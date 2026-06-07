Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Kdy užívat vápník, aby ho tělo skutečně využilo? Lékaři mají jasno

Natálie Brabcová
  8:30
Vápník (calcium) patří mezi nejdůležitější minerály v lidském těle. Spolu s vitaminem D, hořčíkem a zinkem hraje klíčovou roli ve zdraví kostí, svalů i nervové soustavy. Přesto mnoho lidí dělá při jeho užívání chyby, protože neřeší, kdy doplněk stravy užívají, s čím ho kombinují ani které vitaminy ovlivňují jeho vstřebávání. V posledních letech se vápník stále častěji zmiňuje i v souvislosti s longevity, tedy zdravým stárnutím, prevencí osteoporózy a udržením svalové síly ve vyšším věku.

Vápník lze získat nejen z mléčných výrobků, ale i z máku, sardinek nebo zelených druhů zeleniny | foto: Profimedia.cz

Obsah

Co je vápník a proč ho tělo potřebuje

Vápník (calcium, Ca) je nejzastoupenější minerál v lidském těle. Přibližně 99% se ukládá v kostech a zubech, zbytek koluje v krvi a podílí se na důležitých procesech v organismu.

V těle má několik klíčových funkcí:

  • přispívá k udržení normálního stavu kostí a zubů
  • podílí se na správné činnosti svalů
  • ovlivňuje přenos nervových vzruchů
  • podílí se na srážlivosti krve
  • přispívá k normální funkci trávicích enzymů

Právě proto může být jeho nedostatek problém nejen pro kosti, ale i pro svaly nebo nervový systém.

Nedostatek vápníku: Signály, které tělo vysílá nenápadně

Nedostatek vápníku bývá dlouho nenápadný. Tělo si totiž umí určitou dobu pomáhat tím, že vápník bere z kostí, aby udrželo jeho stabilní hladinu v krvi.

Kromě kostí hraje vápník důležitou roli i v přenosu nervových vzruchů. Při jeho nedostatku se může zvýšit dráždivost nervové a svalové soustavy, což se projevuje například mravenčením, brněním, svalovými křečemi nebo celkovou nervosvalovou podrážděností.

Typické projevy mohou zahrnovat:

  • svalové křeče
  • brnění rtů, prstů nebo kolem úst
  • svalovou slabost
  • únavu
  • při dlouhodobém nedostatku také úbytek kostní hmoty a vyšší riziko osteoporózy

Brnění kolem úst nebo v prstech přitom dobře znají například i dárci krevních destiček při odběru na separátoru. Během procedury se používá citrát, který na sebe váže vápník a může tak dočasně snížit jeho hladinu v krvi. Proto se dárcům během odběru často doplňuje vápník.

Rizikovými skupinami jsou zejména:

  • ženy po menopauze
  • senioři
  • lidé s dlouhodobě nízkým příjmem vápníku
  • vegani bez dobře sestaveného jídelníčku
  • osoby s poruchami vstřebávání (např. intolerance laktózy)

Neklid a únava bez příčiny? Možná vám chybí tyto důležité minerály

V čem je nejvíce vápníku? Mléko není jediný zdroj

Základ by měl vždy tvořit jídelníček. Nejznámějším zdrojem jsou mléčné výrobky, ale vápník obsahují i některé rostlinné potraviny.

Obsah vápníku v potravinách
PotravinaObsah vápníku
Tvrdé sýryvelmi vysoký
Sardinky s kostmivelmi vysoký
Mléko a jogurtvysoký
Mákvysoký
Brokolicestřední

Velmi vysoký obsah vápníku má například mák. Už jedna až dvě polévkové lžíce mohou obsahovat podobné množství vápníku jako menší jogurt.

Dobroty s mákem zpevní kosti, kromě superdávky vápníku dodají i proteiny

Doplňky stravy: Jaké formy vápníku existují a v čem se liší

Na trhu existuje několik forem vápníku, které se liší hlavně vstřebatelností a způsobem užívání.

Nejčastější varianty:

  • uhličitan vápenatý – obsahuje vysoké množství elementárního vápníku, doporučuje se užívat s jídlem
  • citrát vápenatý – dobře vstřebatelný i při nižší kyselosti žaludku, lze ho užívat i mimo hlavní jídlo
  • laktát vápenatý – forma používaná v některých doplňcích, obsahuje menší množství elementárního vápníku
  • kombinace s vitaminem D3 nebo K2

Často se proto objevují kombinované doplňky:

Dvanáct nemléčných zdrojů vápníku. Dopřejte si fazole i sušené fíky
  • vápník + vitamin D3
  • vápník + vitamin K2

Důležitou roli nehraje jen samotný příjem vápníku. „Vitamin D přispívá k normálnímu vstřebávání a využití vápníku a fosforu,“ uvádí Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA)

Kolik vápníku denně skutečně potřebujete

Podle Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) potřebuje většina dospělých přibližně 950 až 1000 mg vápníku denně.

„Vyšší příjem vápníku je doporučován pro teenagery (tzn. mladé lidi ve věku 13-19 let), kteří by měli denně přijímat 1200 mg vápníku, a také pro děti ve věku 10-13 let, pro které je doporučená denní dávka 1100 mg vápníku,“ uvádí Národní zdravotnický informační portál NZIP

Pro představu:

  • kelímek bílého jogurtu obsahuje přibližně 200–250 mg vápníku,
  • 30 gramů tvrdého sýra dodá asi 250–350 mg,
  • sklenice mléka obsahuje zhruba 240 mg.

Mějte kosti pod dohledem. Stačí pravidelný pohyb, dobré jídlo a slunce

V praxi tak doporučený denní příjem často pokryje kombinace několika běžných potravin během dne. Dostatečný příjem vápníku je obzvlášť důležitý u žen po menopauze a seniorů, u nichž roste riziko úbytku kostní hmoty a osteoporózy.

Podle amerického Národního institutu zdraví (NIH) činí horní tolerovaný příjem vápníku u dospělých přibližně 2000 až 2500 mg denně podle věku.

Kdy vápník užívat, aby ho tělo opravdu využilo

Tělo si z jedné dávky dokáže vzít jen určité množství vápníku. Proto se vyšší dávky doporučuje rozdělit během dne.

„Vápník se doporučuje podávat večer. Není to z důvodu vstřebávání. Vápník se vstřebává ve střevech podle koncentračního gradientu a dostupnost zhoršuje akorát vláknina anebo jiné minerály, třeba hořčík a draslík. Podává se večer z důvodu lepšího účinku na kosti, protože tlumí resorbci kostních buněk probíhající v noci,“ uvádí Mgr. Ľubica Sobčáková, lékárnice z BENU lékárny

V praxi odborníci doporučují:

  • vyšší dávky rozdělit do dvou či více částí
  • uhličitan vápenatý užívat s jídlem
  • zajistit dostatek vitaminu D
  • neužívat současně doplňky železa

Záleží také na formě vápníku. Uhličitan vápenatý se lépe vstřebává při jídle, protože kyselé prostředí žaludku jeho využití podporuje. Citrát vápenatý je naopak flexibilnější a lze ho užívat s jídlem i nalačno.

Pozor také na kombinaci se železem. Podle amerického Národního institutu zdraví může vápník při současném užívání snižovat vstřebávání nehemového železa, proto se u doplňků stravy doporučuje jejich časové oddělení alespoň o 2 hodiny

Vápník a longevity: Proč se řeší ve spojení se stárnutím kostí i svalů

Vápník se v tématu longevity často objevuje hlavně v souvislosti se zdravím kostí a prevencí osteoporózy, která s věkem přirozeně roste. Spolu s vitaminem D, pohybem a dostatečným příjmem bílkovin tvoří základní trojici faktorů, které ovlivňují udržení kostní hmoty ve vyšším věku.

Samotný vitamin D ale v těchto studiích prokazatelný efekt na snížení zlomenin neměl, což ukazuje, že pro kostní zdraví je důležitá spíše jejich kombinace než izolované užívání jednoho z nich.

Výsledky shrnutí několika klinických studií ukazují, že kombinace vápníku a vitaminu D může u starších osob mírně snížit riziko zlomenin, přičemž nejvýraznější efekt se projevuje v oblasti kyčle. Celkově se riziko snížilo přibližně o 6 %, zatímco u zlomenin kyčle asi o 16 %.

Z hlediska longevity se proto neřeší jen příjem vápníku jako takový, ale hlavně dlouhodobá rovnováha faktorů, které ovlivňují pevnost kostí:

Potraviny, které ničí kosti po padesátce. Jíte je možná denně
  • dostatečný příjem vápníku a vitaminu D
  • pravidelný pohyb (zejména silový trénink a chůze)
  • prevence úbytku svalové hmoty, který zvyšuje riziko pádů

Osteoporóza je plíživý zloděj kostí. Pomáhá vápník a vitamín D

Jak na vápník v praxi

Pokud chcete z vápníku získat maximum, stačí dodržet několik jednoduchých pravidel:

  • základem by měl být vyvážený jídelníček
  • vápník užívejte spíše s jídlem, protože se tak lépe vstřebává
  • vyšší dávky rozdělte během dne do dvou či více částí
  • kombinujte ho s dostatečným příjmem vitaminu D
  • neužívejte ho současně se železem, případně zinkem (doporučený odstup alespoň 2 hodiny)
  • důležitý je pravidelný a dlouhodobý příjem

Vápník totiž neovlivňuje jen to, kolik ho přijmete, ale také kdy a s čím ho užíváte. Právě tyto faktory rozhodují o tom, jak dobře ho tělo skutečně využije.

Ovesná kaše za studena s mákem

Ovesná kaše s mákem přes noc: Zdravá snídaně za studena bez vaření

Recept

Lehké

10 min
Makovec se švestkami

Jogurtový makovec se švestkami a mandlemi – Šťavnatý zákusek, který musíte vyzkoušet

Recept

Střední

60 min
Zapečené plněné sardinky

Zapečené plněné sardinky

Recept

Lehké

50 min
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Do Česka vstoupil ukrajinský řetězec s potravinami. Podívejte se, co a za kolik prodává

Na český trh vstoupil ukrajinský řetězec Best Market, první prodejnu slavnostně...

Na český trh vstoupil ukrajinský řetězec Best Market, první prodejnu slavnostně otevřel v Praze 4 v Budějovické ulici. Velkou část obchodu tvoří obslužný pult s rybami, mořskými plody, kalamáry,...

Zinek zastavuje vypadávání vlasů. Lékaři radí, kdy ho brát

Zinek se v těle vstřebává podle toho, kdy a s čím ho užíváte.

Zinek patří mezi nejčastěji užívané minerály kvůli imunitě, pleti, vlasům i regeneraci. Mnoho lidí ale neví, že účinek tohoto doplňku stravy může výrazně ovlivnit nejen dávka, ale i kombinace s...

Chtěli jen nakrájet narozeninový dort. Restaurace jim naúčtovala 2500 korun

Poplatek za nakrájení dortu? Účtenka z Beverly Hills rozjela bouřlivou debatu...

Když si lidé přinesou do restaurace vlastní narozeninový dort, čekají maximálně svíčky nebo talířky navíc. Skupinu hostů v luxusní restauraci v Beverly Hills ale po večeři čekal šok při pohledu na...

KVÍZ: Co všechno víte o pivu? Otestujte si své znalosti!

ilustrační snímek

Češi jsou mistři světa ve spotřebě piva. Otázkou ale zůstává: Umíme ho jen pít, nebo mu opravdu rozumíme? Pokud si myslíte, že vás v hospodě nemá co překvapit, vyzkoušejte si tento kvíz a ukažte všem...

Ukrajinský řetězec míří do Česka. Otevře v Praze, prvních 100 lidí dostane dárek

ilustrační snímek

Na český trh vstupuje ukrajinský řetězec Best Market. První prodejnu v hlavním městě otevře už v sobotu 6. června. Kromě širokého výběru východoevropských potravin, se zákazníky snaží nalákat i na...

Kdy užívat vápník, aby ho tělo skutečně využilo? Lékaři mají jasno

Vápník lze získat nejen z mléčných výrobků, ale i z máku, sardinek nebo...

Vápník (calcium) patří mezi nejdůležitější minerály v lidském těle. Spolu s vitaminem D, hořčíkem a zinkem hraje klíčovou roli ve zdraví kostí, svalů i nervové soustavy. Přesto mnoho lidí dělá při...

7. června 2026  8:30

KVÍZ: Jste mistr rychlého nákupu, nebo rukojmí samoobslužné pokladny?

ilustrační snímek

Samoobslužné pokladny se staly běžnou součástí většiny obchodů. Přesto s nimi však řada zákazníků stále bojuje. Někdo u nich zvládne nakoupit rychle a bez problémů, jinému snadno rupnou nervy nad...

vydáno 7. června 2026

Horké noci bez klimatizace? Tato podložka z Japonska vás v létě zachrání

Chladicí podložka na postel pro lepší spánek v horkých letních nocích.

Horké letní noci dokážou proměnit ložnici v nepříjemnou saunu. Mnoho lidí proto sahá po ventilátorech nebo klimatizaci, existuje ale i jiné řešení. Nenápadná vychytávka z Japonska si získává oblibu i...

6. června 2026  15:20

Do Česka vstoupil ukrajinský řetězec s potravinami. Podívejte se, co a za kolik prodává

Na český trh vstoupil ukrajinský řetězec Best Market, první prodejnu slavnostně...

Na český trh vstoupil ukrajinský řetězec Best Market, první prodejnu slavnostně otevřel v Praze 4 v Budějovické ulici. Velkou část obchodu tvoří obslužný pult s rybami, mořskými plody, kalamáry,...

6. června 2026  14:19

Víte, kolik vás reálně stojí vozit kola na střeše auta? Připravujete se o tisíce korun

Nosič kol

Plánujete dovolenou s koly? Časté vytahování střešních nosičů může být nejdražším rozhodnutím cesty. Kola na střeše fungují jako obří brzda a zvyšují spotřebu paliva až o třetinu. Doslova vyhazujete...

6. června 2026  11:45

Kolik stojí domácí kombucha? Překvapivě méně než jedna láhev z e-shopu

Kombuchu si můžete vyrobit i doma.

Láká vás představa neomezené zásoby kombuchy přímo z vaší kuchyně? Domácí výroba není jen fascinující biologický experiment, ale také cesta, jak ušetřit tisíce korun ročně. Rozebrali jsme recept a...

6. června 2026  8:30

První zoubek jako start kariéry u zubaře? Skrytý strašák je podle zubařů horší než lízátko

ilustrační snímek

První prořezaný zoubek je v rodině slaven jako velký milník. Málokdo si však uvědomuje, že právě v tento moment začíná celoživotní maraton péče o ústní dutinu a boj se zubním kazem. Pokud podceníte...

6. června 2026

Past u bankomatu: Jediné kliknutí vás připraví o tisíce korun

ilustrační snímek

Dovolená se může prodražit už při prvním výběru hotovosti. Turisté každoročně zbytečně přicházejí o peníze kvůli nastavení bankomatů, které nabízejí nevýhodný přepočet měn. Stačí jediné kliknutí a...

5. června 2026  15:20

Kdo nestihne zaplatit dnes, může mít problém. Oblíbená banka chystá odstávku

ilustrační snímek

Klienti banky Creditas by měli zbystřit. V sobotu 6. června 2026 nebude po několik hodin fungovat jedna z nejvyužívanějších bankovních služeb. Všechny platby se vyplatí vyřídit s předstihem.

5. června 2026  15:17

Jíte při dietě mražené ryby? Platíte za drahou vodu a kazíte si výsledek

ilustrační snímek

Když se snažíte jíst zdravě, ryba se zdá jako jasná volba. Jenže při přípravě často zjistíte, že polovina masa zmizela v páře. Pokud bez rozmyslu házíte ryby v akci do košíku podle ceny,...

5. června 2026  11:45

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Hledáte levné letenky na dovolenou? S tímto jednoduchým trikem ušetříte stovky korun

ilustrační snímek

Jak ulovit co nejvýhodnější letenky z Prahy, Pardubic i dalších měst? To řeší většina Čechů, kteří plánují letní dovolenou nebo prodloužený víkend v zahraničí. Nákup letenek provází řada mýtů od...

5. června 2026  8:30

Nejde jen o velikost. Toto rozhoduje o tom, zda si dítě kolo zamiluje nebo ho omrzí

Dítě by si mělo kolo před koupí prvně vyzkoušet.

První šlapání bez pomocných koleček bývá pro děti i jejich rodiče jedním z největších životních milníků. Málokterý rodič si však uvědomuje, jak je výběr prvního dětského kola důležitý, a kolik...

5. června 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.