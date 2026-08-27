Z obchoďáků mizí tašky na kolečkách. Kupují je mladí bez aut
Na měnící se nákupní návyky upozornil britský deník The Guardian. Obchodní dům John Lewis zaznamenal skokový nárůst prodejů nákupních tašek na kolečkách o 80 procent. Zásadní přitom je, že tento růst netáhli pouze tradiční zákazníci z řad seniorů.
O tašky začali projevovat výrazný zájem mladí lidé žijící v centrech metropolí. Ti často nevlastní automobil, po městě se pohybují pěšky a potřebují vyřešit problém, jak dopravit týdenní nákup domů bez zbytečné fyzické námahy. Místo několika tašek zařezávajících se do dlaní jednoduše vsadili na kolečka. Britský trh na tento posun zareagoval nabídkou odvážnějších barev, odolnějších textilií a celkově mladistvějšího pojetí výrobku.
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V Itálii i Španělsku nedají na tašky na kolečkách dopustit
Zatímco ve Velké Británii jde o znovunalezený trend, ve středomořských zemích si tašky na kolečkách udržují stálou popularitu napříč generacemi. Ve španělských supermarketech, jako je Mercadona, představují naprosto běžnou součást nákupní rutiny. Obchody jsou na ně běžně zařízené a nabízejí pro ně například vyhrazená místa k odložení či uzamčení.
Podobný přístup panuje také v Itálii, kde se praktičnost přirozeně potkává s citem pro estetiku. Z pojízdné tašky se v italských ulicích stal funkční doplněk, který nepůsobí podivně ani v kombinaci se současnou městskou módou. Zákazníci tam nehledají kompromis mezi pohodlím a stylem, moderní grafické vzory a kvalitní zpracování umožňují obojí.
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Hliníkové rámy i prémiový design. Výrobci hlásí technologický posun
Proměnu vnímání výrazně urychlili sami výrobci. Pryč jsou doby těžkých ocelových konstrukcí a jednotvárných šusťákových vaků s drobnou kostkou. Současné modely staví na technických inovacích a propracované ergonomii.
Příkladem tohoto přístupu je značka Rolser, která vsadila na lehké hliníkové rámy a výrazné vzory včetně leopardích motivů nebo moderních textur. Model Jean Tweed 2 například disponuje konstrukcí o hmotnosti pouhých 1,12 kilogramu, přičemž nabízí objem 43 litrů a nosnost až 50 kilogramů.
Řada současných modelů navíc řeší praktické detaily, které dříve chyběly:
- Integrované úchyty: Umožňují tašku během procházení prodejnou snadno zavěsit na klasický nákupní vozík.
- Pokročilé podvozky: Speciálně navržená větší kola usnadňují překonávání obrubníků i chůzi po schodech.
- Variabilita: Textilní vak lze z hliníkového rámu zcela sejmout a konstrukci využít samostatně k převozu jiných břemen.
- Skladnost: Celý systém lze složit do plochého tvaru, který nezabírá místo v menších městských bytech.
Ceny technologicky vyspělých a designových modelů se dnes mohou pohybovat v řádu tisíců korun, což odráží jejich posun od nouzové pomůcky k plnohodnotnému vybavení pro každodenní městský život.
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Nákupní taška na týdnu módy: Do trendu promluvil i Lidl
O tom, že se symboly nakupování zbavují dřívější fádnosti, svědčí i pozornost designérského světa. Například řetězec Lidl představil ve spolupráci s designérem Nikem Bentelem limitovanou kabelku Trolley Bag inspirovanou nákupním vozíkem, a to v přímé návaznosti na londýnský týden módy.
Ačkoliv šlo o ryze konceptuální záležitost, podobné projekty ukazují, jak se hranice mezi užitkovými předměty z prodejen a moderním designem postupně stírá. Motiv nákupního pomocníka přestává být vnímán jako společenský handicap.
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Konec zařezávajících se igelitek v Česku? Vše závisí na stereotypech
Pro mladší městskou generaci není návrat k taškám na kolečkách otázkou nostalgie ani složité ideologie. Jde o pragmatickou volbu, která šetří záda a ruce při každodenních pochůzkách.
Zda se nákupní tašky na kolečkách plně prosadí i v českých ulicích bez ironických pohledů okolí, bude záviset především na tom, jak rychle dokážou tuzemští zákazníci odložit staré stereotypy. Při pohledu na plné, zařezávající se igelitové tašky se totiž nabízí jednoduchý závěr: generace našich babiček měla v otázce nákupů celou dobu pravdu.