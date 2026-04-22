Kvalitní povlečení dnes spojuje luxusní vzhled, praktičnost i zdravotní benefity. Vedle klasické bavlny jsou stále populárnější materiály jako mako satén, bambusový satén nebo tencel. Některé z nich se přirozeně nemačká, jiné pro změnu výborně regulují teplotu během celého roku.
Jak poznat skutečnou kvalitu, která v létě příjemně chladí, v zimě zahřeje a zároveň vydrží roky používání?
V lůžkovinách může být víc bakterií než na záchodovém prkénku. Jak často je prát?
Vyšší číslo gramáže neznamená vyšší kvalitu
Mnoho lidí se při výběru povlečení řídí gramáží. Neuvědomuje si však, že vyšší číslo automaticky neznamená vyšší kvalitu. Těžké povlečení může být vyrobeno z hrubších a kratších vláken, která se rychleji opotřebují.
Skutečným ukazatelem kvality je především hustota tkaní a délka použitých vláken. Jemná, dlouhá vlákna umožňují vytvořit lehkou a zároveň velmi pevnou tkaninu.
Typickým příkladem je mako satén, který se vyrábí z dlouhovláknité egyptské bavlny a díky vysoké hustotě tkaní získává charakteristický hedvábný lesk. Jeho povrch je mimořádně jemný, přesto velmi odolný a při správné péči si dokáže zachovat tvar i barvu po mnoho let.
Podobně luxusní vlastnosti nabízí i bavlněný satén, který kombinuje přirozenou prodyšnost bavlny s hladkým povrchem a elegantním vzhledem.
Tato povlečení nemusíte žehlit
Jedním z největších nepřátel domácí pohody bývá hromada vypraného prádla čekající na žehlení. S moderními materiály vám však tato nudná povinnost odpadá.
Kvalitní saténové tkaniny totiž procházejí procesem mercerace, díky kterému jsou vlákna pevnější, hladší a méně náchylná ke krčení. Pokud tedy povlečení po vyprání správně pověsíte a necháte volně uschnout, nemusíte jej žehlit.
Mezi taková povlečení patří například tencelové povlečení. Tencel je vlákno vyráběné z celulózy eukalyptového dřeva, které vyniká jemností, vysokou pevností a přirozenou splývavostí, díky které se méně mačká.
Zcela bez žehlení se obejde i bavlněný mikroplyš. Po vyprání stačí povlečení nechat uschnout a můžete jej okamžitě používat.
Letní povlečení, které chladí
Přehřívání během noci patří mezi nejčastější příčiny nekvalitního spánku. Aby k němu nedocházelo, musíte si vybrat takový materiál, který bude chladit. Velmi oblíbené jsou zejména přírodní tkaniny s výbornou schopností odvádět vlhkost.
Mezi nejlépe hodnocené patří například lněné povlečení nebo luxusní bambusový satén.
Len je tradiční materiál s výjimečnou prodyšností. Dokáže rychle odvádět vlhkost a příjemně chladí i během velmi teplých nocí. Naproti tomu bambusové vlákno je mimořádně jemné, má přirozené termoregulační schopnosti a dokáže absorbovat výrazně více vlhkosti než běžná bavlna.
Povlečení, které zahřeje
Zimomřiví spáči se poohlíží po materiálech, které dokážou udržet teplo, ale zároveň zůstanou prodyšné. Klasickou a stále velmi oblíbenou variantou je hustě tkaný bavlněný satén. Díky své struktuře příjemně hřeje, aniž by působil těžce nebo dusivě. Pro maximální pocit tepla je pak ideální bavlněný mikroplyš. Jeho jemný, hebký povrch vytváří okamžitý pocit komfortu a tepla.
Povlečení pro alergiky a citlivou pokožku
U rodin s malými dětmi nebo u alergiků je důležitým kritériem také zdravotní nezávadnost použitých materiálů. Spolehlivým vodítkem při výběru je certifikace OEKO-TEX Standard 100, která potvrzuje, že textilie splňují přísné bezpečnostní limity pro kontakt s pokožkou.
Které materiály jsou vhodné i pro alergiky?
- bambusový satén – omezuje množení bakterií a roztočů
- tencel – nedráždí pokožku a je vhodný i pro citlivou pleť
Výhodou je, že jsou tyto materiály velmi jemné na dotek. Na kůži působí příjemně a nedráždí ji, což ocení hlavně lidé s citlivější pokožkou.
Rady, jak se zbavit roztočů. Jen převléknout ložní prádlo nestačí
TIP Rychlý tahák při výběru povlečení
- Hledáte luxus a trvanlivost? Zvolte mako satén.
- Trápí vás pocení nebo alergie? Jděte do tencelu nebo bambusu.
- Chcete teplo a žádné žehlení? Mikroplyš je jasná volba.
- Milujete přírodní „raw“ styl? Lněné povlečení vás nezklame.