Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Konec kosmetiky Organique: Jak náhlý úpadek značky ovlivní české zákaznice?

Autor:
  11:45

Fotogalerie2

Hygienici Pardubického kraje varovali před závadnou kosmetikou z Ameriky. | foto: Matty Marečků, iDNES.cz

Polská přírodní kosmetika Organique o 27 letech v tichosti zavírá prodejny. Zjišťovali jsme, jak se situace dotkne českého trhu, zda e-shopy jako Notino či Hebe mají dostatečné zásoby a jestli se teď vyplatí nakupovat do zásoby.

Zavřené provozovny a nejasná vyjádření

„Pracujeme na plánech do budoucna! Prosíme Vás o trpělivost. Oficiální komunikace se objeví za nějaký čas. Děkujeme, že jste s námi!“ píše se v úvodním banneru na oficiálních stránkách polské značky přírodní kosmetiky Organique. Právě na tomto e-shopu zaznamenali zákazníci první výstražné signály, když nebylo možné dokončit objednávky. Možný úpadek značky, která byla na trhu 27 let, dále „naznačilo“ zavírání kamenných prodejen v Polsku.

Podle komunikační agentury PR Strategists, která značku zastupovala, Organique na trhu opravdu končí. Vedení společnosti však toto stanovisko oficiálně nepotvrdilo. Ve hře tak zůstává nejen vnitřní reorganizace či hledání nového investora, ale i možnost, že se výroba pod novým majitelem opět rozjede.

Značka Organique se také může pochlubit bohatou nabídkou. Naším absolutním...

Jak se situace dotkne českých zákaznic?

V České republice značka nikdy provozovat vlastní kamenné obchody nezačala, takže se uzavírání polských poboček tuzemských nakupujících přímo nedotkne. Na populárních českých e-shopech typu Notino či Hebe je přírodní kosmetika zatím stále dostupná.

  • Je však potřeba počítat s tím, že při dočasném pozastavení výroby se skladové zásoby produktů nebudou nějaký čas doplňovat. Při úplném konci pak dojde k jejich doprodání a nové zásoby již nebudou.
  • Pokud by značka na trhu přece jen definitivně skončila, na českém trhu naštěstí existuje dostatek kvalitních alternativ s podobným přírodním složením.

Mnoho tváří bio kosmetiky. Co nám o ní prozradí certifikáty

Nakupovat do zásoby, nebo raději počkat?

Ti, kteří si Organique oblíbili, zatím nemusejí panikařit, ale drobné doplnění zásob u oblíbených produktů dává v tuto chvíli smysl. Přírodní kosmetika má standardní trvanlivost a při nákupu na českých e-shopech pro vás platí běžná spotřebitelská práva včetně reklamací.

  • Pozor si dejte zejména na výprodejové akce, během kterých se mohou doprodávat produkty se zkrácenou dobou trvanlivosti.
  • Hromadný nákup oblíbených produktů do zásoby se však v tuto chvíli nemusí vyplatit, protože oficiální osud firmy ještě nebyl definitivně potvrzen.
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

KVÍZ: Luxus na pískovišti i nedostatkové zboží: Kolik stály kultovní hračky a jakou mají hodnotu dnes?

Kdo neměl ikonickou sklápěčku Tatra doma, mohl si s ní pohrát aspoň ve školce.

Mončičák, Tatra, Merkur nebo céčka. Některé hračky byly za pár korun, jiné představovaly citelný zásah do rodinného rozpočtu a další se sháněly jen obtížně. Průměrná mzda v polovině 80. let byla...

KVÍZ: Retro drogerie: Pamatujete si ještě Palmex, Pitralon nebo mýdlo s jelenem?

Mýdlo s jelenem začal v roce 1848 vyrábět ústecký průmyslník Johann Schicht

Mýdlo s jelenem, modrá Indulona i voňavý Pitralon. Některé výrobky zmizely z regálů poměrně brzy, jiné přežily dodnes. Vyzkoušejte si, jak dobře si pamatujete drogerii z období socialismu, její...

Brýle na zatmění Slunce docházejí. Jak nekoupit padělek a čím je nahradit

Zahraniční turisté sledují z Karlova mostu zatmění Slunce v době, kdy se nad...

Zatmění Slunce 12. srpna 2026 bude v Česku mimořádně výrazné, ale po celou dobu pouze částečné. Měsíc u nás zakryje přes 86 procent slunečního disku. Přímý pohled bez vhodného solárního filtru proto...

Riskantní evropská hra s plynem. Co mohou způsobit rekordně nízké zásoby v Unii

Premium
Moderní tanker. Rudolf Samojlovič na zkapalněný plyn (LNG) postavený v roce...

V Bruselu vyvolala ta zpráva významné pozdvižení. Když se 300 metrů dlouhé ruské plavidlo Rudolf Samojlovič, pojmenované podle polárního badatele, vydalo k opravě do suchého doku v moderní dánské...

Pátá vlna veder v Evropě ohrozí stav řek, dodávky elektřiny i úrodu, varují odborníci

Extrémně nízká hladina Rýna v Kolíně nad Rýnem (3. srpna 2026)

Vlna vysokého tlaku v úterý vyžene teploty v severní Francii až k 40 °C, teploty v jižní Anglii by mohly dosáhnout hodnot kolem 35 °C. Počasí pravděpodobně zabrání mrakům nesoucím vlhkost v doplnění...

Konec kosmetiky Organique: Jak náhlý úpadek značky ovlivní české zákaznice?

Hygienici Pardubického kraje varovali před závadnou kosmetikou z Ameriky.

Polská přírodní kosmetika Organique o 27 letech v tichosti zavírá prodejny. Zjišťovali jsme, jak se situace dotkne českého trhu, zda e-shopy jako Notino či Hebe mají dostatečné zásoby a jestli se teď...

18. srpna 2026  11:45

Se psem do vlaku? Pozor, do některých vás s velkým mazlíčkem vůbec nepustí

ilustrační snímek

Cestujete s mazlíčkem vlakem? České dráhy, Leo Express i RegioJet mají různá pravidla pro malé i velké psy, kočky či asistenční psy na vodítku. Zjistěte ceny jízdenek i podmínky přepravy zvířat v...

18. srpna 2026  8:30

KVÍZ: Nákupy v devadesátkách: Pamatujete si první hypermarkety a éru katalogového nakupování?

Ilustrační snímek

Devadesátá léta nepřinesla jen nové televize, mobily a hudbu. Změnil se i způsob, jakým Češi nakupovali. Objevily se první supermarkety a hypermarkety, katalogové nakupování, teleshopping,...

vydáno 18. srpna 2026

Zapomeňte na konvici: Tato kuchyňská revoluce vám ušetří čas i tisíce za elektřinu

Integrovaná baterie na horkou vodu

Rychlovarná konvice zabírá místo, nutí vás čekat a při zbytečném převařování vody spotřebovává energii navíc. Moderní kuchyňské baterie s okamžitě dostupnou horkou a filtrovanou vodou slibují větší...

17. srpna 2026  15:20

5 chyb při výběru OCR: Jak vybrat systém na vytěžování faktur

Ve spolupráci
Jak vybrat systém na vytěžování faktur?

Automatizace zpracování faktur už dávno není jen výsadou IT firem. Dnes po ní sahají výrobní podniky, logističtí giganti i finanční instituce. Důvod je jednoduchý: dokladů přibývá, účetní na trhu...

17. srpna 2026  11:45

Máte právo na kvalitu. Naučte se konečně, jak vrátit jídlo v restauraci a nenechat se odbýt

Vrácení jídla v restauraci

Neschopnost vrátit nedovařené jídlo nebo odmítnout nevhodnou prosbu není osobní selhání. Jde o hluboce zakořeněný psychologický blok. Jak se zbavit strachu z konfrontace a naučit se jednoduše i věcně...

17. srpna 2026  8:30

Může levná vrtačka porazit Makitu? Tesco a Lidl poslaly své zástupce do souboje

Aku vrtací šroubovák Parkside PABS 20-Li I9.

Aku vrtačky Reikel, Parkside a Makita vypadají podobně, stojí ale od 599 do 2 700 korun. Vyplatí se levný model z Tesca, univerzální volba z Lidlu, nebo značková Makita bez baterie? Srovnali jsme...

17. srpna 2026

Březový cukr jako velký marketingový mýtus. Zjistěte, za co ve skutečnosti platíte

Březový cukr

Láká vás představa panenské severské přírody? Drtivá většina takzvaného březového cukru pochází ze zpracovaných kukuřičných klasů z Asie. Odhalujeme, jak funguje marketingová past na sladidlo E967 a...

16. srpna 2026  15:20

Nejkrásnější dárky nemusí být drahé. Tipy pro radost v rodině

Komerční sdělení
Radost udělá polštářek s vlastním motivem.

Dárky z lásky nemusí stát jmění. To nejcennější, co blízkým dáváme, je pocit, že na ně myslíme. Objevte laskavé a cenově dostupné tipy, které vykouzlí úsměv na tváři ženám, mužům i dětem, aniž by...

16. srpna 2026  11:45

Elektřinou se už zranila třetina Čechů. Nedodržují se revize, ukázal průzkum

ilustrační snímek

Téměř třetina Čechů má zkušenost s úrazem elektrickým proudem, každý desátý úraz se přitom stal dítěti. Vyplývá to z průzkumu agentury Ipsos pro energetickou společnost epet. Lidé podle něj doma...

16. srpna 2026  10:01

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Míříte k Baltu? Srovnali jsme ceny dopravy autem, vlakem i letadlem

ilustrační snímek

Polské moře patří k nejlevnějším zahraničním dovoleným. To ovšem nemusí platit o samotné cestě. Čtyřčlenná rodina se může s náklady za cestu z Prahy do Gdaňsku vejít do čtyř tisíc korun, stejně tak...

16. srpna 2026  8:30

KVÍZ: Luxus na pískovišti i nedostatkové zboží: Kolik stály kultovní hračky a jakou mají hodnotu dnes?

Kdo neměl ikonickou sklápěčku Tatra doma, mohl si s ní pohrát aspoň ve školce.

Mončičák, Tatra, Merkur nebo céčka. Některé hračky byly za pár korun, jiné představovaly citelný zásah do rodinného rozpočtu a další se sháněly jen obtížně. Průměrná mzda v polovině 80. let byla...

vydáno 16. srpna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.