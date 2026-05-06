Krátce poté, co KFC vyřadilo z nabídky populární Longer, přichází Popeyes s produktem, který je mu až nápadně podobný. Dočká se však stejné popularity? A vyplatí se ho vůbec zkoušet?
Náhrada za Longer? Ne tak úplně
Takzvaný Cruncher sází na osvědčenou kombinaci křupavého kuřecího masa a ledového salátu v podlouhlé housce. Místo kečupu ho však doplňuje majonéza, díky které má příjemně krémovou chuť a více zasytí.
Cruncher si můžete objednat hned ve třech variantách:
- Classic
- Spicy
- BBQ
Pokud si chcete zavzpomínat na KFC, zvolte pálivou variantu Spicy. Jestliže dáváte přednost klasickému kuřeti s trochou exotického koření, zaujme vás varianta Classic. Ti, kteří rádi experimentují, pak mohou vyzkoušet variantu BBQ.
Menu pro dva za cenu jednoho burgeru
Ještě důležitější je však jeho cena. Samotný Cruncher vyjde na 49 korun, v menu s hranolky pak na 65 korun. KFC prodávalo Longer v B-Smart boxu o čtyři koruny dráže.
Přestože vám to teď možná nepřijde jako bůhvíjak velký cenový rozdíl, opak je pravdou. Pokud se totiž chcete najíst ve dvou, můžete na jediném menu ušetřit skoro čtyřicet korun.
Zatímco v Popeyes si můžete objednat menu se dvěma sendviči, hranolky a bezedným nápojem za pouhých 125 korun, v KFC byste si museli objednat jeden B-Smart, jeden samostatný Longer a nápoj k tomu, což by vás dohromady vyšlo na 163 korun.
O to propastnější rozdíl můžeme vidět u Burger Kingu, který už léta prodává podobný sendvič pod názvem Long Chicken za neuvěřitelných 139 korun. Za cenu jednoho burgeru se tak najíte oba a ještě vám zbyde. Dva sendviče, hranolky a bezedný nápoj by vás pak vyšly na 358 korun. Za stejnou cenu byste přitom v Popeyes pořídili hned sedm sendvičů.
|Nabídka
|Popeyes
|KFC*
|Burger King
|Samostatný sendvič
|49 Kč
|45 Kč
|139 Kč
|Sendvič + hranolky
|65 Kč
|69 Kč
|—
|2x sendvič + hranolky + bezedný nápoj
|125 Kč
|163 Kč
|358 Kč
*Ceny vycházejí z posledních dostupných údajů před stažením Longeru z nabídky. Za stejnou cenu dnes seženete iTwist, Cheeseburger či stripsy.
Hodinové fronty a sendviče na rok zdarma
Popeyes je americký fastfoodový řetězec zaměřený na kuřecí maso připravované v Louisiana stylu. Na rozdíl od tradičních značek, na které jsme byli v Česku až donedávna zvyklí, sází více na výrazně kořeněné, šťavnaté a chuťově intenzivní pochoutky.
VÍTE, ŽE...?
V Popeyes se kuře marinuje minimálně 12 hodin ve speciálním koření. Každý kousek kuřete se navíc obaluje ručně přímo v restauraci. Maso je charakteristické pro svůj extrémně křupavý trojobal.
Už od vstupu na český trh provází značku masivní marketingové kampaně, které se snaží přilákat zákazníky zejména na časově omezené akce a mnohdy až extrémně nízké ceny.
Například v Ostravě si nejdéle čekající šťastlivci, kteří na otevření nové pobočky čekali ve frontě celých 17 hodin, odnesli poukaz na sendvič na rok zdarma. Rekord však drží devětadvacetiletý Filip z Bratislavy, který čekal na otevření brněnské pobočky neuvěřitelných padesát hodin.