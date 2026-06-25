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Každý z nás někdy šlápl na LEGO. Teď ho můžete mít na nohou bez bolesti

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  5:00
Crocs představilo nové pantofle. Boty vznikly ve spolupráci s LEGO a prodávají...

Crocs představilo nové pantofle. Boty vznikly ve spolupráci s LEGO a prodávají se za dva tisíce. | foto: Matty Marečků, iDNES.cz

Crocs představilo nové pantofle. Boty vznikly ve spolupráci s LEGO a prodávají...
Crocs představilo nové pantofle. Boty vznikly ve spolupráci s LEGO a prodávají...
Crocs představilo nové pantofle. Boty vznikly ve spolupráci s LEGO a prodávají...
Crocs představilo nové pantofle. Boty vznikly ve spolupráci s LEGO a prodávají...
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Spolupráce značek Crocs a LEGO představila netradiční novinku. Na český trh dorazily pantofle, jejichž design připomíná ikonickou dětskou stavebnici. Za jeden pár dáte více než za pantofle značky Adidas.

Pokud existuje bolest, kterou zažila každá generace, bezpochyby jde o bolest z nečekaného šlápnutí na kostičku LEGO. Tuto vzpomínku se nám rozhodla připomenout značka Crocs, která spojila síly se stavebnicemi LEGO a uvedla na trh nové Crocs pantofle s LEGO kostičkami. Tentokrát by ale šlapání po kostičkách bolet nemělo.

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Pantofle se prodávají ve dvou variantách, a sice v bílém a černém provedení. V obou případech vás však na první pohled zaujmou svými barevnými detaily a povrchem připomínajícím stavebnici. Samozřejmě nechybí ani štítek s logem LEGO.

Design je postavený především na hravosti a výrazných barvách. Zatímco někomu mohou připomínat dětství, jiní v nich uvidí další z řady netradičních módních experimentů, kterými je značka Crocs známá.

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Pantofle jsou k dostání na e-shopu Answear, který je prodává za neuvěřitelných 2 099 korun. Za tuto cenu si přitom můžete koupit dva páry pantoflí značky Adidas, ve slevě dokonce čtyři páry. Není se však čemu divit, design je opravdu originální a jen tak někde na něj nenarazíte.

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Každý z nás někdy šlápl na LEGO. Teď ho můžete mít na nohou bez bolesti

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