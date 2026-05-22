Při rekonstrukcích starších objektů se projektanti i topenáři stále častěji potýkají s nedostatkem místa. Zatímco původní plynové kotle byly kompaktní a často se daly zavěsit na zeď, náhradní ekologičtější zdroje tepla si obvykle nárokují větší prostory na kotelnu, sklad paliva i se složitěji instalují.
Právě tento rozpor mezi prostorem a výkonem dlouhodobě komplikoval přechod na obnovitelné zdroje. Naštěstí existuje praktické řešení: kompaktní peletové kotle.
Nejmenší nástěnné řešení je světový unikát
Zásadní průlom představuje nejmenší kotel na pelety od společnosti Kotel za kotel. Můžete ho podobně jako klasický plynový kotel instalovat přímo na zeď. Díky kompaktním rozměrům nachází uplatnění i všude tam, kam by se větší varianty nevešly: v úzkých chodbách, technických místnostech, ale i na toaletě.
Konkurence dosud nenašla pro tento nejmenší kotel na pelety odpověď a výrobek je unikátní. Bez omezení lze snadno nahradit starý plynový kotel „kus za kus“, aniž byste museli obětovat drahocenné metry.
Minimalistické rozměry přitom neznamenají kompromis ve výkonu ani účinnosti. Zařízení je navrženo tak, aby plně nahradilo stávající plynové zdroje bez nutnosti rozsáhlých stavebních úprav.
Od bytových domů po průmyslové haly
Vedle kompaktních jednotek se technologie peletových kotlů rozvíjí také směrem k vysokým výkonům. Pro bytové domy, penziony, výrobní haly nebo administrativní budovy jsou k dispozici řešení s výkonem až 300 kW.
Klíčovou roli zde hraje možnost kaskádového zapojení. Více kotlů pracuje synchronizovaně, díky čemuž dokážou zajistit dostatečnou kapacitu, ale i flexibilitu provozu a redundanci systému. Tuto možnost ocení zejména komerční objekty, pro které je nepřetržitý provoz nutností.
Moderní kotel na pelety určený pro větší objekty se může pochlubit vysokou účinností, automatizovaným provozem a minimálními nároky na obsluhu. Díky pokročilému řízení spalování a dávkování paliva můžete navíc optimalizovat spotřebu a snížit tak provozní náklady.
Nabídka pro profesionály
Specifická technologie si žádá odborný přístup. Pro topenáře a montážní firmy představuje značka Kotel za kotel strategického partnera. Jejím cílem totiž není jen prodej samotného zařízení, nýbrž budování sítě odborníků, kteří mají přístup k technologiím, jež ostatní neumí nabídnout.
Co může Kotel za kotel partnerům nabídnout?
- individuální partnerské slevy
- roční bonusy až 50 000 korun
- technickou podporu do 20 hodin
- nonstop zákaznickou linku
- kotle se zárukou 10 let
- náhradní díly do druhého dne
Velkou výhodou je dostupnost projektové podpory, dimenzování systémů na míru i konzultace atypických instalací, které jsou u moderních rekonstrukcí stále častější. Realizační firmy díky tomu mohou klientům nabídnout řešení kombinující inovace, úsporu prostoru a dlouhodobou udržitelnost.
Revoluce v kotelnách nespočívá jen ve změně paliva, ale především v novém přístupu k prostoru, výkonu a flexibilitě. Moderní peletové technologie dokazují, že i tam, kde rozhoduje každý centimetr, lze dosáhnout maximální efektivity bez zbytečných kompromisů.
Současné portfolio peletových kotlů pokrývá široké spektrum požadavků: od kompaktních jednotek s výkonem kolem 8 kW až po robustní systémy dosahující 300 kW. To umožňuje efektivně řešit jak prostorově omezené instalace, tak náročné projekty v komerční sféře.
Článek vznikl ve spolupráci s www.kotelzakotel.cz.