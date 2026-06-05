Banka Creditas informovala klienty o plánované technické odstávce. V sobotu 6. června 2026 od 2:00 do 11:00 hodin nebude dostupná funkčnost okamžitých plateb.
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Během odstávky tak nebude možné odesílat ani přijímat platby v režimu okamžitých plateb, které jsou jinak připsány během několika sekund. Standardní bankovní převody budou zpracovávány běžným způsobem podle pravidel mezibankovního platebního styku.
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Klienti, kteří plánují během sobotního dopoledne posílat peníze s požadavkem na okamžité doručení příjemci, by proto měli převody zadat ještě před začátkem odstávky nebo počkat na její ukončení.