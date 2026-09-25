Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Kde Češi nakupují BIO? Většina trhu patří řetězcům a e-shopům

Autor:
Ve spolupráci   11:45

Biopotraviny nejsou záležitostí jen specializovaných prodejen nebo farmářských trhů. Čeští spotřebitelé je nejčastěji nakupují v maloobchodních řetězcích a e-shopech. | foto: iDNES.cz

Biopotraviny nejsou záležitostí jen specializovaných prodejen nebo farmářských trhů. Čeští spotřebitelé je nejčastěji nakupují v maloobchodních řetězcích a e-shopech. Pokud ale chtějí zároveň podpořit české ekologické zemědělce, měli by sledovat nejen označení logy BIO, ale také původ potraviny.

Řada lidí si biopotraviny spojuje především se specializovanými obchody nebo přímým nákupem od farmářů. Podle nejnovějších údajů Ministerstva zemědělství však nakupují čeští spotřebitelé biopotraviny nejčastěji v maloobchodních řetězcích, e-shopech a drogeriích.

Právě online prodej dosáhl v posledních letech významného rozmachu. Pro spotřebitele je online prostředí zajímavé zejména možností vyhledávat konkrétní výrobky nebo producenty. Pro farmáře je přímý online prodej klíčovým doplňkem k jejich farmářským prodejnám.

Nabídka BIO se rozšiřuje i v běžných řetězcích. Například řetězec Albert má jeden z nejširších sortimentů biopotravin na trhu a pravidelně pořádá zákaznické akce zaměřené přímo na biopotraviny.

Co se v BIO kvalitě nakupuje nejčastěji?

Kam PRO-BIO?

Hledáte, kde si nakoupit české bio brambory, bylinky nebo ovoce?

Najděte si rovnou na mapě kamprobio.cz nejbližší prodejnu a farmáře s bio produkty.

Největší podíl na objemu prodejů, celých 34 procent, mají ostatní zpracované biopotraviny. Do této kategorie patří například káva a čaj, hotové pokrmy včetně dětské výživy nebo doplňky stravy. Následuje ovoce a zelenina s podílem 24 procent a mléko a mléčné výrobky, které tvoří 15 procent celkového objemu prodejů biopotravin.

Vývoj trhu ukazuje, že zájem o biopotraviny v Česku roste. Současně ale platí, že významnou část české spotřeby pokrývají dovážené biopotraviny. Podle údajů Ministerstva zemědělství tvořil v roce 2024 dovoz přibližně 69 procent spotřeby biopotravin v ČR.

Kde najdete české BIO?

Pokud chce zákazník nákupem podporovat české ekologické zemědělství, měl by vedle označení BIO s logem biolistu a biozebry, sledovat také informace o původu uvedené na obalu. Obvykle se uvádí ve formátu „EU“, nebo „mimo EU“ nebo společně s názvem země, ve které byly vyprodukovány všechny použité suroviny.

Logo biozebry.

Logo biolistu.

Jestliže chcete nakupovat od českých ekologických zemědělců napřímo, můžete využít prodej ze statku, farmářské prodejny nebo další formy přímého prodeje, včetně zmiňovaných e-shopů. S hledáním konkrétních producentů, výrobců a prodejen může pomoci také mapa Kam PRO-BIO. Ta nabízí přehled subjektů zapojených do ekologického zemědělství a umožňuje vyhledávání podle místa i dalších kritérií.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Brněnské pivo je mezi nejhoršími českými alkoholy druhé. Další pivo překvapí

Mezinárodní gastronomický portál TasteAtlas aktualizoval svůj žebříček...

Tuzemák, Brněnské pivo nebo Muškát moravský. Mezinárodní gastronomický portál TasteAtlas aktualizoval svůj žebříček jedenácti nejhůře hodnocených českých alkoholických nápojů a na samotném dně znovu...

Nový Woolworth láká na podivnosti i nízké ceny: Prošli jsme regály a vybrali top kousky

Německý diskont Woolworth otevřel další pobočku v Česku. Nově ho najdete poblíž...

Německý diskont Woolworth otevřel další českou pobočku, tentokrát v Olomouci. Kromě potravin, dekorací nebo nářadí tu narazíte i na pořádné kuriozity. Dokáže řetězec porazit konkurenční Action a...

Německý boom zelené energie narazil na realitu. Firmy bojují o přežití

Premium
ilustrační snímek

Němečtí developeři větrných a solárních elektráren se dostávají do finančních problémů. Po letech rychlého růstu se návratnost nových projektů zhoršuje, náklady na financování rostou a výnosy klesají.

Začala nová energetická krize, jiná než poslední. Jak sáhne do našich peněženek?

Premium
ilustrační snímek

Zatímco předcházející energetická krize byla pro Evropskou unii náhlým strukturálním šokem spojeným s dramatickým omezením, ba až zastavením dodávek ruského potrubního plynu do EU, nyní je situace...

Temu a AliExpress rozdělují Česko: Proč platit překupníkům? Nakupuji v Číně, říkají čtenáři

temu logo počítač tržiště čína prodej EU Evropa zákazníci

Nákupy na čínských platformách Temu či AliExpress rozdělují Česko. Lidé vyzdvihují nízké ceny a obviňují tuzemské e-shopy z vysokých přirážek. Jaké háčky ale nákupy bez záruky a zákaznických práv...

Kde Češi nakupují BIO? Většina trhu patří řetězcům a e-shopům

Ve spolupráci
Biopotraviny nejsou záležitostí jen specializovaných prodejen nebo farmářských...

Biopotraviny nejsou záležitostí jen specializovaných prodejen nebo farmářských trhů. Čeští spotřebitelé je nejčastěji nakupují v maloobchodních řetězcích a e-shopech. Pokud ale chtějí zároveň...

25. září 2026  11:45

Nenechte se opít falešným burčákem: Jak poznat kvalitu a kolik má alkoholu

Slavnosti vína a burčáku spojené s hudebním festivalem plným hvězd proběhnou v...

K babímu létu a podzimu patří zlatavý nápoj, který dokáže okouzlit svou svěží ovocnou chutí. Jeho vlastnosti se však mění doslova před očima. Víte, kdy přichází ten správný čas na burčák, čím...

25. září 2026  8:30

Prošli jsme Normal: kosmetiku z TikToku prodává za půlku, influencerky ostrouhají

Nafukovací vana, 677 Kč

Dánský Normal je v Česku teprve od srpna. Při návštěvě pražské prodejny jsme prošli regály od japonské vlasové péče přes The Pink Stuff až po zahraniční sladkosti a nafukovací vanu. Některé výrobky...

25. září 2026

Temu a Amazon nabízí jedovatý krém: Zakázaný produkt přejmenovali a prodávají dál

ilustrační snímek

Zesvětlovací krémy z Amazonu, Temu či TikTok Shopu slibují zázraky na počkání, často ale obsahují extrémně jedovatou anorganickou rtuť. Ta ničí ledviny i mozek a skrze odpařování v domácnosti...

24. září 2026  15:20

Elektřina a plyn opět zdražují. Co se stane, když budete čekat „na zázrak“?

Ve spolupráci
Období levných energií je u konce.

Mysleli jste, že ceny energií budou už jen klesat? Éra levné elektřiny a plynu je u konce. Dodavatelé otáčejí kormidlem a experti varují před riziky, která mohou vaše zimní účty vyhnat o tisíce korun...

24. září 2026  14:16

ČSOB čeká odstávka. Klienti se několik hodin nedostanou k účtu

ilustrační snímek

Máte účet u ČSOB? Pak zbystřete. Banka oznámila plánovanou odstávku elektronických služeb, která proběhne dnes a zítra. Někteří klienti se nedostanou ke svému účtu tak, jak jsou zvyklí. Banka už...

24. září 2026  12:26

KiK čelí obří konkurenci. V Česku zavírá prodejny a ruší letáky

Kik

Některé pobočky zavírá, e-shop osekal na pouhý katalog a ruší i letáky do schránek. Oblíbený diskont KiK v Česku výrazně mění strategii. Čelí obří konkurenci a zkouší nový koncept, který Čechy...

24. září 2026  11:45

Horkovzdušná fritéza nesmaží. A to je jen první z 10 překvapení

Horkovzdušná fritéza urychlí přípravu jídla, při jejím používání je však dobré znát několik důležitých pravidel a praktických triků.

Horkovzdušná fritéza vypadá jako jednoduchý spotřebič: vložíte potraviny, nastavíte teplotu a čekáte na křupavý výsledek. Při pravidelném používání ale zjistíte, že řada univerzálních rad neplatí...

24. září 2026  8:30

Místo večeře boj o život. Víte, kolik vám pojišťovna zaplatí za otravu?

ilustrační snímek

Místo smaženice hospitalizace na JIP, v horším případě transplantace jater nebo celoživotní následky. V roce 2024 bylo po požití hub hospitalizováno více než 180 lidí. Otravy houbami přitom české...

24. září 2026

Kdy jít na masáž a kdy k neurologovi? Přecházení bolesti se prodraží

Co tu z nabídky okázalého luxusu chybět nemůže, je pleťová maska či celotělová...

Vnímavý masér dokáže z těla vyčíst varovné signály skrytých zdravotních potíží mnohem dříve, než se naplno projeví. Víte ale, kdy stačí běžná masáž, kdy se vyplatí vyhledat fyzioterapeuta a kdy jde o...

23. září 2026  15:20

Sbalte se jen do kabinového zavazadla: Jak se vyhnout pokutám na letišti a vypadat šik?

Ve spolupráci
Pokud teprve vybíráte nové kabinové zavazadlo nebo si nejste jistí, co přesně...

Na prodloužený víkend do Říma, Paříže nebo Londýna nemusíte tahat velký kufr. Stačí dobře vybrané kabinové zavazadlo a pár promyšlených kousků oblečení. Vybrat správné zavazadlo pomohou v POP Airport.

23. září 2026  11:45

Pražská plynárenská a E.ON zdražují

ilustrační snímek

Firmy E.ON a Pražská plynárenská v minulých dnech zdražily některé své fixované produkty elektřiny a plynu. Zvýšení cen většinou v řádu stovek korun za megawatthodinu (MWh) se týká nových zákazníků....

23. září 2026  9:36

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.

Volební speciál 2026

Číst zde