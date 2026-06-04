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Kolik stojí svatba na úřadě, pro 20 hostů nebo pro 100 lidí? Přinášíme přehled

Tereza Hrabinová
  11:45
Svatba může stát několik desítek tisíc korun, ale také více než půl milionu. Záleží především na počtu hostů, místě konání a rozsahu služeb. Z aktuálních svatebních rozpočtů pro rok 2026 vyplývá, že největší část nákladů tvoří hostina, nápoje a pronájem prostoru.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Jana Sobíšková, MF DNES

Plánování svatby patří mezi největší jednorázové výdaje, které mnoho párů během života řeší. Rozpočty se přitom výrazně liší. Zatímco komorní obřad pouze se svědky lze zvládnout za desítky tisíc korun, větší svatby se běžně pohybují ve stovkách tisíc.

Nejlevnější variantou zůstává svatba na úřadě

Civilní sňatek v úředně určeném místě a čase je pro snoubence s trvalým pobytem v České republice bez správního poplatku.

Kolik zaplatíte? (Zdroj: Ministerstvo vnitra ČR, Portál veřejné správy)
SituaceSprávní poplatek
Snoubenci mají trvalý pobyt v ČR a uzavírají manželství nebo partnerství v úředně stanoveném místě a čase0 Kč
Ani jeden ze snoubenců nemá trvalý pobyt v ČR5 000 Kč
Trvalý pobyt v ČR má pouze jeden ze snoubenců3 000 Kč
Povolení k uzavření manželství nebo partnerství mimo úředně určené místo nebo dobu3 000 Kč
Přítomnost matrikáře při obřadu před oddávajícím obce, která není matričním úřadem, pokud ani jeden ze snoubenců nemá v daném správním obvodu trvalý pobyt*1 000 Kč
Vydání osvědčení k uzavření církevního sňatku500 Kč
Vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství nebo partnerství v zahraničí500 Kč
Vydání vícejazyčného standardního formuláře100 Kč

*Poplatek 1 000 Kč se nevybírá, pokud je současně účtován poplatek 3 000 Kč za povolení uzavřít manželství nebo partnerství mimo určené místo či dobu.

Malá svatba pro 20 hostů

U komorní svatby pro přibližně 20 až 30 hostů se podle současných rozpočtových přehledů páry nejčastěji pohybují mezi 60 000 a 120 000 korun. Pokud si zvolí dražší místo, profesionální koordinaci nebo rozsáhlejší výzdobu, může být částka vyšší.

Největší položkou bývá hostina a nápoje. Významnou část rozpočtu tvoří také pronájem prostoru, fotograf nebo hudební produkce. Naopak svatební dort, oznámení nebo dekorace představují zpravidla menší část celkových nákladů.

Svatba se stovkou hostů

S rostoucím počtem hostů náklady výrazně rostou. Aktuální svatební přehledy uvádějí, že svatba pro zhruba 100 hostů se běžně pohybuje kolem 300 000 až 500 000 korun. U prémiových lokalit nebo luxusních služeb může být výsledná částka výrazně vyšší.

Právě počet hostů patří mezi nejsilnější faktory ovlivňující cenu. Podle svatebních rozpočtů vychází náklady na jednoho hosta přibližně na 2 500 až 4 500 korun včetně jídla, nápojů, části pronájmu a dalších služeb.

Nejvíce stojí hostina a pronájem místa

Největší část svatebního rozpočtu tradičně připadá na catering. Podle svatebních přehledů se cena za jednoho dospělého hosta nejčastěji pohybuje mezi 1 500 a 2 500 korunami, u náročnějších svateb i výše.

Významnou položkou je také pronájem místa. U některých restaurací nebo penzionů může být nízký či nulový při splnění minimální útraty, zatímco pronájem statků, stodol, resortů nebo zámků často stojí desítky tisíc korun.

Kolik stojí svatební prstýnky a oblečení?

Ceny snubních prstenů se výrazně liší podle materiálu, značky i případných kamenů. Nejlevnější modely lze pořídit přibližně od pěti tisíc korun za pár, běžné zlaté snubní prsteny však často stojí 10 000 až 25 000 korun. Luxusnější varianty mohou stát i několikanásobně více.

Podobně široké rozpětí má i oblečení novomanželů. Záleží na tom, zda si nevěsta šaty a ženich oblek půjčí, koupí nebo nechají ušít na míru. Zatímco úsporná varianta může vyjít na několik tisíc korun, u zakázkového šití se náklady mohou vyšplhat na desítky tisíc. Právě zde mohou páry podle svých priorit výrazně ušetřit.

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Dort bývá jen malou částí rozpočtu

Ačkoli je svatební dort jedním ze symbolů celé oslavy, ve srovnání s hostinou jde obvykle o menší výdaj. Ve svatebních přehledech se ceny nejčastěji pohybují přibližně mezi 3 000 a 12 000 korunami podle velikosti, počtu pater a náročnosti zdobení.

Menší položky, které se rády sčítají

Zdroj: Vezmeme se, svatební dodavatelé a cenové přehledy pro rok 2026.
PoložkaOrientační cena
Květiny a kytice8 000–35 000 Kč
Svatební kytice nevěsty1 500–4 000 Kč
Svatební dort4 000–15 000 Kč
Sweet bar (makronky, koláčky, cukroví)3 000–8 000 Kč
Svatební DJ12 000–25 000 Kč
Svatební kapela25 000–50 000 Kč
Účes a líčení nevěsty3 000–8 000 Kč
Svatební líčení a účes včetně zkoušky5 000–12 000 Kč
Oznámení a tiskoviny3 000–10 000 Kč
Dekorace a doplňky5 000–30 000 Kč
Doprava (svatební vůz, převoz hostů)3 000–10 000 Kč
Koordinátorka svatby15 000–40 000 Kč
Kompletní svatební organizace50 000–80 000 Kč
Ubytování pro hosty10 000–40 000 Kč
Dárky a výslužky2 000–8 000 Kč
Fotokoutek, hry nebo další zábava3 000–15 000 Kč

Celkem mohou tyto „drobnosti“ přidat do rozpočtu dalších 50 až 150 tisíc korun. Právě zde páry často utratí více, než původně plánovaly.

Orientační rozpočty pro rok 2026

Pro základní představu lze podle aktuálních českých svatebních přehledů počítat s následujícími částkami:

  • malá svatba pro 20 až 30 hostů: zhruba 60 000 až 120 000 Kč,
  • běžná svatba pro 50 až 80 hostů: přibližně 150 000 až 280 000 Kč,
  • větší svatba pro 100 hostů a více: od 300 000 Kč výše, často mezi 300 000 a 500 000 Kč.

Je přitom dobré připomenout, že samotné uzavření manželství nemusí stát vůbec nic. Pokud mají oba snoubenci trvalý pobyt v České republice a vezmou se v úředně stanoveném místě a čase, správní poplatek se neplatí. Výslednou cenu svatby proto neurčuje samotný obřad, ale především počet hostů, rozsah hostiny, pronájem prostoru a další doprovodné služby.

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