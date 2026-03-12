Premium

Klimatizace v autě: Proč ji nechat vyčistit dřív, než začnou vedra

Autor:
  15:45
Mnoho řidičů zapne klimatizaci až ve chvíli, kdy teploty vystoupají nad třicítku. Jenže právě tehdy už může být pozdě. Zanesený systém šíří bakterie, zapáchá, hůře chladí a může způsobit zdravotní potíže i drahou opravu. Vyčištění klimatizace před sezónou je levnější, rychlejší a může vám ušetřit tisíce korun i nepříjemnosti během letních cest.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Roman Švidrnoch, MF DNES

Proč řešit klimatizaci ještě před létem

Na jaře bývá autoservis méně vytížený a ceny bývají příznivější než během hlavní sezóny. Jakmile přijdou první tropické dny, servisy se plní objednávkami a čekací lhůty se prodlužují. Řidiči najednou zjišťují, že klimatizace nechladí, vydává podivný zápach nebo dokonce způsobuje slzení očí a kašel.

Klimatizační systém v autě je uzavřený okruh, ve kterém proudí chladivo. Součástí systému je výparník, kondenzátor, kompresor a kabinový filtr. Právě výparník je ideálním prostředím pro množení bakterií a plísní - je vlhký a tmavý. Pokud se pravidelně nečistí, mohou se zde tvořit mikroorganismy, které se následně dostávají do interiéru vozu.

Ignorování údržby může znamenat:

  • horší účinnost chlazení
  • zvýšenou spotřebu paliva
  • nepříjemný zápach v kabině
  • zdravotní komplikace
  • riziko dražší opravy kompresoru

Zdravotní rizika: Nejde jen o zápach

Z klimatizace se může linout typický zatuchlý zápach. Ten je často prvním signálem, že je systém zanesený. Problém však není jen estetický.

Vdechování vzduchu kontaminovaného plísněmi a bakteriemi může způsobovat:

  • podráždění dýchacích cest
  • alergické reakce
  • kašel a rýmu
  • bolesti hlavy
  • zhoršení astmatu

Citlivější osoby, děti nebo alergici mohou reagovat výrazněji. Pokud někdo pravidelně po zapnutí klimatizace pociťuje škrábání v krku nebo pálení očí, je to varovný signál.

Jak často klimatizaci čistit a servisovat

Odborníci doporučují:

  • dezinfekci klimatizace minimálně 1× ročně
  • výměnu kabinového filtru alespoň 1× ročně (nebo po 15 000 km)
  • kontrolu množství chladiva přibližně každé 2 roky

Množství chladiva postupně přirozeně ubývá. Pokud ho je málo, klimatizace musí pracovat intenzivněji, což zvyšuje zátěž kompresoru. Jeho výměna se může pohybovat v řádu desítek tisíc korun.

Kolik stojí vyčištění klimatizace

Ceny se liší podle typu vozu a servisu, ale orientačně lze počítat s těmito částkami:

SlužbaOrientační cena (Kč)
Základní dezinfekce (ozon / sprej)500–1 000
Kompletní servis včetně doplnění chladiva1 500–3 000
Výměna kabinového filtru300–1 200
Výměna kompresoru (při poruše)15 000–30 000

Jak probíhá čištění klimatizace

Existují tři nejčastější metody:

1. Ozonové čištění

Do interiéru vozu se umístí generátor ozonu, který zničí bakterie a plísně. Jde o rychlou a poměrně účinnou metodu.

2. Chemická dezinfekce výparníku

Speciální přípravek se aplikuje přímo do ventilačního systému. Tato metoda je cílenější a často účinnější než samotný ozon.

3. Kompletní servis klimatizace

Zahrnuje kontrolu těsnosti, odsátí starého chladiva, doplnění nového a výměnu oleje v systému. Tato varianta je vhodná zejména u starších vozů.

Časté chyby řidičů

Klimatizaci zapínají jen v létě

Klimatizaci je vhodné zapnout alespoň jednou týdně i v zimě. Udržuje se tak v chodu kompresor a těsnění nevysychá.

Ignorují výměnu kabinového filtru

Zanesený filtr omezuje proudění vzduchu a zvyšuje vlhkost v systému. Navíc může být zdrojem zápachu.

Snaží se řešit problém jen sprejem z benzinky

Levné přípravky mohou krátkodobě potlačit zápach, ale často neřeší příčinu. Pokud je výparník výrazně znečištěný, pomůže jen odborný zásah.

Dopad na spotřebu a výkon vozu

Nefunkční nebo zanesená klimatizace může zvyšovat spotřebu paliva. Kompresor musí pracovat déle a intenzivněji. U moderních vozů s klimatizací typu „climatronic“ systém pracuje automaticky a snaží se udržovat nastavenou teplotu, což při nízké účinnosti znamená vyšší energetickou zátěž.

U elektromobilů může zanedbaná klimatizace dokonce zkracovat dojezd, protože systém čerpá energii z trakční baterie.

Signály, že je čas navštívit servis

Okamžitě objednat servis byste měli, pokud:

  • klimatizace nechladí ani po několika minutách provozu
  • cítíte výrazný zatuchlý nebo kyselý zápach
  • z ventilace vychází slabý proud vzduchu
  • slyšíte neobvyklé zvuky při zapnutí

V některých případech může být problém i v úniku chladiva. To je nutné řešit odborně, protože manipulace s chladivy podléhá evropským předpisům a může ji provádět pouze certifikovaný servis.

Vyplatí se domácí čištění?

Na trhu jsou dostupné dezinfekční spreje určené pro domácí použití. Mohou posloužit jako doplněk údržby, ale nenahrazují kompletní servis. Pokud klimatizace několik let nebyla čištěna, je lepší svěřit vůz odborníkům.

Investice do profesionálního čištění jednou ročně je rozumným kompromisem mezi náklady a prevencí.

