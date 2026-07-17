Co je kolagen a proč ho tělo potřebuje
Kolagen je nejrozšířenější bílkovina v lidském těle. Tvoří základ pojivových tkání a najdeme ho v kůži, šlachách, vazech, chrupavkách, kostech i cévách.
V organismu plní několik klíčových funkcí:
- přispívá k pevnosti a pružnosti kůže
- podílí se na stavbě chrupavek a kloubů
- pomáhá udržovat pevnost kostí
- podporuje strukturu šlach a vazů
- je součástí cévních stěn a dalších pojivových tkání
Organismus si kolagen dokáže vytvářet sám, potřebuje k tomu ale dostatek stavebních aminokyselin a také vitamin C. Právě ten je pro tvorbu kolagenu nezbytný.
„Kolagenové peptidy, vitamin C, zinek a omega-3 podporují syntézu pojivových tkání a regulaci zánětu. Při dlouhodobém a konzistentním užívání se mohou pozitivně projevit na kvalitě vlasů, nehtů a celkovém stavu pleti,“ uvádí lékař MUDr. Tomáš Kaštovský.
Nedostatek kolagenu: Příznaky, které přicházejí s věkem
Přirozená tvorba kolagenu se s věkem postupně snižuje. Tento proces začíná už v mladé dospělosti a jeho rychlost ovlivňují nejen genetické předpoklady, ale také životní styl.
Pokles kolagenu se může projevit například:
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- ztrátou pružnosti a pevnosti kůže
- tvorbou hlubších vrásek
- sušší pokožkou
- křehčími nehty
- horší kvalitou vlasů
- ztuhlostí nebo nepohodlím v kloubech
- pomalejší regenerací pojivových tkání
Na úbytku kolagenu se nepodílí jen přibývající věk. Jeho tvorbu a kvalitu negativně ovlivňuje také kouření a nadměrné vystavování kůže UV záření, které urychlují odbourávání kolagenních vláken.
Kolagen není jen v prášku. Tyto potraviny ho dodají přirozenou cestou
Mezi přirozené zdroje kolagenu patří především živočišné tkáně bohaté na pojivovou tkáň, například kůže, šlachy, chrupavky nebo části masa s vyšším obsahem vaziva.
|Potravina
|Obsah kolagenu
|Kůže ryb
|velmi vysoký
|Želatina
|velmi vysoký
|Kuřecí kůže
|vysoký
|Vepřové kůže a chrupavky
|vysoký
|Kostní vývary
|střední až vysoký
Věděli jste, že?
Želatina není od kolagenu úplně odlišná látka. Vzniká jeho částečným rozkladem a obsahuje stejné základní aminokyseliny. Kolagenové doplňky ale používají více rozštěpenou formu – kolagenní peptidy.
U domácího kostního vývaru nelze množství kolagenu přesně určit, protože závisí na použitých kostech, kůži, chrupavkách i délce vaření.
To neznamená, že je vývar horší volba. Potraviny bohaté na pojivové tkáně patří do pestré stravy. Pokud ale chcete mít jistotu, kolik kolagenu přijímáte, doplněk stravy nabízí přesně stanovenou dávku.
Jaké typy kolagenu existují a v čem se liší
Na trhu se nejčastěji setkáte s kolagenem typu I, II a III. Jednotlivé typy se liší především tím, v jakých tkáních se v těle přirozeně nacházejí.
|Typ kolagenu
|Kde se v těle nachází
|Typ I
|kůže, šlachy, vazy, kosti a další pojivové tkáně
|Typ II
|především chrupavky a struktury spojené s kloubní tkání
|Typ III
|kůže, cévy, svalové obaly a vnitřní orgány
Nejčastěji se v doplňcích stravy používá hydrolyzovaný kolagen, označovaný také jako kolagenní peptidy. Nejde o nový typ kolagenu, ale o způsob zpracování, při kterém je původní kolagen rozštěpen na menší peptidy.
Hydrolyzované kolagenní peptidy se nejčastěji vyrábějí z kolagenu typu I, který pochází například z ryb nebo hovězích zdrojů. Díky menší velikosti peptidů se dobře rozpouštějí a jsou vhodné pro použití v doplňcích stravy.
Setkat se můžete také s označením podle původu:
- mořský kolagen – nejčastěji obsahuje kolagen typu I,
- hovězí kolagen – obvykle obsahuje především typ I a III,
- kuřecí kolagen – často je spojován s kolagenem typu II, zejména pokud pochází z chrupavčité tkáně.
Často se objevují také kombinace s dalšími látkami:
Kolik kolagenu denně skutečně potřebujete
Na rozdíl od vitaminů nebo minerálních látek nemá kolagen stanovenou oficiální doporučenou denní dávku. Klinické studie zaměřené na hydrolyzované kolagenní peptidy ale nejčastěji pracují s dávkami přibližně 2,5 až 10 gramů denně.
Jedna běžná odměrka kolagenu v prášku obvykle obsahuje přibližně 5–10 gramů hydrolyzovaných kolagenních peptidů, takže mnoho výrobků odpovídá množstvím jedné denní dávce.
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Kdy kolagen užívat, aby měl největší smysl
Mnoho lidí řeší, zda je lepší kolagen užívat ráno nalačno, večer před spaním nebo například po jídle. Současné klinické studie ale neukazují, že by konkrétní denní doba byla pro účinek kolagenních peptidů zásadně důležitější.
Podstatnější je:
Věděli jste, že?
Kolagen v krému a kolagen v doplňcích stravy není úplně stejná forma. Kolagen používaný v kosmetice má větší molekuly, které jen obtížně pronikají do hlubších vrstev pokožky, proto se využívá především pro svůj hydratační a ochranný efekt na povrchu kůže. U doplňků stravy se naopak nejčastěji používá hydrolyzovaný kolagen, který je rozštěpen na menší kolagenní peptidy vhodné pro užívání vnitřně.
- užívat kolagen pravidelně každý den
- dodržovat množství uvedené pro konkrétní výrobek
- užívat ho dostatečně dlouho – změny se obvykle neprojeví okamžitě a vyžadují pravidelné užívání po dobu několika týdnů až měsíců
- zajistit dostatečný příjem vitaminu C, který je nezbytný pro normální tvorbu kolagenu v těle
V praxi je proto nejlepší zařadit kolagen do části dne, která vám dlouhodobě vyhovuje. Důležitější než přesný čas užívání je pravidelnost.
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Kolagen a longevity: Proč se řeší ve spojení se zdravým stárnutím
Kůže je jedním z míst, kde je úbytek kolagenu nejvíce patrný. S věkem klesá tvorba kolagenu typu I, který tvoří významnou část kožní struktury. Výsledkem je postupná ztráta pevnosti, elasticity a vznik vrásek.
Systematický přehled klinických studií publikovaný v Journal of Drugs in Dermatology ukázal, že užívání hydrolyzovaných kolagenních peptidů může mít mírný pozitivní vliv na hydrataci, elasticitu a vzhled pokožky.
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Longevity: dlouhověkost není jen o délce života, ale hlavně o jeho kvalitě
V posledních letech se výzkum kolagenních peptidů nezaměřuje pouze na vzhled pokožky, ale také na pohybový aparát. Schopnost zůstat aktivní i ve vyšším věku patří mezi důležité faktory zdravého stárnutí, přičemž s věkem přirozeně dochází k úbytku svalové hmoty a změnám v kvalitě pojivových tkání. Kolagenní peptidy obsahují aminokyseliny, zejména glycin a prolin, které jsou součástí kolagenních struktur v těle.
Zajímavé výsledky přinesla studie publikovaná v časopise British Journal of Nutrition, která sledovala starší muže se sarkopenií. Ukázala, že kombinace 15 gramů kolagenních peptidů denně a silového tréninku vedla k většímu nárůstu svalové hmoty, většímu zlepšení svalové síly a výraznějšímu úbytku tukové hmoty než samotný silový trénink.
Jak na kolagen v praxi
Pokud chcete z kolagenu získat maximum, stačí dodržet několik jednoduchých pravidel:
- běžná denní dávka kolagenu se u většiny doplňků pohybuje mezi 2,5 až 10 gramů hydrolyzovaných kolagenních peptidů
- důležitější než přesný čas užívání je pravidelnost – kolagen užívejte každý den podle doporučení výrobce
- kolagen můžete užívat ráno i večer, s jídlem nebo bez jídla – není prokázáno, že by konkrétní čas během dne byl výrazně účinnější
- vybírejte podle typu kolagenu a zaměření – kolagen typu I se nejčastěji spojuje s pokožkou, typ II především s kloubními chrupavkami
- pro tvorbu vlastního kolagenu v těle je důležitý dostatečný příjem vitaminu C
- nečekejte okamžitý efekt – změny vyžadují pravidelné užívání po dobu několika týdnů až měsíců
Kolagen není náhradou pestré stravy, dostatku bílkovin ani pohybu. Největší smysl dává jako doplněk k celkovému životnímu stylu zaměřenému na zdravé stárnutí, udržení pohyblivosti a kvality tkání.
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