Co je vápník a proč ho tělo potřebuje
Vápník (calcium, Ca) je nejzastoupenější minerál v lidském těle. Přibližně 99% se ukládá v kostech a zubech, zbytek koluje v krvi a podílí se na důležitých procesech v organismu.
V těle má několik klíčových funkcí:
- přispívá k udržení normálního stavu kostí a zubů
- podílí se na správné činnosti svalů
- ovlivňuje přenos nervových vzruchů
- podílí se na srážlivosti krve
- přispívá k normální funkci trávicích enzymů
Právě proto může být jeho nedostatek problém nejen pro kosti, ale i pro svaly nebo nervový systém.
Nedostatek vápníku: Signály, které tělo vysílá nenápadně
Nedostatek vápníku bývá dlouho nenápadný. Tělo si totiž umí určitou dobu pomáhat tím, že vápník bere z kostí, aby udrželo jeho stabilní hladinu v krvi.
Kromě kostí hraje vápník důležitou roli i v přenosu nervových vzruchů. Při jeho nedostatku se může zvýšit dráždivost nervové a svalové soustavy, což se projevuje například mravenčením, brněním, svalovými křečemi nebo celkovou nervosvalovou podrážděností.
Typické projevy mohou zahrnovat:
- svalové křeče
- brnění rtů, prstů nebo kolem úst
- svalovou slabost
- únavu
- při dlouhodobém nedostatku také úbytek kostní hmoty a vyšší riziko osteoporózy
Brnění kolem úst nebo v prstech přitom dobře znají například i dárci krevních destiček při odběru na separátoru. Během procedury se používá citrát, který na sebe váže vápník a může tak dočasně snížit jeho hladinu v krvi. Proto se dárcům během odběru často doplňuje vápník.
Rizikovými skupinami jsou zejména:
- ženy po menopauze
- senioři
- lidé s dlouhodobě nízkým příjmem vápníku
- vegani bez dobře sestaveného jídelníčku
- osoby s poruchami vstřebávání (např. intolerance laktózy)
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V čem je nejvíce vápníku? Mléko není jediný zdroj
Základ by měl vždy tvořit jídelníček. Nejznámějším zdrojem jsou mléčné výrobky, ale vápník obsahují i některé rostlinné potraviny.
|Potravina
|Obsah vápníku
|Tvrdé sýry
|velmi vysoký
|Sardinky s kostmi
|velmi vysoký
|Mléko a jogurt
|vysoký
|Mák
|vysoký
|Brokolice
|střední
Velmi vysoký obsah vápníku má například mák. Už jedna až dvě polévkové lžíce mohou obsahovat podobné množství vápníku jako menší jogurt.
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Doplňky stravy: Jaké formy vápníku existují a v čem se liší
Na trhu existuje několik forem vápníku, které se liší hlavně vstřebatelností a způsobem užívání.
Nejčastější varianty:
- uhličitan vápenatý – obsahuje vysoké množství elementárního vápníku, doporučuje se užívat s jídlem
- citrát vápenatý – dobře vstřebatelný i při nižší kyselosti žaludku, lze ho užívat i mimo hlavní jídlo
- laktát vápenatý – forma používaná v některých doplňcích, obsahuje menší množství elementárního vápníku
- kombinace s vitaminem D3 nebo K2
Často se proto objevují kombinované doplňky:
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- vápník + vitamin D3
- vápník + vitamin K2
Důležitou roli nehraje jen samotný příjem vápníku. „Vitamin D přispívá k normálnímu vstřebávání a využití vápníku a fosforu,“ uvádí Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA)
Kolik vápníku denně skutečně potřebujete
Podle Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) potřebuje většina dospělých přibližně 950 až 1000 mg vápníku denně.
„Vyšší příjem vápníku je doporučován pro teenagery (tzn. mladé lidi ve věku 13-19 let), kteří by měli denně přijímat 1200 mg vápníku, a také pro děti ve věku 10-13 let, pro které je doporučená denní dávka 1100 mg vápníku,“ uvádí Národní zdravotnický informační portál NZIP
Pro představu:
- kelímek bílého jogurtu obsahuje přibližně 200–250 mg vápníku,
- 30 gramů tvrdého sýra dodá asi 250–350 mg,
- sklenice mléka obsahuje zhruba 240 mg.
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V praxi tak doporučený denní příjem často pokryje kombinace několika běžných potravin během dne. Dostatečný příjem vápníku je obzvlášť důležitý u žen po menopauze a seniorů, u nichž roste riziko úbytku kostní hmoty a osteoporózy.
Podle amerického Národního institutu zdraví (NIH) činí horní tolerovaný příjem vápníku u dospělých přibližně 2000 až 2500 mg denně podle věku.
Kdy vápník užívat, aby ho tělo opravdu využilo
Tělo si z jedné dávky dokáže vzít jen určité množství vápníku. Proto se vyšší dávky doporučuje rozdělit během dne.
„Vápník se doporučuje podávat večer. Není to z důvodu vstřebávání. Vápník se vstřebává ve střevech podle koncentračního gradientu a dostupnost zhoršuje akorát vláknina anebo jiné minerály, třeba hořčík a draslík. Podává se večer z důvodu lepšího účinku na kosti, protože tlumí resorbci kostních buněk probíhající v noci,“ uvádí Mgr. Ľubica Sobčáková, lékárnice z BENU lékárny
V praxi odborníci doporučují:
- vyšší dávky rozdělit do dvou či více částí
- uhličitan vápenatý užívat s jídlem
- zajistit dostatek vitaminu D
- neužívat současně doplňky železa
Záleží také na formě vápníku. Uhličitan vápenatý se lépe vstřebává při jídle, protože kyselé prostředí žaludku jeho využití podporuje. Citrát vápenatý je naopak flexibilnější a lze ho užívat s jídlem i nalačno.
Pozor také na kombinaci se železem. Podle amerického Národního institutu zdraví může vápník při současném užívání snižovat vstřebávání nehemového železa, proto se u doplňků stravy doporučuje jejich časové oddělení alespoň o 2 hodiny
Vápník a longevity: Proč se řeší ve spojení se stárnutím kostí i svalů
Vápník se v tématu longevity často objevuje hlavně v souvislosti se zdravím kostí a prevencí osteoporózy, která s věkem přirozeně roste. Spolu s vitaminem D, pohybem a dostatečným příjmem bílkovin tvoří základní trojici faktorů, které ovlivňují udržení kostní hmoty ve vyšším věku.
Samotný vitamin D ale v těchto studiích prokazatelný efekt na snížení zlomenin neměl, což ukazuje, že pro kostní zdraví je důležitá spíše jejich kombinace než izolované užívání jednoho z nich.
Výsledky shrnutí několika klinických studií ukazují, že kombinace vápníku a vitaminu D může u starších osob mírně snížit riziko zlomenin, přičemž nejvýraznější efekt se projevuje v oblasti kyčle. Celkově se riziko snížilo přibližně o 6 %, zatímco u zlomenin kyčle asi o 16 %.
Z hlediska longevity se proto neřeší jen příjem vápníku jako takový, ale hlavně dlouhodobá rovnováha faktorů, které ovlivňují pevnost kostí:
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- dostatečný příjem vápníku a vitaminu D
- pravidelný pohyb (zejména silový trénink a chůze)
- prevence úbytku svalové hmoty, který zvyšuje riziko pádů
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Jak na vápník v praxi
Pokud chcete z vápníku získat maximum, stačí dodržet několik jednoduchých pravidel:
- základem by měl být vyvážený jídelníček
- vápník užívejte spíše s jídlem, protože se tak lépe vstřebává
- vyšší dávky rozdělte během dne do dvou či více částí
- kombinujte ho s dostatečným příjmem vitaminu D
- neužívejte ho současně se železem, případně zinkem (doporučený odstup alespoň 2 hodiny)
- důležitý je pravidelný a dlouhodobý příjem
Vápník totiž neovlivňuje jen to, kolik ho přijmete, ale také kdy a s čím ho užíváte. Právě tyto faktory rozhodují o tom, jak dobře ho tělo skutečně využije.
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