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Kdo nestihne zaplatit dnes, může mít problém. Oblíbená banka chystá odstávku

Autor:
  15:17
Klienti banky Creditas by měli zbystřit. V sobotu 6. června 2026 nebude po několik hodin fungovat jedna z nejvyužívanějších bankovních služeb. Všechny platby se vyplatí vyřídit s předstihem.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Banka Creditas informovala klienty o plánované technické odstávce. V sobotu 6. června 2026 od 2:00 do 11:00 hodin nebude dostupná funkčnost okamžitých plateb.

Banka v Česku vypne v neděli internetové bankovnictví a platby kartou na internetu

Během odstávky tak nebude možné odesílat ani přijímat platby v režimu okamžitých plateb, které jsou jinak připsány během několika sekund. Standardní bankovní převody budou zpracovávány běžným způsobem podle pravidel mezibankovního platebního styku.

Potřebujete provést okamžitou platbu z této banky? Proveďte ji hned, o víkendu to nepůjde

Klienti, kteří plánují během sobotního dopoledne posílat peníze s požadavkem na okamžité doručení příjemci, by proto měli převody zadat ještě před začátkem odstávky nebo počkat na její ukončení.

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Témata: banka, platba, Creditas

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