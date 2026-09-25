Řada lidí si biopotraviny spojuje především se specializovanými obchody nebo přímým nákupem od farmářů. Podle nejnovějších údajů Ministerstva zemědělství však nakupují čeští spotřebitelé biopotraviny nejčastěji v maloobchodních řetězcích, e-shopech a drogeriích.
Právě online prodej dosáhl v posledních letech významného rozmachu. Pro spotřebitele je online prostředí zajímavé zejména možností vyhledávat konkrétní výrobky nebo producenty. Pro farmáře je přímý online prodej klíčovým doplňkem k jejich farmářským prodejnám.
Nabídka BIO se rozšiřuje i v běžných řetězcích. Například řetězec Albert má jeden z nejširších sortimentů biopotravin na trhu a pravidelně pořádá zákaznické akce zaměřené přímo na biopotraviny.
Co se v BIO kvalitě nakupuje nejčastěji?
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Největší podíl na objemu prodejů, celých 34 procent, mají ostatní zpracované biopotraviny. Do této kategorie patří například káva a čaj, hotové pokrmy včetně dětské výživy nebo doplňky stravy. Následuje ovoce a zelenina s podílem 24 procent a mléko a mléčné výrobky, které tvoří 15 procent celkového objemu prodejů biopotravin.
Vývoj trhu ukazuje, že zájem o biopotraviny v Česku roste. Současně ale platí, že významnou část české spotřeby pokrývají dovážené biopotraviny. Podle údajů Ministerstva zemědělství tvořil v roce 2024 dovoz přibližně 69 procent spotřeby biopotravin v ČR.
Kde najdete české BIO?
Pokud chce zákazník nákupem podporovat české ekologické zemědělství, měl by vedle označení BIO s logem biolistu a biozebry, sledovat také informace o původu uvedené na obalu. Obvykle se uvádí ve formátu „EU“, nebo „mimo EU“ nebo společně s názvem země, ve které byly vyprodukovány všechny použité suroviny.
Jestliže chcete nakupovat od českých ekologických zemědělců napřímo, můžete využít prodej ze statku, farmářské prodejny nebo další formy přímého prodeje, včetně zmiňovaných e-shopů. S hledáním konkrétních producentů, výrobců a prodejen může pomoci také mapa Kam PRO-BIO. Ta nabízí přehled subjektů zapojených do ekologického zemědělství a umožňuje vyhledávání podle místa i dalších kritérií.