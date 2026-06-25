Pokud existuje bolest, kterou zažila každá generace, bezpochyby jde o bolest z nečekaného šlápnutí na kostičku LEGO. Tuto vzpomínku se nám rozhodla připomenout značka Crocs, která spojila síly se stavebnicemi LEGO a uvedla na trh nové Crocs pantofle s LEGO kostičkami. Tentokrát by ale šlapání po kostičkách bolet nemělo.
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Pantofle se prodávají ve dvou variantách, a sice v bílém a černém provedení. V obou případech vás však na první pohled zaujmou svými barevnými detaily a povrchem připomínajícím stavebnici. Samozřejmě nechybí ani štítek s logem LEGO.
Design je postavený především na hravosti a výrazných barvách. Zatímco někomu mohou připomínat dětství, jiní v nich uvidí další z řady netradičních módních experimentů, kterými je značka Crocs známá.
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Pantofle jsou k dostání na e-shopu Answear, který je prodává za neuvěřitelných 2 099 korun. Za tuto cenu si přitom můžete koupit dva páry pantoflí značky Adidas, ve slevě dokonce čtyři páry. Není se však čemu divit, design je opravdu originální a jen tak někde na něj nenarazíte.