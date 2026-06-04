Plánování svatby patří mezi největší jednorázové výdaje, které mnoho párů během života řeší. Rozpočty se přitom výrazně liší. Zatímco komorní obřad pouze se svědky lze zvládnout za desítky tisíc korun, větší svatby se běžně pohybují ve stovkách tisíc.
Nejlevnější variantou zůstává svatba na úřadě
Civilní sňatek v úředně určeném místě a čase je pro snoubence s trvalým pobytem v České republice bez správního poplatku.
|Situace
|Správní poplatek
|Snoubenci mají trvalý pobyt v ČR a uzavírají manželství nebo partnerství v úředně stanoveném místě a čase
|0 Kč
|Ani jeden ze snoubenců nemá trvalý pobyt v ČR
|5 000 Kč
|Trvalý pobyt v ČR má pouze jeden ze snoubenců
|3 000 Kč
|Povolení k uzavření manželství nebo partnerství mimo úředně určené místo nebo dobu
|3 000 Kč
|Přítomnost matrikáře při obřadu před oddávajícím obce, která není matričním úřadem, pokud ani jeden ze snoubenců nemá v daném správním obvodu trvalý pobyt*
|1 000 Kč
|Vydání osvědčení k uzavření církevního sňatku
|500 Kč
|Vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství nebo partnerství v zahraničí
|500 Kč
|Vydání vícejazyčného standardního formuláře
|100 Kč
*Poplatek 1 000 Kč se nevybírá, pokud je současně účtován poplatek 3 000 Kč za povolení uzavřít manželství nebo partnerství mimo určené místo či dobu.
Malá svatba pro 20 hostů
U komorní svatby pro přibližně 20 až 30 hostů se podle současných rozpočtových přehledů páry nejčastěji pohybují mezi 60 000 a 120 000 korun. Pokud si zvolí dražší místo, profesionální koordinaci nebo rozsáhlejší výzdobu, může být částka vyšší.
Největší položkou bývá hostina a nápoje. Významnou část rozpočtu tvoří také pronájem prostoru, fotograf nebo hudební produkce. Naopak svatební dort, oznámení nebo dekorace představují zpravidla menší část celkových nákladů.
Svatba se stovkou hostů
S rostoucím počtem hostů náklady výrazně rostou. Aktuální svatební přehledy uvádějí, že svatba pro zhruba 100 hostů se běžně pohybuje kolem 300 000 až 500 000 korun. U prémiových lokalit nebo luxusních služeb může být výsledná částka výrazně vyšší.
Právě počet hostů patří mezi nejsilnější faktory ovlivňující cenu. Podle svatebních rozpočtů vychází náklady na jednoho hosta přibližně na 2 500 až 4 500 korun včetně jídla, nápojů, části pronájmu a dalších služeb.
Nejvíce stojí hostina a pronájem místa
Největší část svatebního rozpočtu tradičně připadá na catering. Podle svatebních přehledů se cena za jednoho dospělého hosta nejčastěji pohybuje mezi 1 500 a 2 500 korunami, u náročnějších svateb i výše.
Významnou položkou je také pronájem místa. U některých restaurací nebo penzionů může být nízký či nulový při splnění minimální útraty, zatímco pronájem statků, stodol, resortů nebo zámků často stojí desítky tisíc korun.
Kolik stojí svatební prstýnky a oblečení?
Ceny snubních prstenů se výrazně liší podle materiálu, značky i případných kamenů. Nejlevnější modely lze pořídit přibližně od pěti tisíc korun za pár, běžné zlaté snubní prsteny však často stojí 10 000 až 25 000 korun. Luxusnější varianty mohou stát i několikanásobně více.
Podobně široké rozpětí má i oblečení novomanželů. Záleží na tom, zda si nevěsta šaty a ženich oblek půjčí, koupí nebo nechají ušít na míru. Zatímco úsporná varianta může vyjít na několik tisíc korun, u zakázkového šití se náklady mohou vyšplhat na desítky tisíc. Právě zde mohou páry podle svých priorit výrazně ušetřit.
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Dort bývá jen malou částí rozpočtu
Ačkoli je svatební dort jedním ze symbolů celé oslavy, ve srovnání s hostinou jde obvykle o menší výdaj. Ve svatebních přehledech se ceny nejčastěji pohybují přibližně mezi 3 000 a 12 000 korunami podle velikosti, počtu pater a náročnosti zdobení.
Menší položky, které se rády sčítají
|Položka
|Orientační cena
|Květiny a kytice
|8 000–35 000 Kč
|Svatební kytice nevěsty
|1 500–4 000 Kč
|Svatební dort
|4 000–15 000 Kč
|Sweet bar (makronky, koláčky, cukroví)
|3 000–8 000 Kč
|Svatební DJ
|12 000–25 000 Kč
|Svatební kapela
|25 000–50 000 Kč
|Účes a líčení nevěsty
|3 000–8 000 Kč
|Svatební líčení a účes včetně zkoušky
|5 000–12 000 Kč
|Oznámení a tiskoviny
|3 000–10 000 Kč
|Dekorace a doplňky
|5 000–30 000 Kč
|Doprava (svatební vůz, převoz hostů)
|3 000–10 000 Kč
|Koordinátorka svatby
|15 000–40 000 Kč
|Kompletní svatební organizace
|50 000–80 000 Kč
|Ubytování pro hosty
|10 000–40 000 Kč
|Dárky a výslužky
|2 000–8 000 Kč
|Fotokoutek, hry nebo další zábava
|3 000–15 000 Kč
Celkem mohou tyto „drobnosti“ přidat do rozpočtu dalších 50 až 150 tisíc korun. Právě zde páry často utratí více, než původně plánovaly.
Orientační rozpočty pro rok 2026
Pro základní představu lze podle aktuálních českých svatebních přehledů počítat s následujícími částkami:
- malá svatba pro 20 až 30 hostů: zhruba 60 000 až 120 000 Kč,
- běžná svatba pro 50 až 80 hostů: přibližně 150 000 až 280 000 Kč,
- větší svatba pro 100 hostů a více: od 300 000 Kč výše, často mezi 300 000 a 500 000 Kč.
Je přitom dobré připomenout, že samotné uzavření manželství nemusí stát vůbec nic. Pokud mají oba snoubenci trvalý pobyt v České republice a vezmou se v úředně stanoveném místě a čase, správní poplatek se neplatí. Výslednou cenu svatby proto neurčuje samotný obřad, ale především počet hostů, rozsah hostiny, pronájem prostoru a další doprovodné služby.