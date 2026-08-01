California Summer v KFC je pro zákazníky něco jako sýrovka v McDonald’s. Oblíbená nabídka se do řetězce pravidelně vrací každé léto. I když se jmenuje stejně, zdaleka na talíř nedostanete totéž, co loni.
Tento článek není předmětem placené spolupráce ani komerční reklamy. Hodnocení vychází z nezávislého redakčního testu. Produkty byly zakoupeny na náhodně zvolené pobočce v rámci běžného nákupu bez vědomí provozovatele. Hodnocení je čistě subjektivní.
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Tacos se vrací, jen v jiném kabátku
Ostré hrany a papírový ubrousek
Placičky loni mezi zákazníky vzbudily poměrně rozporuplné reakce. Zatímco jedni chválili netradiční spojení chutí a praktické balení do ruky, jiní si stěžovali na ostré hrany kukuřičné placičky, které při jídle nepříjemně píchaly. U růžové placičky si stěžovali pro změnu na to, že se neohřívala a na první pohled připomínala papírový ubrousek.
Ačkoliv KFC tacos nemají s tradiční mexickou kuchyní nic moc společného, fungují na podobném principu. Vybrat si můžete jednu ze dvou variant křupavých placiček plněných zeleninou, sýrem a pikantním kuřetem, zalitých buď sýrovou nebo California omáčkou.
Cena se oproti loňsku nezměnila. Jedno taco koupíte v B-smartu od 69 korun, dvě tacos pak samostatně od 99 korun. Vybrat si můžete jak dvě stejné, tak od každého jedno, záleží čistě na vás. Zajímavostí je i samotné provedení. Do rukou totiž dostanete dvě barevné placičky. Růžovou placičku z řepy a žlutou z kukuřice.
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California Summer se vrací, ale chutná jinak
Pokud ale existuje produkt, který si prošel největší proměnou v dějinách KFC, pak je to rozhodně letní řada California Summer. KFC ji v různých podobách nabízí už léta, ovšem každý rok ve zcela jiném provedení.
Letos si v rámci California Summer menu můžete objednat burger, wrapper a salát. Ve všech narazíte na California dip a kuřecí maso, v burgeru a salátu pak ještě na avokádo.
Největší novinkou letošní edice je California Summer Wrapper. V předešlých letech KFC nabízelo twister variantu se salátem a zeleninou, letos ji vyměnilo za wrapper variantu bez salátu a s hranolkami navíc.
Místo rýžového poke klasický salát
Roky bylo součástí California Summer nabídky také poke se zeleninou a rýží. Letos se ale KFC rozhodlo nahradit poke klasickým salátem.
Najdete v něm:
Salát se prodává za 149 korun. V menu s bezedným nápojem vyjde na 189 korun.
Co ve Wrapperu najdete?
- pikantní kuřecí kousky
- hranolky
- čedar
- slanina
- nakládané okurky
- křupavá cibulka
- California omáčka
- majonéza
- limetková šťáva
Oproti předchozím ročníkům se mění i další detaily. Třeba salátové okurky, které byly pro California Summer nabídku typické po řadu let, nahradil řetězec nakládanými okurkami. Naopak cibulka už není nakládaná, ale karamelizovaná.
|California Summer Burger
|147 Kč
|California Summer Wrapper
|157 Kč
|California Summer Salát
|149 Kč
|California Dip
|49 Kč
Ceny se mohou lišit podle konkrétní pobočky a zvolené nabídky.
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Plukovník zůstává, vše ostatní je nové. KFC mění logo, provozovny i menu
SROVNÁNÍ Jak se změnilo California Summer
California Summer není pro fanoušky KFC žádnou novinkou. Stejnojmenné letní edice řetězec představoval už dříve, jen s jiným složením.
2025: Nachos v burgeru i tortille
Loňskou verzi řetězec obohatil o lupínky nachos. Našli jste je ve všech limitovaných produktech, tedy v burgeru, twisteru i poke salátu. Pro verzi 2025 byla specifická také nakládaná cibule a kousky rajčat.
2024: Červený coleslaw s majonézou
V roce 2024 postavilo KFC California Summer na výrazně krémovější kombinaci. Burger, salát a twister obsahovaly mimo jiné i červený coleslaw a majonézu.
2022 a 2023: Pomerančová omáčka
Asi nejzajímavější verzi California Summer představilo KFC během pandemie Covid-19 v roce 2022. Letní menu se skládalo z Hollywood Dream burgeru, Malibu twisteru, qurrita California Orange a poke salátu Orange Sun. Všechny tyto produkty byly ochucené výraznou pomerančovou omáčkou se sezamem a salátovými okurkami.
2017, 2018 a 2021: Zinger s guacamole
Kořeny kalifornského menu ovšem sahají ještě dál. V roce 2017 řetězec nabízel například Zinger s guacamole, a to ve variantě s jedním nebo dvěma kusy masa. Stejnou nabídku pak vrátil i v letech 2018 a 2021, burgery a twistery doplnil také o nachos.
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