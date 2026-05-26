Co je vitamin D a proč ho tělo potřebuje
Vitamin D patří mezi látky, které se v těle chovají spíše jako hormon než klasický vitamin. V organismu se totiž musí nejprve aktivovat a teprve poté ovlivňuje řadu důležitých procesů.
Existují dvě hlavní formy vitaminu D:
- vitamin D2 (ergokalciferol) – pochází převážně z rostlinných zdrojů, například z hub
- vitamin D3 (cholekalciferol) – vzniká v kůži působením slunečního záření a je obecně považován za účinnější formu pro zvýšení hladiny vitaminu D v krvi
Vitamin D má v těle několik klíčových funkcí. Především:
- podporuje vstřebávání vápníku a fosforu ve střevě
- přispívá k normální funkci imunitního systému a jeho regulaci
- podílí se na udržení zdravých kostí a zubů
- ovlivňuje správnou funkci svalů
Co se děje při nedostatku vitaminu D
Nedostatek vitaminu D je v České republice poměrně častý, zejména v zimních měsících, kdy je nedostatek slunečního záření.
Podle Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) vitamin D přispívá k normálnímu vstřebávání a využití vápníku a fosforu a je nezbytný pro udržení normálního stavu kostí a zubů. Jeho nedostatek tak může dlouhodobě vést k oslabení kostní tkáně.
Typické projevy mohou zahrnovat:
- únavu a celkovou slabost
- častější výskyt infekcí
- bolesti svalů a kostí
- horší svalovou funkci a regeneraci
- při dlouhodobém deficitu také oslabení kostní tkáně
Rizikové skupiny tvoří zejména:
- lidé s minimem pobytu na slunci
- senioři
- těhotné a kojící ženy
- lidé s tmavší pletí
Vitamin D u kojenců a dětí
Vitamin D hraje zásadní roli už od raného věku, protože je nezbytný pro správný vývoj kostí a jejich mineralizaci.
Nedostatek vitaminu D u malých dětí může vést k rozvoji křivice, při které dochází k měknutí a deformacím kostí.
Podle Národního zdravotnického informačního portálu (NZIP) se vitamin D preventivně podává všem kojencům bez ohledu na typ výživy. Doporučená dávka činí 400–500 IU denně, a to od druhého týdne života až do konce prvního roku.
Po prvním roce života se u zdravých dětí plošné podávání vitaminu D obvykle nedoporučuje. Výjimku tvoří děti s vyšším rizikem nedostatku, například při chronických onemocněních, dlouhodobě nízké expozici slunci nebo některých léčebných režimech.
Jak vitamin D získat přirozeně
Hlavním přirozeným zdrojem vitaminu D je sluneční záření. V kůži totiž působením UVB paprsků vzniká vitamin D3, který je pro tělo nejlépe využitelný.
V praxi může ke tvorbě vitaminu D docházet při krátké expozici slunci, jejíž délka závisí na roční době, typu kůže i intenzitě UV záření. V podmínkách střední Evropy je nejefektivnější období přibližně od dubna do září, kdy je sluneční záření dostatečně silné.
|Potravina
|Obsah vitaminu D
|tresčí játra
|velmi vysoký
|makrela
|vysoký
|losos
|vysoký
|vejce (žloutek)
|nízký až střední
|mléčné výrobky
|nízký (nebo střední u obohacených)
Ze stravy lze obvykle pokrýt jen menší část denní potřeby vitaminu D, proto hraje důležitou roli sluneční záření a případně doplňky stravy.
Vitamin D v doplňcích: D3, D2 a K2. V čem se liší
Na trhu se nejčastěji setkáte se dvěma formami vitaminu D:
- vitamin D3 (cholekalciferol) – nejčastěji používaná forma a obecně účinnější při zvyšování hladiny vitaminu D v krvi
- vitamin D2 (ergokalciferol) – rostlinná varianta vhodná pro vegany
Vitamin D3 přispívá k normálnímu vstřebávání vápníku a fosforu v organismu, což je klíčové pro udržení zdravých kostí.
Často se objevují také kombinované doplňky:
- vitamin D + K2 (MK-7) – K2 se podílí na regulaci metabolismu vápníku v kostech a měkkých tkáních
- vitamin D + hořčík – hořčík je důležitý pro přeměnu vitaminu D do jeho aktivní formy v organismu
Kolik vitaminu D denně potřebujete
Doporučený příjem vitaminu D se liší podle věku, životního stylu, ročního období i míry pobytu na slunci.
Podle Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) činí doporučený denní příjem pro dospělé přibližně 15 µg vitaminu D, tedy 600 IU. V praxi se však při suplementaci často používají vyšší dávky, zejména v zimních měsících, kdy je tvorba vitaminu D ze slunce omezená.
Orientačně se u dospělých v doplňcích stravy nejčastěji setkáte s dávkami:
Přepočet:
- 600–1000 IU denně pro základní příjem
- 1000–2000 IU denně v období nižší sluneční expozice
Vitamin D lze získat také ze stravy. Jedna porce tučné ryby, například lososa (cca 100 až 150 gramů), obsahuje zhruba 400 až 900 IU vitaminu D a může pokrýt významnou část denní dávky. V praxi ale většina lidí nemá ryby na talíři pravidelně, a proto v zimě často část příjmu nahrazuje doplňky stravy.
Podle amerického Národního institutu zdraví (NIH) je horní tolerovatelný denní příjem vitaminu D pro dospělé stanoven na 4000 IU.
Jak a kdy vitamin D užívat, aby opravdu fungoval
Vitamin D patří mezi vitaminy rozpustné v tucích, proto záleží na tom, s čím ho člověk užívá.
V praxi se nejčastěji doporučuje:
- užívat ho během jídla nebo bezprostředně po jídle
- ideálně v kombinaci s jídlem obsahujícím tuk (například snídaně s vejci, jogurtem nebo avokádem)
- důležité je především pravidelné užívání každý den ve stejnou dobu, aby se udržela stabilní hladina v organismu
„Vitamín D se může užívat kdykoliv během dne. Jelikož jde o vitamín rozpustný v tucích, je vhodné jej užívat spolu s jídlem či ho zapít pohárem mléka,“ uvádí PharmDr. Radka Procházková z online poradny Dr. Max.
Vitamin D a longevity: Proč se řeší v souvislosti se zdravým stárnutím
Vitamin D se v posledních letech stále častěji zmiňuje také v souvislosti s tématem longevity, tedy zdravého stárnutí a udržení fyzické kondice ve vyšším věku.
Nízká hladina vitaminu D je u starších lidí velmi častá. Důvodem není jen nižší pobyt na slunci, ale také přirozený pokles schopnosti kůže vitamin D tvořit, který přichází s věkem. Podle odborných doporučení se právě proto senioři řadí mezi skupiny s vyšším rizikem jeho nedostatku.
Jedním z často citovaných výzkumů je evropská studie DO-HEALTH, publikovaná v časopise Nature Aging, která sledovala kombinaci vitaminu D, omega-3 mastných kyselin a silového tréninku u seniorů. Výsledky ukázaly, že tento přístup může hrát roli v udržení fyzické kondice a některých ukazatelů biologického stárnutí.
Vitamin D se v tomto kontextu zmiňuje hlavně proto, že u starších lidí souvisí s klíčovými oblastmi:
- udržení svalové síly a prevence slabosti
- nižším rizikem pádů a zlomenin
- celkovou mobilitou a soběstačností ve vyšším věku
Jak na vitamin D v praxi
Pokud chcete z vitaminu D získat maximum, nestačí jen jeho pravidelné užívání. Důležité je zejména to, s čím ho kombinujete.
