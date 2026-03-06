Premium

Získejte všechny články
jen za 99 Kč/měsíc

Když tělu chybí železo: Jak poznat problém a co změnit v jídelníčku

Autor:
  15:20
Dlouhodobá únava, bledost nebo zadýchávání při chůzi do schodů nemusí být jen důsledkem stresu. Nedostatek železa patří mezi nejčastější výživové problémy v Česku a často zůstává bez povšimnutí. Pokud ho ignorujete, riskujete chudokrevnost, oslabenou imunitu i pokles výkonnosti. Jak poznat varovné signály a co konkrétně změnit na talíři?
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Proč je železo pro tělo klíčové

Železo je minerál nezbytný pro tvorbu hemoglobinu – látky, která přenáší kyslík z plic do všech buněk těla. Bez dostatku kyslíku se organismus dostává do úsporného režimu. Člověk je unavený, méně výkonný a hůře se soustředí.

Kromě toho má železo vliv na:

  • správnou funkci imunitního systému,
  • tvorbu energie,
  • zdraví vlasů a nehtů,
  • psychickou pohodu a koncentraci.

Podle výživových doporučení potřebují dospělí muži přibližně 8–10 mg železa denně. Ženy v plodném věku až 15–18 mg denně. Vyšší potřebu mají těhotné ženy, dospívající a sportovci.

Jak poznat, že vám železo chybí

Nedostatek železa se často vyvíjí postupně. Tělo si nejprve vyčerpá zásoby (měřené jako ferritin), teprve později se projeví chudokrevnost.

Mezi typické příznaky patří:

  • dlouhodobá únava bez zjevné příčiny,
  • bledá pokožka,
  • zadýchávání při běžné námaze,
  • studené ruce a nohy,
  • lámavé nehty, padání vlasů,
  • zhoršená koncentrace.

Diagnózu stanoví lékař na základě krevních testů. Vyšetření hladiny hemoglobinu i zásobního železa je běžnou součástí laboratorních testů hrazených z veřejného zdravotního pojištění při indikaci lékařem.

Hemové vs. nehemové železo

Železo z potravin není stejné.

  • Hemové železo – pochází z živočišných zdrojů (maso, játra). Tělo ho vstřebává výrazně lépe.
  • Nehemové železo – je obsaženo v rostlinných potravinách (luštěniny, obiloviny, zelenina). Vstřebatelnost je nižší.

To je důvod, proč se u vegetariánů a veganů častěji sledují hodnoty železa.

Neznamená to však, že by rostlinná strava byla nedostatečná – jen vyžaduje pečlivější plánování.

Potraviny bohaté na železo
PotravinaObsah železa (mg/100 g)Typ železa
Vepřová játra18–23 mghemové
Hovězí maso2,5–3 mghemové
Krůtí maso1–2 mghemové
Čočka (suchá)6–8 mgnehemové
Fazole5–7 mgnehemové
Cizrna6 mgnehemové
Dýňová semínka8–12 mgnehemové
Ovesné vločky4–5 mgnehemové
Špenát2–4 mgnehemové
Hořká čokoláda (70 %)10–12 mgnehemové

Z praktického hlediska patří mezi nejúčinnější zdroje játra a červené maso. U rostlinných zdrojů je nutné myslet na podporu vstřebávání.

Jak zvýšit vstřebávání železa z jídla

Množství železa na talíři ještě neznamená, že ho tělo skutečně využije. Klíčová je kombinace potravin.

Co vstřebávání podporuje:

  • vitamin C (paprika, citrusy, kysané zelí),
  • kombinace rostlinného zdroje s malým množstvím masa,
  • fermentované potraviny.

Co vstřebávání brzdí:

  • káva a černý čaj (obsah taninů),
  • vysoké dávky vápníku současně s jídlem bohatým na železo,
  • některé obiloviny bez předchozí úpravy (fytáty).

Má smysl užívat doplňky stravy?

Doplňky stravy se železem jsou běžně dostupné v lékárnách i drogeriích, jejich cena se pohybuje od desítek do několika stovek korun měsíčně.

Je však důležité zdůraznit, že železo by se nemělo doplňovat preventivně bez vyšetření. Nadbytek může zatěžovat organismus, zejména játra. O vhodnosti suplementace by měl rozhodnout lékař na základě krevních výsledků.

Kdo je nejvíce ohrožen

Deficit železa se nejčastěji týká:

  • žen se silnou menstruací,
  • těhotných žen,
  • dospívajících dívek,
  • osob s chronickými střevními potížemi,
  • lidí s jednostranným jídelníčkem.

U dětí může nedostatek ovlivnit růst a vývoj mozku. U seniorů přispívá ke zhoršení vitality a zvyšuje riziko pádů kvůli slabosti.

Vstoupit do diskuse
Témata: jídlo, Lékař, Maso, nehty

Nejčtenější

KVÍZ: Co skutečně víte o potravinách? Velký soutěžní kvíz o vitaminech a minerálech

Nabídka ovoce a zeleniny je v Chorvatsku bohatší než v ČR. Ceny jsou většinou...

Víte, která potravina překoná pomeranč v obsahu vitaminu C? Kde je skutečně nejvíc železa? A co vám uleví při nadýmání rychleji, než čekáte? Otestujte se v 15 otázkách zaměřených na nutriční složení...

Labubu má roztomilého nástupce. Robotický plyšák Mirumi vybral miliony

Mirumi reaguje na dotek díky senzoru v hlavě a na zvuk pomocí čidel ukrytých v...

Labubu má konkurenta. Svět se nadchl pro malého robotického plyšáka Mirumi, který má jediný hlavní úkol: být roztomilý. Jeho tvůrci v crowdfundingové kampani vybrali v přepočtu více než 10 milionů...

Dobírka je drahá, ale stále žije. E-shopy ji ruší a nabízejí alternativní řešení

ilustrační snímek

Dobírka zůstává mezi českými e-shopy populární, přestože její podíl dlouhodobě klesá. Zákazníci oceňují možnost zaplatit až při převzetí zásilky a mít tak nákup pod kontrolou. Obchodníci naopak čelí...

Zalando spouští second-hand dětské oblečení. Rodiče mohou výrazně ušetřit

Německý internetový prodejce módy Zalando

Dětské oblečení je jednou z nejčastěji se opakujících položek v rodinném rozpočtu. Zalando nyní v Česku spouští prodej ověřeného second-hand dětského oblečení, které prošlo kontrolou kvality a lze...

Jak přesné jsou chytré hodinky při sportu a kdy zvolit jiný měřič tepu či výkonu

Ilustrační fotografie

Chytré hodinky dnes používají miliony lidí ke sledování tepu, sportu i spánku. Jejich měření je pro běžné aktivity většinou dostatečné, při intenzivním tréninku však může mít odchylky. Kdy se vyplatí...

Když tělu chybí železo: Jak poznat problém a co změnit v jídelníčku

Grilovaný tomahawk steak z hovězího masa wagyu se solí, kořením a bylinkami....

Dlouhodobá únava, bledost nebo zadýchávání při chůzi do schodů nemusí být jen důsledkem stresu. Nedostatek železa patří mezi nejčastější výživové problémy v Česku a často zůstává bez povšimnutí....

6. března 2026  15:20

Jak poznat kvalitní med: Testy, které zvládnete i v kuchyni

Nákup medu v supermarketu nebo od včelaře?

Med patří mezi nejčastěji falšované potraviny na světě. V obchodech se běžně prodává směs ze zemí EU i mimo EU, která může být naředěná sirupem nebo tepelně upravená tak, že ztratí cenné látky. Pokud...

6. března 2026  11:45

Mytí syrového masa patří mezi největší kuchyňské chyby. Děláte ji i vy?

Ilustrační snímek

Maso, zvlášť to vepřové a drůbeží, patří k oblíbeným surovinám v české kuchyni. Vepřového Češi snědí přes 40 kilogramů na osobu ročně. Oblíbené je pečené, smažené i grilované. Jak ale před přípravou...

6. března 2026  8:30,  aktualizováno 

Finanční rezerva: Kolik byste měli mít „pod polštářem“ pro případ nouze

Ilustrační snímek

Stačí výpověď, delší nemoc nebo rozbitý kotel a rodinný rozpočet se během pár týdnů může ocitnout v minusu. Bez finanční rezervy hrozí dluhy, stres a rychlá rozhodnutí, která vás mohou stát desítky...

6. března 2026

Dobírka je drahá, ale stále žije. E-shopy ji ruší a nabízejí alternativní řešení

ilustrační snímek

Dobírka zůstává mezi českými e-shopy populární, přestože její podíl dlouhodobě klesá. Zákazníci oceňují možnost zaplatit až při převzetí zásilky a mít tak nákup pod kontrolou. Obchodníci naopak čelí...

6. března 2026

Jak vybrat sluchátka pro videohovory i hudbu

Vyberte si pořádná sluchátka

Špatně zvolená sluchátka dokážou zkazit pracovní poradu, online pohovor i večerní poslech hudby. Ozvěna, šum, slabý mikrofon nebo nepohodlí při delším nošení jsou problémy, které většina lidí řeší až...

5. března 2026  15:20

Horkovzdušná fritéza bez zklamání: Jak vybrat model, který opravdu funguje

Horkovzdušná fritéza Tefal ActiFry Genius XL 2v1, 8 199 Kč

Horkovzdušné fritézy jsou hitem českých kuchyní. Jenže rozdíly mezi jednotlivými modely jsou obrovské – ve výkonu, objemu i výsledné chuti jídla. Pokud vyberete špatně, můžete utratit několik tisíc...

5. března 2026  11:45

Dlouhověkost má nečekaný háček. Bez masa to možná nepůjde

Spokojení senioři

Které potraviny prodlužují život? Nové zjištění čínských vědců vás možná překvapí. Pravidelná konzumace masa totiž může být jedním z klíčových faktorů pro dosažení hranice 100 let. Ale všeho s mírou.

5. března 2026  8:30

Zubní hygiena psa: Co většina Čechů podceňuje a draze za to platí

Miroslav Valentin se věnuje výcviku a chování psů, zároveň pro ně provozuje...

Zápach z tlamy, žlutý povlak na zubech nebo neochota kousat tvrdé granule nejsou drobnosti, které lze přehlížet. U psů jde často o začátek bolestivého onemocnění dutiny ústní, jehož léčba stojí...

5. března 2026

Jarní slunce může poškodit zrak. Oči jsou po zimě nejzranitelnější

Slunečné počasí, ilustrační foto

Po dlouhé zimě přichází první ostré sluneční paprsky a většina lidí je vítá bez obav. Právě teď jsou ale oči nejméně připravené na intenzivní světlo a UV záření. Pokud ochranu podceníte, riskujete...

4. března 2026  15:20

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Zalando spouští second-hand dětské oblečení. Rodiče mohou výrazně ušetřit

Německý internetový prodejce módy Zalando

Dětské oblečení je jednou z nejčastěji se opakujících položek v rodinném rozpočtu. Zalando nyní v Česku spouští prodej ověřeného second-hand dětského oblečení, které prošlo kontrolou kvality a lze...

4. března 2026  11:45

Boneless nebo klasika? Jak vybrat pohovku, která se neprosedí ani neomrzí

Interiéru domu vévodí neutrální palety barev inspirované Skandinávií. A majitel...

Pohovka je srdcem obývacího pokoje. Každý den na ní odpočíváme, pracujeme i vítáme návštěvy. Jak vybrat takovou, která bude skutečně odpovídat vašemu životnímu stylu, prostoru i očekáváním? A vyplatí...

4. března 2026  8:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.