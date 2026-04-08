Kofola za dvacku, pivo za deset. Retro týden a další slevy, které si nenechte ujít

Nákupní horečka pokračuje. Obchody vytáhly těžký kalibr: kombinaci nostalgie a velikých slev na základní potraviny. Pokud si po svátcích potřebujete doplnit zásoby, tento týden je ideální příležitost.
ilustrační snímek | foto: Radek Vebr, MAFRA

Retro týden v Lidlu přináší slevy až 67 %

Až do neděle 12. dubna se můžete v Lidlu těšit na oblíbený Retro týden, kdy pořídíte produkty v dobových obalech a za velmi nízké ceny. U vybraných položek dosahují slevy dokonce až 67 procent.

Lahváč vs. točené

Pokud si koupíte dvacet lahví piva v Lidlu, ušetříte oproti dvaceti točeným pivům 742 Kč.

Absolutní hvězdou je dvoulitrová retro Kofola za 19,90 korun. Stejně silným lákadlem je i Svijanský Máz, který seženete v akci za pouhých 9,90 korun. Jen pro srovnání, v restauraci by vás půllitr točeného piva vyšel na pět lahváčů.

Pokud si chcete zavzpomínat na dětství, určitě vám udělá radost Granko za 99,90 korun. Za stejnou cenu si pak můžete pochutnat i na prémiové zmrzlině Häagen-Dazs.

TOP 10 slev týdne (6. 4. – 12. 4. 2026)

ProduktObchodAkční cenaSleva
Mléko polotučné trvanlivéBilla7,90 Kč-64 %
Kofola (2 l)Lidl19,90 Kč-62 %
Vepřová plecKaufland69,90 Kč-60 %
Slunečnicový olejAlbert29,90 Kč-54 %
Bohemia ChipsTesco29,90 Kč-51 %
Pivo Svijanský Máz (0,5 l)Lidl9,90 Kč-50 %
Jahody (500 g)Lidl34,90 Kč-50 %
Zmrzlina Häagen-DazsLidl99,90 Kč-50 %
Granko (500 g)Lidl99,90 Kč-45 %
Toaletní papír Linteo (30 rolí)Kaufland139,90 Kč-

Zásoba toaletního papíru a vepřové za hubičku

Na extrémně nízké ceny však narazíte i jinde. Například v Bille probíhá aktuálně akce na trvanlivé polotučné mléko, jehož cena spadla na rekordních 7,90 korun.

Milovníci masa by měli zamířit pro změnu do Kauflandu. Vepřová plec v celku zde vyjde na pěkných 69,90 Kč za kilogram. Ve stejném řetězci se vyplatí doplnit i drogerii, jelikož zde narazíte na balení 30 rolí třívrstvého toaletního papíru Linteo jen za 139,90 korun.

Potřebujete si doplnit základní suroviny na vaření? Albert si pro vás přichystal slevu 54 % na slunečnicový olej, který teď seženete za třicet korun. No a pokud si chcete zpříjemnit večer u filmu, v Tescu můžete sáhnout po Bohemia Chips rovněž za třicet korun.

