efektivně pečovat o zahrady o rozloze až šest tisíc metrů čtverečních.

Vyplatí se myslet i na budoucnost

Robotická sekačka rozhodně nepatří mezi malé investice. Její výběr byste tedy neměli zanedbávat a ideálně byste mu měli věnovat dostatek času. Technologie se navíc velmi rychle vyvíjejí a ne všechny bezdrátové modely na trhu nabízejí stejně spolehlivé výsledky. Důležitou roli hraje i dlouhodobá softwarová podpora a dostupnost servisu.

„Lidé někdy přestávají myslet na to, co bude třeba za dva nebo za tři roky. Tyto chytré stroje potřebují pravidelné aktualizace softwaru a občasnou odbornou péči. Je zkrátka klíčové mít jistotu, že váš prodejce ze dne na den nezmizí a vy se budete mít i po letech na koho obrátit,“ dodává Těšínský.

robotická sekačka

Bez námahy a se spoustou volného času

Největší výhodou moderních robotických sekaček ovšem zdaleka nejsou jejich technické parametry. Je to něco, čeho si vážíme mnohem více a čeho se u klasických sekaček jen tak nedočkáme – pohodlí.

Moderní robotická sekačka dnes zvládne většinu práce, například:

  • sama zajet do nabíjecí stanice a po nabití pokračovat tam, kde skončila
  • rozpoznat déšť a ukrýt se před nepříznivým počasím
  • průběžně mulčovat posečenou trávu a přirozeně tak hnojit trávník
  • sekat podle harmonogramu nastaveného v mobilní aplikaci
  • pracovat i na členitějších zahradách nebo prudších svazích

S robotickými sekačkami odpadá i únavné sbírání posečené trávy. Robot ji totiž průběžně mulčuje na drobné kousky, které slouží jako přirozené hnojivo a pomáhají udržovat trávník hustý a zdravý.

Vše navíc můžete ovládat přes mobilní aplikaci. Změnit plán sekání nebo zkontrolovat polohu robota tak můžete klidně i na dálku, třeba z pláže na dovolené. Zatímco robot v tichosti pečuje o váš trávník, vy můžete svůj čas věnovat rodině, koníčkům nebo odpočinku na terase.

Investice do moderní robotické sekačky není jen investicí do zahradní techniky. Především jde o investici do vlastního pohodlí a volného času.

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