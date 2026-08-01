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KFC oprašuje staré hity. Tacos i California Summer dostaly novou podobu

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  5:00
S redakcí jsme se vydali do jedné z poboček KFC.

S redakcí jsme se vydali do jedné z poboček KFC. | foto: Matty Marečků, iDNES.cz

Podle sloganu společnosti je jídlo v KFC na tolik dobré, že si po něm budete...
Cheese Taco v KFC v roce 2025.
Cheese Taco v KFC v roce 2026.
California Summer v KFC v roce 2017. | Zdroj: KFC
12 fotografií
KFC představilo novou letní nabídku, ve které se vrací loňská tacos i tradiční California Summer. Přestože názvy produktů zůstávají stejné, jejich složení se oproti minulým rokům výrazně proměnilo. Podívali jsme se, jak se oblíbené limitky změnily od roku 2017.

California Summer v KFC je pro zákazníky něco jako sýrovka v McDonald’s. Oblíbená nabídka se do řetězce pravidelně vrací každé léto. I když se jmenuje stejně, zdaleka na talíř nedostanete totéž, co loni.

Tento článek není předmětem placené spolupráce ani komerční reklamy. Hodnocení vychází z nezávislého redakčního testu. Produkty byly zakoupeny na náhodně zvolené pobočce v rámci běžného nákupu bez vědomí provozovatele. Hodnocení je čistě subjektivní.

Obsah

Tacos se vrací, jen v jiném kabátku

Ostré hrany a papírový ubrousek

Placičky loni mezi zákazníky vzbudily poměrně rozporuplné reakce. Zatímco jedni chválili netradiční spojení chutí a praktické balení do ruky, jiní si stěžovali na ostré hrany kukuřičné placičky, které při jídle nepříjemně píchaly. U růžové placičky si stěžovali pro změnu na to, že se neohřívala a na první pohled připomínala papírový ubrousek.

Ačkoliv KFC tacos nemají s tradiční mexickou kuchyní nic moc společného, fungují na podobném principu. Vybrat si můžete jednu ze dvou variant křupavých placiček plněných zeleninou, sýrem a pikantním kuřetem, zalitých buď sýrovou nebo California omáčkou.

Cena se oproti loňsku nezměnila. Jedno taco koupíte v B-smartu od 69 korun, dvě tacos pak samostatně od 99 korun. Vybrat si můžete jak dvě stejné, tak od každého jedno, záleží čistě na vás. Zajímavostí je i samotné provedení. Do rukou totiž dostanete dvě barevné placičky. Růžovou placičku z řepy a žlutou z kukuřice.

Cheese Taco v KFC v roce 2025.

Cheese Taco v KFC v roce 2026.

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California Summer se vrací, ale chutná jinak

Pokud ale existuje produkt, který si prošel největší proměnou v dějinách KFC, pak je to rozhodně letní řada California Summer. KFC ji v různých podobách nabízí už léta, ovšem každý rok ve zcela jiném provedení.

Letos si v rámci California Summer menu můžete objednat burger, wrapper a salát. Ve všech narazíte na California dip a kuřecí maso, v burgeru a salátu pak ještě na avokádo.

Největší novinkou letošní edice je California Summer Wrapper. V předešlých letech KFC nabízelo twister variantu se salátem a zeleninou, letos ji vyměnilo za wrapper variantu bez salátu a s hranolkami navíc.

Místo rýžového poke klasický salát

Roky bylo součástí California Summer nabídky také poke se zeleninou a rýží. Letos se ale KFC rozhodlo nahradit poke klasickým salátem.

Najdete v něm:

  • avokádo
  • ananas
  • rukolu
  • okurku
  • kuřecí stripsy
  • California omáčku

Salát se prodává za 149 korun. V menu s bezedným nápojem vyjde na 189 korun.

Co ve Wrapperu najdete?

  • pikantní kuřecí kousky
  • hranolky
  • čedar
  • slanina
  • nakládané okurky
  • křupavá cibulka
  • California omáčka
  • majonéza
  • limetková šťáva

Oproti předchozím ročníkům se mění i další detaily. Třeba salátové okurky, které byly pro California Summer nabídku typické po řadu let, nahradil řetězec nakládanými okurkami. Naopak cibulka už není nakládaná, ale karamelizovaná.

Kolik stojí letošní California Summer v KFC?
California Summer Burger147 Kč
California Summer Wrapper157 Kč
California Summer Salát149 Kč
California Dip49 Kč

Ceny se mohou lišit podle konkrétní pobočky a zvolené nabídky.

Plukovník zůstává, vše ostatní je nové. KFC mění logo, provozovny i menu

SROVNÁNÍ Jak se změnilo California Summer

California Summer není pro fanoušky KFC žádnou novinkou. Stejnojmenné letní edice řetězec představoval už dříve, jen s jiným složením.

2025: Nachos v burgeru i tortille

Loňskou verzi řetězec obohatil o lupínky nachos. Našli jste je ve všech limitovaných produktech, tedy v burgeru, twisteru i poke salátu. Pro verzi 2025 byla specifická také nakládaná cibule a kousky rajčat.

2024: Červený coleslaw s majonézou

V roce 2024 postavilo KFC California Summer na výrazně krémovější kombinaci. Burger, salát a twister obsahovaly mimo jiné i červený coleslaw a majonézu.

2022 a 2023: Pomerančová omáčka

Asi nejzajímavější verzi California Summer představilo KFC během pandemie Covid-19 v roce 2022. Letní menu se skládalo z Hollywood Dream burgeru, Malibu twisteru, qurrita California Orange a poke salátu Orange Sun. Všechny tyto produkty byly ochucené výraznou pomerančovou omáčkou se sezamem a salátovými okurkami.

2017, 2018 a 2021: Zinger s guacamole

Kořeny kalifornského menu ovšem sahají ještě dál. V roce 2017 řetězec nabízel například Zinger s guacamole, a to ve variantě s jedním nebo dvěma kusy masa. Stejnou nabídku pak vrátil i v letech 2018 a 2021, burgery a twistery doplnil také o nachos.

Jak se změnilo letní menu v KFC od roku 2017

S redakcí jsme se vydali do jedné z poboček KFC.
Podle sloganu společnosti je jídlo v KFC na tolik dobré, že si po něm budete olizovat prsty.
Cheese Taco v KFC v roce 2025.
Cheese Taco v KFC v roce 2026.
California Summer v KFC v roce 2017. | Zdroj: KFC
12 fotografií
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Témata: KFC, Kalifornie, taco, salát

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