Proč je železo pro tělo klíčové
Železo je minerál nezbytný pro tvorbu hemoglobinu – látky, která přenáší kyslík z plic do všech buněk těla. Bez dostatku kyslíku se organismus dostává do úsporného režimu. Člověk je unavený, méně výkonný a hůře se soustředí.
Kromě toho má železo vliv na:
- správnou funkci imunitního systému,
- tvorbu energie,
- zdraví vlasů a nehtů,
- psychickou pohodu a koncentraci.
Podle výživových doporučení potřebují dospělí muži přibližně 8–10 mg železa denně. Ženy v plodném věku až 15–18 mg denně. Vyšší potřebu mají těhotné ženy, dospívající a sportovci.
Jak poznat, že vám železo chybí
Nedostatek železa se často vyvíjí postupně. Tělo si nejprve vyčerpá zásoby (měřené jako ferritin), teprve později se projeví chudokrevnost.
Mezi typické příznaky patří:
- dlouhodobá únava bez zjevné příčiny,
- bledá pokožka,
- zadýchávání při běžné námaze,
- studené ruce a nohy,
- lámavé nehty, padání vlasů,
- zhoršená koncentrace.
Diagnózu stanoví lékař na základě krevních testů. Vyšetření hladiny hemoglobinu i zásobního železa je běžnou součástí laboratorních testů hrazených z veřejného zdravotního pojištění při indikaci lékařem.
Hemové vs. nehemové železo
Železo z potravin není stejné.
- Hemové železo – pochází z živočišných zdrojů (maso, játra). Tělo ho vstřebává výrazně lépe.
- Nehemové železo – je obsaženo v rostlinných potravinách (luštěniny, obiloviny, zelenina). Vstřebatelnost je nižší.
To je důvod, proč se u vegetariánů a veganů častěji sledují hodnoty železa.
Neznamená to však, že by rostlinná strava byla nedostatečná – jen vyžaduje pečlivější plánování.
|Potravina
|Obsah železa (mg/100 g)
|Typ železa
|Vepřová játra
|18–23 mg
|hemové
|Hovězí maso
|2,5–3 mg
|hemové
|Krůtí maso
|1–2 mg
|hemové
|Čočka (suchá)
|6–8 mg
|nehemové
|Fazole
|5–7 mg
|nehemové
|Cizrna
|6 mg
|nehemové
|Dýňová semínka
|8–12 mg
|nehemové
|Ovesné vločky
|4–5 mg
|nehemové
|Špenát
|2–4 mg
|nehemové
|Hořká čokoláda (70 %)
|10–12 mg
|nehemové
Z praktického hlediska patří mezi nejúčinnější zdroje játra a červené maso. U rostlinných zdrojů je nutné myslet na podporu vstřebávání.
Jak zvýšit vstřebávání železa z jídla
Množství železa na talíři ještě neznamená, že ho tělo skutečně využije. Klíčová je kombinace potravin.
Co vstřebávání podporuje:
- vitamin C (paprika, citrusy, kysané zelí),
- kombinace rostlinného zdroje s malým množstvím masa,
- fermentované potraviny.
Co vstřebávání brzdí:
- káva a černý čaj (obsah taninů),
- vysoké dávky vápníku současně s jídlem bohatým na železo,
- některé obiloviny bez předchozí úpravy (fytáty).
Má smysl užívat doplňky stravy?
Doplňky stravy se železem jsou běžně dostupné v lékárnách i drogeriích, jejich cena se pohybuje od desítek do několika stovek korun měsíčně.
Je však důležité zdůraznit, že železo by se nemělo doplňovat preventivně bez vyšetření. Nadbytek může zatěžovat organismus, zejména játra. O vhodnosti suplementace by měl rozhodnout lékař na základě krevních výsledků.
Kdo je nejvíce ohrožen
Deficit železa se nejčastěji týká:
- žen se silnou menstruací,
- těhotných žen,
- dospívajících dívek,
- osob s chronickými střevními potížemi,
- lidí s jednostranným jídelníčkem.
U dětí může nedostatek ovlivnit růst a vývoj mozku. U seniorů přispívá ke zhoršení vitality a zvyšuje riziko pádů kvůli slabosti.