Zavřené provozovny a nejasná vyjádření
„Pracujeme na plánech do budoucna! Prosíme Vás o trpělivost. Oficiální komunikace se objeví za nějaký čas. Děkujeme, že jste s námi!“ píše se v úvodním banneru na oficiálních stránkách polské značky přírodní kosmetiky Organique. Právě na tomto e-shopu zaznamenali zákazníci první výstražné signály, když nebylo možné dokončit objednávky. Možný úpadek značky, která byla na trhu 27 let, dále „naznačilo“ zavírání kamenných prodejen v Polsku.
Podle komunikační agentury PR Strategists, která značku zastupovala, Organique na trhu opravdu končí. Vedení společnosti však toto stanovisko oficiálně nepotvrdilo. Ve hře tak zůstává nejen vnitřní reorganizace či hledání nového investora, ale i možnost, že se výroba pod novým majitelem opět rozjede.
Jak se situace dotkne českých zákaznic?
V České republice značka nikdy provozovat vlastní kamenné obchody nezačala, takže se uzavírání polských poboček tuzemských nakupujících přímo nedotkne. Na populárních českých e-shopech typu Notino či Hebe je přírodní kosmetika zatím stále dostupná.
- Je však potřeba počítat s tím, že při dočasném pozastavení výroby se skladové zásoby produktů nebudou nějaký čas doplňovat. Při úplném konci pak dojde k jejich doprodání a nové zásoby již nebudou.
- Pokud by značka na trhu přece jen definitivně skončila, na českém trhu naštěstí existuje dostatek kvalitních alternativ s podobným přírodním složením.
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Nakupovat do zásoby, nebo raději počkat?
Ti, kteří si Organique oblíbili, zatím nemusejí panikařit, ale drobné doplnění zásob u oblíbených produktů dává v tuto chvíli smysl. Přírodní kosmetika má standardní trvanlivost a při nákupu na českých e-shopech pro vás platí běžná spotřebitelská práva včetně reklamací.
- Pozor si dejte zejména na výprodejové akce, během kterých se mohou doprodávat produkty se zkrácenou dobou trvanlivosti.
- Hromadný nákup oblíbených produktů do zásoby se však v tuto chvíli nemusí vyplatit, protože oficiální osud firmy ještě nebyl definitivně potvrzen.