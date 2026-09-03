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KFC nacpalo kuře do sáčku s Doritos. Účtuje si za něj víc než za nejdražší burger

Autor:
  11:45
S redakcí jsme se vydali do jedné z poboček KFC.

S redakcí jsme se vydali do jedné z poboček KFC. | foto: Matty Marečků, iDNES.cz

KFC spustilo novou limitku Doritos Loaded.
Za balení o celkové hmotnosti 339 gramů jsme zaplatili 189 korun, tedy 56 korun...
V rámci ochutnávky jsme vyzkoušeli variantu Tex-Mex s kukuřicí, BBQ a sýrovou...
V rámci ochutnávky jsme vyzkoušeli variantu Tex-Mex s kukuřicí, BBQ a sýrovou...
8 fotografií
KFC odstartovalo podzim novinkou, s jakou jsme se v Česku dosud nesetkali. Kuře neskončilo v burgeru ani boxu, ale v sáčku od chipsů Doritos. Zákazník za něj navíc zaplatí víc než za dosud nejdražší burger v menu.

V řetězci KFC prvního září odstartovala nová podzimní limitka. Na první pohled přitom může působit skoro jako hloupý vtip. Řetězec totiž tentokrát neoprášil žádný legendární burger, ale nacpal kuře do sáčku od chipsů Doritos.

Obsah

Nasypali kuře do sáčku s chipsy Doritos

Původně měly skončit v koši

Doritos vznikly z přebytečných tortill, které měly původně skončit v koši. V roce 1964 je v restauraci Casa de Fritos v Disneylandu místo vyhození nakrájeli, osmažili a dochutili.

Nápad zaujal Archa Westa, manažera společnosti Frito-Lay, a v roce 1966 se Doritos začaly prodávat po celých USA.

Novinka se jmenuje Loaded Doritos a v Česku bude dostupná do 26. října. V sáčku dostanete vždy tortilla chipsy Doritos s kuřecím popcornem, sýrem, omáčkou a dalšími ingrediencemi podle zvolené varianty.

  • Doritos Loaded TexMex s kukuřicí, BBQ a sýrovou omáčkou
  • Doritos Loaded Extra Spicy s avokádem, jalapeños a extra pálivou omáčkou

Doritos už nejsou jen chipsy. Z pytlíku vzniká celé jídlo, které dobývá KFC

Za balení o celkové hmotnosti 339 gramů jsme zaplatili 189 korun, tedy 56 korun za 100 gramů.

SROVNÁNÍ Nejdražší produkt KFC

Pozornost si zaslouží ještě jedna věc. Jedna porce se prodává od 189 korun výše, tedy skoro o 40 korun dráž než nejdražší burger řetězce Zinger Double, za který si KFC účtuje 151 korun.

V případě, že byste si k jídlu chtěli dokoupit bezedný nápoj, vyšlo by vás menu celkem na 219 korun. Pro srovnání, za stejnou cenu byste si v KFC mohli koupit třeba Kentucky Gold Wrapper Menu s velkou tortillou, bezedným nápojem a běžnou porcí hranolek navíc.

Přehled – novinky v KFC (září 2026)
ProduktSloženíCena od
Loaded Doritos Tex-MexDoritos, kuřecí popcorn, nacho omáčka, sýr, kukuřice, BBQ omáčka189 korun
Loaded Doritos Extra SpicyDoritos, kuřecí popcorn, jalapeños, avokádo, sýr, pikantní omáčka189 korun
Loaded Doritos menuLoaded Doritos + bezedný nápoj219 korun
Kuřecí popcorn90 gramů kuřecího popcornu v koření Original Recipe75 korun

V KFC za dvě stovky, doma jen za polovinu

Ještě větší cenový rozdíl bychom našli, pokud bychom novinku srovnali s klasickým pytlíkem Doritos chipsů v obchodě. 90gramové balení Doritos prodává Košík.cz a Rohlík.cz za 49,90 korun. V The Candy Store pak najdete balení o hmotnosti 92,1 gramů jen za 29,90 korun.

Srovnání cen – Doritos (září 2026)
ObchodBaleníCena za baleníCena za 100 gramů
The Candy Store92,1 gramů29,90 korun32,50 korun
Košík.cz90 gramů49,90 korun55,40 korun
Rohlík.cz90 gramů49,90 korun55,40 korun
KFC339 gramůod 189 korun55,80 korun

Samozřejmě se nedá říct, že by KFC prodávalo stejný produkt za téměř čtyřnásobek ceny. V sáčku kromě chipsů najdete také kuřecí maso, sýr, omáčky, zeleninu a celý produkt připravuje jako hotové jídlo.

S redakcí jsme se vydali do jedné z poboček KFC.

Fotogalerie

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Přesto je právě tento kontrast zajímavý. Z obyčejného sáčku chipsů za několik desítek korun se najednou stává základ pokrmu, za který zákazník zaplatí téměř dvě stovky.

Pokud byste si chtěli udělat domácí verzi Loaded Doritos s chipsy, kuřetem, kukuřicí, sýrem a omáčkou, vyšla by vás stejná porce jen na necelých 90 korun.

Srovnání cen – domácí varianta vs. KFC
SurovinaMnožstvíCena za baleníCena za porci
Doritos90 gramů49,90 korun49,90 korun
Kuřecí maso75 gramů99,90 korun7,49 korun
Strouhaný sýr75 gramů52,90 korun19,84 korun
Spak BBQ omáčka30 gramů49,90 korun4,68 korun
Kukuřice70 gramů22,90 korun4,71 korun
CELKEM340 gramů-86,62 korun

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Kuřecí popcorn velký jako padesátikoruna

Kuřecí popcorn se v Česku prodává už řadu let, KFC ho ostatně nabízelo už před více než 15 lety. Spojení popcornu s Doritos je ale letošní novinkou, která reaguje na trend takzvaných loaded chipsů, který v poslední době výrazně roste především v USA a dalších zemích.

Za novinkou stojí spolupráce KFC s PepsiCo, která vlastní značku Doritos a zároveň je na většině trhů exkluzivním dodavatelem nápojů pro KFC.

I když může kuřecí popcorn na první pohled připomínat menší variantu nuggetek, ve skutečnosti se od nich liší tvarem i způsobem zpracování.

  • U nuggetek se kuřecí maso obvykle namele nebo rozseká na jemnější směs, která se následně vytvaruje do pravidelných kousků a obalí.
  • Kuřecí popcorn tvoří malé kousky celého kuřecího masa, které se obalí a usmaží bez vytvarování do jednotného tvaru. Má nepravidelnou podobu a připomíná spíš malé kousky kuřete než klasickou nuggetku.

Za stejné peníze koupíte skoro kilo kuřecího masa

Zajímavé je také srovnání s cenou samotného kuřecího masa. To v obchodě běžně seženete v akci za 99,90 korun za kilogram. Porce 90 gramů tedy vyjde na pouhých 9 korun, tedy osmkrát levněji než v KFC.

Rozdíl samozřejmě není jen v ceně masa. Do výsledné ceny fastfoodového produktu se promítá také obal, koření, příprava, olej, práce, provoz restaurace i další náklady.

Jeden kousek kuřecího popcornu má přibližně dva centimetry v průměru, tedy zhruba tolik, jako jedna padesátikoruna. Za 90gramovou porci v KFC zaplatíte 75 korun.

Zajímavé je, že v rámci skupiny AmRest, která v Česku provozuje KFC a zároveň některé restaurace Burger King, se podobný produkt objevil už dříve.

Burger King ho nabízel pod názvem Chick’n Pops v limitce Teriyaki. Porce 150 gramů vyšla na 112 korun, XXL porce 220 gramů pak na 152 korun. Za stejnou porci byste tak v Burger Kingu dali o osm korun méně.

Kuřecí popcorn (bez krabičky) má podle webu vážit 90 gramů. Za porci si KFC účtuje 75 korun.

Jeden kousek kuřecího popcornu měří přibližně dva centimetry, tedy jako jedna padesátikoruna.

Plukovník zůstává, vše ostatní je nové. KFC mění logo, provozovny i menu

OCHUTNÁVKA Jak chutná kuře v pytlíku?

V redakci jsme chtěli zjistit, jestli nápad s nasypáním kuřete přímo do sáčku od Doritos funguje i v praxi. Dostanete klasický sáček chipsů, který obsluha nahoře otevře a přímo do něj navrství teplý kuřecí popcorn, sýrovou omáčku a další ingredience. Výsledkem je jídlo, které se jí spíš jako hodně vylepšené chipsy než klasické občerstvení z KFC.

A chuťově? Překvapivě to dává smysl. Křupavé Doritos, kuřecí popcorn, teplá sýrová omáčka a další přísady se dobře doplňují a dohromady vytvářejí výraznou, sytou kombinaci. Je to přesně ten typ jídla, který si dokážete představit k filmu nebo jako svačinu na cestu.

Háček jsme ale našli v samotném způsobu servírování. Chipsy, které jsou dole pod teplou omáčkou a dalšími ingrediencemi, poměrně rychle měknou. A dostat se až na dno sáčku, aniž by člověk měl ruce od omáčky a sýra, není úplně jednoduché. Ke konci se tak hodí vidlička nebo pořádná zásoba ubrousků.

S redakcí jsme se vydali do jedné z poboček KFC.
KFC spustilo novou limitku Doritos Loaded.
Za balení o celkové hmotnosti 339 gramů jsme zaplatili 189 korun, tedy 56 korun za 100 gramů.
V rámci ochutnávky jsme vyzkoušeli variantu Tex-Mex s kukuřicí, BBQ a sýrovou omáčkou.
8 fotografií

Aby naše redakční hodnocení bylo pestřejší, přizvali jsme k ochutnávce i testerku Veroniku z Prahy, která přímo na místě vyzkoušela obě nabízené varianty.

„Pálivá verze je fakt síla. Je opravdu hodně ostrá, takže pro milovníky pikantních jídel je podle mě skvělá. První sousto mě téměř rozplakalo, ale po pár kouscích už si člověk zvykne,“ popisuje své dojmy.

Právě varianta Extra Spicy u ní nakonec vyhrála na plné čáře. „Verze Tex-Mex mi přišla trochu nudná. V přímém srovnání mě ta pálivá bavila o dost více, skvělé byly hlavně jalapeños,“ dodává.

Zaujalo ji i celkové provedení. Loaded Doritos jsou podle ní zajímavou alternativou na cesty nebo do parku, když člověk nemá chuť na klasický burger s hranolky. „A množství? Porce je to opravdu pořádná,“ uzavírá.

Angličané si nosili vlastní sáčky

Ačkoliv může představa kuřete nasypaného do sáčku Doritos působit jako experiment českých fanoušků, samotný koncept má ve světě mnohem delší historii.

Gen Z si dopřává snackable 3x týdně

Podle výzkumu vedeného Doritos v Británii preferuje flexibilnější a neformálnější způsoby stravování 51 procent generace Z a průměrný člověk z této generace si dá takzvané snackable jídlo asi třikrát týdně.

Snackable označuje jídlo vhodné jako rychlá svačina. Výraz pronikl i do digitálního světa: v přeneseném smyslu pojmenovává také krátký, vizuálně atraktivní obsah.

Například ve Spojeném království se letos pořádala akce zvaná Doritos Loaded Month. Od 23. května do 28. června si mohli lidé v Londýně, Manchesteru a Glasgow přinést do zapojených podniků vlastní sáček Doritos a nechat si ho naplnit dalšími ingrediencemi. Cena za samotné naložení začínala na 5 librách (přibližně 140 korun), chipsy si pak zákazníci museli dokoupit zvlášť.

Podle společnosti PepsiCo, pod kterou Doritos spadají, vznikaly také kombinace s bramborami, mac and cheese, arepas, gyros, pizzovými toppingy nebo s tureckými street food klasikami. Všechny země však měly stejný cíl: proměnit běžný sáček chipsů v plnohodnotné jídlo.

Loaded Doritos v KFC

S redakcí jsme se vydali do jedné z poboček KFC.
KFC spustilo novou limitku Doritos Loaded.
Za balení o celkové hmotnosti 339 gramů jsme zaplatili 189 korun, tedy 56 korun za 100 gramů.
V rámci ochutnávky jsme vyzkoušeli variantu Tex-Mex s kukuřicí, BBQ a sýrovou omáčkou.
V rámci ochutnávky jsme vyzkoušeli variantu Tex-Mex s kukuřicí, BBQ a sýrovou omáčkou.
8 fotografií
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