Po loňském úspěchu vrátilo KFC do nabídky limitovanou edici Caesar. Ta láká na kombinaci šťavnatého kuřecího masa, křupavé slaniny, sýra corregio, krutonů a specifického Caesar dresinku.
Caesar menu se vrátilo se v pravý čas, kdy řetězec hledá nový impuls a snaží se zákazníky znovu nalákat do restaurací. Dnes navíc KFC v Česku na několik hodin zavřelo všechny své pobočky kvůli spuštění nových systémů kontroly kvality a hygieny.
Lehké osvěžení v horkých dnech
KFC bez masa
Ačkoliv to možná bude znít šíleně, KFC se dlouhodobě snaží oslovit i zákazníky, kteří maso vůbec nejedí. Pokud vás tedy kuře neoslovilo, můžete si dát například Halloumi Twister se zeleninou a grilovaným sýrem.
Jestli jste v horkých dnech čekali, že KFC přijde s kyblíkem kuřete nebo mastnými burgery, pak vás budeme muset vyvést z omylu.
Nová limitka stojí na kombinaci oblíbeného dresinku Caesar a lehkého letního osvěžení. Do nabídky se vrátil konkrétně Caesar salát, Maxi Twister, bagel a hranolky s caesar dresinkem.
Nejvíce překvapil Maxi Twister a bagel
Abyste měli informace z první ruky, rozhodli jsme se tuto limitku rovnou otestovat. Na jedné z poboček jsme si objednali salát, bagel a twister. Objednávka nás vyšla celkem na 477 korun, respektive na 472 korun (5 korun jsme zaplatili za papírovou tašku).
Limitku jsme si museli objednat osobně na pokladně. Nabídka totiž nebyla dostupná ani v mobilní aplikaci, ani na kiosku.
Nejvíce nás překvapil Caesar Maxi Twister. Tortilla byla výrazně větší než u klasického Twisteru, uvnitř jsme navíc narazili hned na tři velké a opravdu pálivé kuřecí stripsy.
Wrap byl dále doplněn o pořádnou porci salátu a slaniny, nechyběly ani křupavé kořeněné krutonky a výrazný Caesar dresink. Pokud si KFC udrží podobnou velikost porcí i kvalitu ingrediencí, může jít o jednu z nejpovedenějších limitek tohoto roku.
Dobře jsme si každopádně pochutnali i na salátu. Tuto alternativu oceníte zejména v horkých dnech, kdy by se vám po kyblíku horkých kuřat mohlo udělat těžko – salát vás dostatečně zasytí i osvěží zároveň.
Pokud si chcete vybrat jen jeden z produktů a váháte, který bude stát nejvíce za to, rozhodně jděte do bagelu. Salát i twister si můžete dát kdekoliv jinde, ale bagel je opravdu raritou, která se jen tak nevidí.
Nadýchané pečivo se stripsy a sýrem corregio je navíc doplněno o krutony, které jsou sice v bagelu trochu netradiční, ale dodávají mu o to zajímavější texturu. Tento chuťově vyvážený produkt sice velikostně zaostává za twisterem, jako rychlý oběd však bohatě postačí.
Do kompletní řady spadají ještě hranolky s Caesar dresinkem a slaninou. Ty podle webu pořídíte od 70 korun.
SROVNÁNÍ Kolik si za novinku připlatíte?
Zajímavé je i samotné cenové srovnání. Caesar salát vyjde na 155 korun, tedy je jen o čtyři koruny více než nejdražší burger Double Zinger. V supermarketu byste podobný salát koupili klidně i za šedesát korun. Na druhou stranu, v běžných restauracích se dnes nedostanete pod dvě stovky. Salát zde běžně vychází okolo 180 až 250 korun.
Odkud se vlastně Caesar vzal? Z Itálie ne
Málokdo ví, že původní Caesar salát vůbec nevznikl v Itálii. Jeho autorem byl kuchař Caesar Cardini, který jej připravil ve 20. letech minulého století v mexické Tijuaně. V tradičním receptu nechyběl římský salát, parmazán, krutonky, worcesterská omáčka a citronová šťáva. Kuřecí maso a slanina se do moderní verze salátu přidaly až poději.