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Konec odečtů po bytech se blíží. SVJ řeší nové povinnosti, nájemníci změny

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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: ENBRA

Evropská unie si už v roce 2012 přijetím směrnice o energetické účinnosti – v Česku známé pod zkratkou EED (Energy Efficiency Directive) – vytyčila několik hlavních cílů: posílit energetickou bezpečnost, snížit zátěž životního prostředí, podpořit udržitelnou energetiku a vést k odpovědnému zacházení s energiemi. Směrnice postupně proměnila i české právo a vlastníkům nemovitostí a společenstvím vlastníků jednotek z ní vyplynuly konkrétní povinnosti. Měření spotřeby prošlo zásadní modernizací, co přesně požadují zákony a jaké změny přinášejí do praxe právě teď?

Povinné dálkové odečty podle zákona č. 406/2000 Sb.

Novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, přinesla jasný časový plán. Od 1. 1. 2022 lze instalovat pouze měřidla a indikátory tepla s dálkovým odečtem. Od 1. 1. 2027 pak musí dálkový odečet umožňovat všechna instalovaná zařízení. Naměřené hodnoty musí jít odečíst, aniž by bylo nutné k měřicímu zařízení přistupovat.

„To znamená konec klasických pochůzkových odečtů po bytech a nebytových prostorách. Od roku 2027 bude navíc dálkově odečitatelné měřidlo definováno jako takové, pro které k provedení odečtu není nutný přístup do jednotlivých bytů, nebo nebytových prostor,“ popisuje Ing. Josef Haumer, vedoucí oddělení služeb pro bytový fond společnosti ENBRA.

Měsíční přehled o spotřebě tepla a teplé vody podle zákona č. 67/2013 Sb.

Další podstatnou změnu přinesla novela zákona č. 67/2013 Sb. Ta od 1. 1. 2024 zavedla v § 8a povinnost pravidelně každý měsíc informovat o spotřebě tepla na vytápění a centralizovaně poskytované teplé vody.

Povinnost se uplatní tam, kde jsou nainstalována dálkově odečitatelná měřidla spotřeby tepla nebo dálkově odečitatelná zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění.

Pro účely tohoto zákona se do 31. 12. 2026 za dálkově odečitatelné považuje měřidlo, které samo nebo prostřednictvím jiného, již nainstalovaného zařízení umožňuje provést odečet na vzdálenost větší než 250 metrů. Od 1. 1. 2027 se povinnost bude vztahovat na všechna dálkově odečitatelná měřidla.

Poskytovatel služeb musí příjemci služeb předávat informace o zjištěné spotřebě tepla a společně připravované teplé vody za každý kalendářní měsíc. Doručit mu je musí nejpozději do konce následujícího kalendářního měsíce, a to nejpozději do 25 pracovních dnů od konce období, kterého se informace týká.

Delší než měsíční interval sjednat nelze a lhůtu pro doručení nelze prodloužit. Zjištěnou spotřebou tepla se rozumí rozdíl mezi odečtem na začátku a na konci období, za které se informace poskytuje.

Spotřebu tepla na vytápění je přitom nutné upravit korekcemi a výpočtovými metodami, které zohledňují i rozdílnou náročnost vytápění jednotlivých místností danou jejich polohou.

Kdo informace poskytuje a kdo je dostává?

Poskytovatelem služeb je vlastník nemovitosti, vlastník jednotky v domě rozděleném na jednotky, pokud je byt užíván na základě nájemní smlouvy, nebo společenství vlastníků jednotek podle zákona upravujícího bytové spoluvlastnictví.

Příjemcem služeb je nájemce bytu nebo vlastník jednotky.

Jak se informace doručují?

„Povinnost je splněna, pokud poskytovatel služeb zpřístupní informace způsobem umožňujícím dálkový přístup (například prostřednictvím online portálu), a příjemce o tomto zpřístupnění prokazatelně vyrozumí,“ vysvětluje Josef Haumer.

Příjemce může písemně požádat, aby mu informace po dobu aktuálního zúčtovacího období chodily v listinné podobě. V takovém případě ale hradí související náklady a poskytovatel služeb po něm může chtít zálohu.

Podstatné je, že náklady na poskytování těchto informací se nesmějí započítat do nákladů na služby. Pokud v daném období nebylo teplo dodáváno, poskytovatel služeb informace o spotřebě tepla zasílat nemusí.

Modernizace jako příležitost

Nová legislativa nepřináší jen administrativní povinnosti, ale i řadu výhod. Jako příklady jmenuje Josef Haumer:

  • vyšší transparentnost nákladů
  • lepší kontrolu nad vlastní spotřebou
  • možnost rychle reagovat na neobvyklé výkyvy
  • zvýšení komfortu bez nutnosti zpřístupňovat byt k odečtům

Digitalizace měření energií je krokem k efektivnějšímu a odpovědnějšímu hospodaření s teplem. Pro vlastníky i správce nemovitostí je teď klíčové připravit se včas – nejen kvůli splnění zákonných požadavků, ale také proto, aby nové podmínky využili ke kvalitnější správě a energetické optimalizaci budov.

Obsah vznikl ve spolupráci se společností ENBRA.

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