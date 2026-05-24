Konec házení přezrálých banánů do koše. Jihokorejské balení řeší věčný problém

Natálie Brabcová
  8:30
Koupíte si banány s tím, že vám pár dní vydrží. Jenže pak přijde známý problém. Během chvíle zhnědnou téměř všechny najednou a člověk je musí rychle sníst, nebo skončí v koši. Právě tomu se snaží zabránit v Jižní Koreji.

Banány z Koreje řeší problém každé domácnosti. Nezhnědnou všechny najednou. | foto: Profimedia.cz

Tamní obchody prodávají takzvané „one-a-day“ balíčky. Každý banán v nich je v jiné fázi zralosti. Jeden je připravený ke snědku hned, další dozraje následující den a poslední vydrží ještě několik dní.

Tento inovativní způsob balení vám umožní si užít banány po delší dobu bez toho, abyste se museli bát, že se zkazí všechny najednou.

Na sociálních sítích lidé tenhle nápad označují za jednoduché, ale geniální řešení plýtvání potravinami. Banány totiž doma dozrávají velmi rychle a často stačí jen pár dní, aby byly přezrálé, měkké a skončily v koši.

Pod příspěvky se rychle rozjela debata. Někteří lidé píšou, že by podobné časované balení uvítali i u dalšího ovoce, třeba avokáda, další zase nechápou, proč něco tak jednoduchého ještě dávno není běžnou součástí nákupů i v Evropě.

Postavili jsme proti sobě Coca-Colu, Pepsi i Kofolu. Vítěz nás překvapil

Test kolových nápojů

Kolové nápoje patří mezi stálice českých nákupních košíků. Vypadají podobně, chutnají sladce a mnoho lidí je kupuje automaticky podle značky. Jenže když je nalijete do stejných sklenic a porovnáte...

Lidl, jak ho znáte, končí. V Česku překope všechny prodejny. Co se už ve čtvrtek změní?

ilustrační snímek

Lidl v Česku spouští radikální proměnu prodejen. Po vzoru z Německa zavádí takzvané „Lidl světy“, které skoncují s chaotickým hledáním zboží v koších. Nový systém stálých sekcí a barevné navigace...

Skrytý protein ze supermarketu. 5 druhů ovoce, které podpoří svaly i hubnutí

Ilustrační snímek

Že musíte pro svaly a regeneraci jíst jen maso či tvaroh? Omyl. Správně vybrané ovoce ze supermarketu dokáže v jídelníčku divy, aniž by zatížilo vaše tělo tuky a peněženku drahými doplňky. Objevte...

Za cenu kopečku zmrzliny zasytí až osm lidí. Tradiční báleše znovu dobývají české kuchyně

Maminčiny báleše - recept z Horňácka

Nadýchané, jednoduché a překvapivě levné. Slovácké báleše, někdy také beleše, patří mezi tradiční jídla, která vznikla z několika základních surovin a přesto dokázala nasytit celou rodinu. Na kolik...

Většina lidí bere omega-3 mastné kyseliny špatně. Lékaři radí, s čím je užívat

Přirozené zdroje omega-3 mastných kyselin ve stravě.

Omega-3 mastné kyseliny patří mezi nejčastěji užívané doplňky stravy u dospělých, zejména kvůli jejich spojení se zdravím srdce a mozku. Stále častěji se ale zmiňují také v souvislosti s longevity,...

