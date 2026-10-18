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Kompletní průvodce výběrem zimních pneumatik: Jak nechybovat a neohrozit rodinu

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  4:30
Výběr správných zimních pneumatik neznamená jen dodržení zákonné povinnosti, ale především jistotu, že na namrzlé či mokré vozovce včas zastavíte. Nabídka na trhu je však nepřehledná a cenové i kvalitativní rozdíly mezi jednotlivými modely bývají obrovské. Máme pro vás kompletního průvodce, který vás krok za krokem seznámí s legislativou, správnými parametry i čerstvými výsledky nezávislých testů.
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Zimní pneumatiky

Právě v těchto dnech je ideální čas věnovat se zimním pneumatikám, jejich správnému výběru a všem chytákům, na které si dát pozor, abyste při nákupu nenaletěli.

Než se však ponoříme do výsledků testů a legislativních detailů, je dobré pochopit, jak vlastně zimní pneumatika funguje. Tajemství jejích vlastností spočívá především ve speciální pryžové směsi s vysokým podílem přírodního kaučuku, doplněné o oxid křemičitý, oleje a pryskyřice. Zatímco běžná letní směs při klesajících teplotách tuhne a ztrácí přilnavost, zimní plášť zůstává dostatečně měkký a elastický, což garantuje stabilní trakci i kratší brzdnou dráhu.

Zimní pneumatiky jsou povinností od listopadu. Na výjimky se ale nespoléhejte

Klíčovou roli hraje také charakteristický dezén s širokými drážkami a sítí cikcak lamel, které při jízdě efektivně zachytávají sníh a využívají fyzikální princip, že nic nepřilne ke sněhu lépe než sníh sám, přičemž současně odvádějí vodu, což působí ochrana před aquaplaningem.

„Při vývoji se každoročně testují stovky nových kaučukových směsí, ale ani ta nejlepší pneumatika nevydrží věčně. Postupem času guma přirozeně tvrdne a ztrácí své vlastnosti, proto by maximální životnost zimního obutí neměla přesáhnout šest let,“ vysvětlují odborníci značky Barum. „Stejně kritická je i hloubka dezénu – jakmile klesne pod čtyři milimetry, lamely už nedokážou na sněhu a mokru zajistit dostatečnou trakci a brzdná dráha se nebezpečně prodlužuje,“ dodávají.



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