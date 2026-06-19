Minulý týden si mohli zákazníci v KFC přijít pro jídlo i nápoje za poloviční cenu. Stačilo při objednávce zadat slevový kód a z účtenky se automaticky odečetlo padesát procent z ceny. Akce ovšem zaujala takový počet zákazníků, na jaký nebylo připraveno ani samo KFC.
„V neděli odpoledne se po nebývalém zájmu v řadě restaurací vyprodaly některé čerstvé suroviny. Z toho důvodu jsme museli omezit nabídku a v některých případech vybrané restaurace dočasně uzavřít,“ uvedla pro iDNES.cz ředitelka KFC pro Česko Ivana Makalová Dlouhá.
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Jen tři dny na to zveřejnil řetězec na svých facebookových stránkách další akci. Tento rok jde v pořadí již o osmou limitku. Edice vznikla ve spolupráci s novým filmem Mimoni a monstra a do nabídky přináší burger ve žluté housce, speciální omáčku, banánové nápoje i tematický kyblík.
Tento článek není předmětem placené spolupráce ani komerční reklamy. Hodnocení vychází z nezávislého redakčního testu. Produkty byly zakoupeny na náhodně zvolené pobočce v rámci běžného nákupu bez vědomí provozovatele. Hodnocení je čistě subjektivní.
Burger s očima a banánovým dipem
Mimoní dip
Mimoní dip je nová sladko-slaná omáčka. Podle etikety jde o banánovo-rajčatovou omáčku z banánového pyré (23 %) a rajčatového koncentrátu (2 %). Omáčku dostanete zdarma ke kyblíku s 10 stripsy, boxu nebo si ji můžete koupit za 20 korun.
Hlavním tahákem se stal opět burger, tentokrát Mimoni Burger, který vychází z oblíbeného Zinger burgeru. Kromě pikantního kuřecího prsního řízku, salátu a majonézy v něm najdeme také nakládané okurky, sýr a novou sladko-slanou omáčku, takzvaný Mimoni dip.
Při ochutnávce nás ale nejvíce upoutala samotná houska. Ta je totiž zbarvená do žluta a koukají na vás dvě mimoní oči. Mimo to chutná jinak než klasická houska. Samostatný burger se prodává od 139 korun, v menu s hranolky a bezedným nápojem pak od 199 korun.
K dispozici je také Double varianta se dvěma řízky, nebo box se stripsy, ke kterému navíc dostanete sběratelskou figurku. Pokud byste si chtěli figurku dokoupit zvlášť, vyšla by vás na 69 korun.
Mimoní kyblík pro milovníky stripsů
Sedm limitek
Tento rok nás už KFC překvapilo celkem sedmi limitkami:
Limitka samozřejmě myslí i na ty, kteří dávají přednost kuřecím stripsům. Objednat si můžete Mimoni kyblík s pěti stripsy přelitými mimoním dipem a hranolky. Cena kyblíku začíná na 155 korunách, v menu s bezedným nápojem pak na 195 korunách.
Pro větší skupiny je pak připravena varianta s deseti stripsy, dvěma dipy, dvěma porcemi hranolek a dvěma nápoji. Z hlediska složení sice nejde o úplně nový produkt, na druhou stranu si můžete domů odnést pěkný kyblík s motivem Mimoňů.
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Banánové bonbónky i praskající kuličky
Co se nápojů týče, můžete si kromě toho bezedného vybrat ještě ze dvou různých alternativ. Na osvěžení nabízí řetězec tropickou Mimoni limonádu s příchutí banánu a ananasu a kuličkami boba. Kuličky při rozkousnutí praskají a uvolňují banánovou náplň.
Milovníci sladkého si pak mohou dopřát Mimoni shake s banánovou příchutí, který si můžete za příplatek nechat ozdobit šlehačkou a posypkou v podobě banánových bonbónků.
Oba nápoje se prodávají ve třech velikostech od 180 do 500 mililitrů, přičemž ceny začínají na 59 korunách u limonády, 54 korunách u shaku a 74 korunách u shaku se šlehačkou a posypkou.
RECENZE Jak nám novinky chutnaly?
Na jedné z poboček jsme si ve večerních hodinách objednali Mimoni Double Box za 339 korun a Mimoni kyblík s pěti stripsy za 155 korun. Celkem nás tak objednávka o osmi položkách vyšla na 494 korun. Box jsme si museli objednat osobně na pokladně, na kiosku nebyl k dispozici.
Osobně nám nejvíce chutnal Mimoni Burger Double. Žlutá houska a banánovo-rajčatový dip mu dodaly netradiční, ovšem překvapivě dobrou chuť. Omáčku jsme dostali také ke kyblíku a dvakrát k boxu, takže jsme si ji mohli opravdu vychutnat.