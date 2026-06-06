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Co je kombucha?
Kombucha patří mezi nejznámější fermentované nápoje současnosti. Vybrat si můžete z desítek variant, od jemných ovocných, přes výrazně kyselé, až po funkční nápoje zaměřené na střevní mikrobiom.
Dřív nebo později však zjistíte, že nejde zrovna o levnou záležitost. Pokud navíc vypijete jednu lahev denně, jen za jediný měsíc můžete utratit skoro pět tisíc korun. Není tak divu, že si mnozí začali kombuchu vyrábět doma.
Nutno však podotknout, že ačkoliv může výroba domácí kombuchy na sociálních sítích vypadat jednoduše, i jediná chyba při fermentaci může zkazit chuť celé várky. Mnohem větším problémem jsou však hygienické problémy v důsledku špatného postupu.
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Co budete potřebovat k výrobě kombuchy?
Přestože to tak na první pohled nemusí vypadat, recept je prostý. Seznam základních surovin na výrobu domácí kombuchy je překvapivě jednoduchý. Potřebovat budete:
- čaj
- cukr
- vodu
- SCOBY
- startovací tekutinu
SCOBY je symbiotická kultura bakterií a kvasinek, která spouští fermentaci. Můžete si ji buďto koupit online, získat od známých nebo klidně sami vypěstovat z neochucené živé kombuchy.
Suroviny však zdaleka nejsou vše. Potřebovat budete také větší skleněnou nádobu, prodyšnou látku (nebo papírový filtr), gumu či provázek a uzavíratelnou láhev na druhou fermentaci. Vodu používejte převařenou nebo filtrovanou vodu, chlor z kohoutku může kultuře škodit.
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Kolik stojí doma vyrobená kombucha?
Nejvíce peněz spláchnou počáteční náklady. U těch se vyplatí počítat s výdaji okolo 400 až 1 000 korun v závislosti na vybavení. Pokud už však doma máte zavařovací sklenice nebo uzavíratelné lahve, můžete na výrobě značně ušetřit.
|Položka
|Orientační cena
|SCOBY kultura
|150–400 Kč
|Skleněná nádoba
|100–300 Kč
|Lahve na druhou fermentaci
|150–500 Kč
|Čaj a cukr do první várky
|cca 50 Kč
Jeden litr základní neochucené kombuchy vyjde na zhruba 15 až 25 korun. Pokud byste dali přednost ochucené variantě, pak byste za litr zaplatili zhruba 25 až 55 korun.
Běžně mívá jedna domácí várka okolo tří litrů. Celkem tak za ni dáte 45, maximálně 145 korun, tedy výrazně méně než u kupovaných značek, kde i jeden litr často stojí přes sto korun, u prémiových variant dokonce více než tři stovky.
|Položka
|Orientační cena
|Čaj (černý nebo zelený)
|20–40 Kč
|Cukr (bílý či třtinový)
|15–25 Kč
|Ovoce nebo bylinky
|20–80 Kč
|CELKEM
|55–145 Kč
Největší výhoda? Chuť můžete upravit
Zatímco u kupovaných kombuch často nevidíte, co se za etiketou skutečně skrývá, u vlastní kombuchy máte mnohem volnější ruku. Při domácí výrobě můžete kontrolovat délku samotné fermentace, sladkost, kyselost i perlivost nápoje, ale i intenzitu chutí.
Někdo preferuje jemnější kombuchu podobnou ledovému čaji, jiný dává přednost výrazně kyselejší fermentaci. Velmi populární jsou také ochucené varianty se zázvorem, levandulí, skořicí, kurkumou či různými druhy ovoce. Právě možnost experimentování je pro mnoho lidí tím hlavním důvodem, proč si zkusit kombuchu vyrobit doma.
Pozor na druhou fermentaci. Změní chuť
Jakmile máte za sebou základní fermentaci, následuje druhá fermentace v uzavřených lahvích. Právě tady vzniká silnější perlivost a rozvíjí se ovocné chutě.
Do lahví můžete přidat například ovoce, šťávy, bylinky, koření, zázvor nebo ibišek. Tato fáze dělá z domácí kombuchy kreativní hobby podobné domácímu vaření piva nebo cideru.
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Ani domácí výroba není úplně bez rizika
Na internetu, zejména pak na sociálních sítích, bývá domácí fermentace často prezentována velmi jednoduše. Ve skutečnosti však kombucha vyžaduje určitou pečlivost a hygienu.
Nejčastější chyby
Pokud se na SCOBY objeví zelené, modré nebo černé chlupaté skvrny, raději celou várku bez kompromisů vyhoďte.
Nádoby udržujte čisté, ideálně při teplotě kolem 22 až 27 °C. Nádoba zároveň nesmí být na přímém slunci.
Stále byste měli mít na paměti, že kombucha je živý fermentovaný nápoj a při špatném postupu se mohou v nápoji objevit plísně, nedostatečná fermentace, nadměrné množství alkoholu nebo přetlak v lahvi.
Domácí kombucha může mít výrazně vyšší obsah alkoholu než ta kupovaná. Alkohol při fermentaci vzniká přirozeně a jeho množství se může dál zvyšovat, pokud například prodlužujete druhou fermentaci v uzavřených lahvích.
Z tohoto důvodu není kombucha vhodná pro řidiče, děti, těhotné a kojící matky, ani pro lidi citlivé na alkohol.
U kombuchy připravované v domácích podmínkách se obsah alkoholu obvykle pohybuje kolem 0,5 až 1 procentem, což je srovnatelné s nealkoholickým pivem.
Vyplatí se kombuchu vařit doma?
Pokud ji pijete pravidelně, pak ano. Náklady za výrobu se vám totiž mohou vrátit už během několika týdnů. Zatímco jedna domácí várka může stát kolem osmdesáti korun, za prémiovou kombuchu z e-shopu byste za stejný objem zaplatili 800 korun. Rozdíl je tedy obrovský.
Na druhou stranu, domácí výroba vyžaduje čas, prostor a trochu trpělivosti. Ne každému navíc bude vyhovovat práce s fermentací nebo pravidelná péče o SCOBY.