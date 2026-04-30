Kolik kalorií skrývá káva: Velké srovnání oblíbených nápojů

Autor:
  11:45
Káva sama o sobě má téměř zanedbatelné množství kalorií. Problém ale začíná ve chvíli, kdy do ní přidáte mléko, cukr, sirup, šlehačku nebo z ní uděláte velké ledové latte. Z nápoje, který vypadá nevinně, se pak snadno stane kalorická svačina. Pokud si hlídáte váhu, cukr v jídelníčku nebo jen chcete vědět, co během dne skutečně pijete, vyplatí se znát rozdíly mezi jednotlivými druhy kávy.
foto: Canva

Proč řešit kalorie v kávě

Káva patří k nejoblíbenějším nápojům vůbec. Mnoho lidí ji pije každý den, často i několikrát. Ranní espresso, dopolední cappuccino, odpolední latte na cestě z práce nebo ledová káva v létě působí jako běžná součást dne. Jenže právě opakování dělá z malých rozdílů velký rozdíl.

Mléko, cukr, smetana, ochucené sirupy, čokoláda, karamel, šlehačka nebo rostlinné alternativy s přidaným cukrem mohou změnit obyčejný nápoj na porci energie srovnatelnou s dezertem. A protože kávu mnoho lidí nevnímá jako jídlo, tyto kalorie se často do denního příjmu vůbec nepočítají.

Kolik kalorií má černá káva

Nejnižší kalorickou hodnotu má káva bez mléka a cukru. Espresso, lungo, filtrovaná káva, batch brew, cold brew nebo americano jsou z pohledu energie velmi podobné. Rozdíly v objemu vypadají velké, ale kaloricky se příliš neliší, protože většinu nápoje tvoří voda.

Černá káva obvykle obsahuje přibližně 1 až 5 kcal na porci. U většího hrnku filtrované kávy se můžete dostat zhruba na 2 až 5 kcal. V běžném jídelníčku je to prakticky zanedbatelné množství.

Přehled kalorií u různých druhů kávy

Druh kávyBěžná porceOrientační kalorická hodnotaProč má tolik kalorií
Espresso30 ml1–5 kcalPrakticky jen káva a voda
Ristretto20 ml1–3 kcalMenší objem než espresso
Lungo60–100 ml2–5 kcalVíce vody, minimum energie
Americano150–250 ml2–10 kcalEspresso dolité vodou
Filtrovaná káva200–250 ml2–5 kcalBez mléka téměř bez kalorií
Cold brew bez mléka200–300 ml2–10 kcalStudeně extrahovaná černá káva
Espresso macchiato40–60 ml10–25 kcalMalé množství mléčné pěny
Cappuccino150–200 ml60–120 kcalMléko tvoří výraznou část nápoje
Flat white150–180 ml90–150 kcalVíce mléka než u espressa, menší objem než latte
Caffè latte250–350 ml120–220 kcalVysoký podíl mléka
Latte macchiato250–350 ml130–230 kcalPodobně jako latte, hodně mléka
Mocha250–350 ml220–400 kcalMléko, čokoláda, často cukr
Ledová káva s mlékem250–400 ml80–250 kcalZáleží na mléce, cukru a sirupu
Frappé / míchaná ledová káva300–500 ml250–600 kcalCukr, sirupy, šlehačka, větší objem
Káva se lžičkou cukru1 porce+ cca 20 kcalJedna lžička cukru přidá energii navíc
Káva s extra smetanou1 porce+ 30–80 kcalSmetana je výrazně tučnější než mléko

Hodnoty v tabulce jsou orientační. V praxi záleží na velikosti nápoje, typu mléka, množství cukru, receptuře kavárny a případných dochucovadlech.

Největší rozdíl dělá mléko

Mléčné kávy jsou oblíbené, jemnější a pro mnoho lidí lépe pitelné než černá káva. Z hlediska kalorií ale záleží hlavně na množství mléka.

Cappuccino bývá kaloricky přijatelnější než velké latte, protože má menší objem.

Flat white může být zrádný v tom, že působí jako menší nápoj, ale bývá koncentrovanější a mléčnější než obyčejné espresso.

Latte je pak typický příklad kávy, která může být při pravidelném pití významným zdrojem kalorií.

Rozdíl je také mezi plnotučným, polotučným a odtučněným mlékem. Plnotučné mléko dodá krémovější chuť, ale také více energie. Odtučněné mléko může kalorie snížit, ale chuťově nemusí vyhovovat každému.

Cukr v kávě

Jedna lžička cukru má přibližně 20 kcal. To samo o sobě nevypadá dramaticky. Jenže pokud si dáte tři kávy denně a do každé dvě lžičky cukru, přidáte si jen cukrem zhruba 120 kcal denně. Za týden je to 840 kcal navíc.

Pokud se snažíte snižovat příjem cukru, nemusíte hned přecházet na hořké espresso. Pomoci může postupné ubírání. Místo dvou lžiček dávat jednu a půl, potom jednu, později půl. Chuťové návyky se obvykle přizpůsobí rychleji, než člověk čeká.

Kdy se z kávy stává dezert

Největší kalorickou pastí nejsou klasické kavárenské nápoje typu cappuccino, ale velké ochucené kávy. Typicky jde o ledové kávy se sirupem, čokoládové varianty, frappé, karamelové nápoje, kávy se šlehačkou nebo sezonní speciality.

Tyto nápoje mohou mít 300, 400 i více kalorií. To už je hodnota, která se blíží menšímu jídlu. Přesto je mnoho lidí vnímá jen jako „kafe po cestě“. Pokud si takový nápoj dáte občas, není to problém. Pokud se ale stane každodenní rutinou, může výrazně ovlivnit váhu i celkový příjem cukru.

Káva při hubnutí: co si dát a čemu se vyhnout

Při hubnutí není nutné kávu vyřazovat. Naopak černá káva bez cukru má tak málo kalorií, že se do redukčního režimu obvykle bez problémů vejde.

Nejlepší volby při hlídání kalorií:

  • espresso bez cukru,
  • americano bez cukru,
  • filtrovaná káva,
  • cold brew bez sirupu,
  • cappuccino bez cukru v menší velikosti,
  • káva s malým množstvím mléka.

Naopak opatrnost se vyplatí u těchto variant:

  • velké latte,
  • mocha,
  • ledové kávy se sirupem,
  • frappé,
  • káva se šlehačkou,
  • sezonní sladké kavárenské speciality,
  • káva s více lžičkami cukru.

Pozor na zdravě se tvářící alternativy

Mnoho lidí automaticky sáhne po rostlinném mléce s pocitem, že jde o lehčí variantu. Někdy ano, někdy ne. Ovesné mléko může být výborné do kávy, protože dobře pění a má nasládlou chuť. Právě ta ale často znamená i vyšší obsah sacharidů. Mandlové nápoje mohou být lehčí, ale záleží na konkrétním výrobku. Sójové mléko mívá více bílkovin, ale opět je nutné sledovat, zda není doslazované.

Podobně zrádná jsou anglická označení jako „skinny“, „light“ nebo „fit“, odkazující k odlehčeným variantám. Mohou znamenat méně tuku, ale ne vždy méně cukru. U balených kávových nápojů z obchodů je proto nejlepší podívat se na výživové údaje.

Domácí káva: největší výhoda je kontrola

Doma máte nad kávou největší kontrolu. Sami si určíte množství mléka, cukru i velikost porce. Pokud si připravujete latte doma, můžete použít menší hrnek, méně mléka nebo neslazenou rostlinnou alternativu. U filtrované kávy stačí přidat jen trochu mléka místo velké dávky.

Výhodou domácí přípravy je také to, že si snadno uvědomíte, kolik čeho do kávy skutečně dáváte. V kavárně člověk často nevidí, kolik mléka, sirupu nebo čokolády se do nápoje použije. Doma je to zřejmé hned.

Pokud pijete kávu několikrát denně, může mít právě domácí úprava největší efekt.

Témata: Káva, mléko, Cukr, nápoj, Kalorie

