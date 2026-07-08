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Každý třetí let odlétá v létě se zpožděním. Češi přicházejí o miliony, protože neznají svá práva

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Ve spolupráci   11:45
Problémy s počítači způsobily zpoždění či zrušení několika stovek letů na...

Problémy s počítači způsobily zpoždění či zrušení několika stovek letů na londýnském letišti Heathrow. (7. srpna 2019) | foto: Reuters

Jen během července vzlétne nad Evropou přes milion letadel. S růstem počtu cestujících ale přibývá zpoždění, zrušených letů i odepření nástupu. Přestože evropská legislativa zaručuje odškodnění až 600 eur na osobu, většina lidí si o peníze neřekne. Jak poznat nárok na kompenzaci a nepřijít o ni?

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Letní sezóna je pro letectví nejnáročnější. Letiště odbavují rekordní davy, koridory jsou přetížené a počasí komplikuje provoz. Výsledkem je nárůst zpoždění.

Letiště Praha letos očekává další růst a nové linky. „Letošní letní letový řád potvrzuje naši výbornou konektivitu. Vedle posílení stávajících linek mohou cestující využít i nová spojení do dovolenkových destinací,“ uvedl předseda představenstva Letiště Praha Jiří Pos. Více letů ale znamená vyšší riziko komplikací. Cestující však netuší, jaká práva jim evropská legislativa přiznává.

Každý pátý let měl loni zpoždění přes půl hodiny

Podle organizace Eurocontrol odletěl loni v červenci se zpožděním každý třetí let. Zpoždění nad 30 minut mělo 22 % letů, vážnější problémy tak zasáhly každý pátý spoj. Dalších 8 % letů dorazilo do cíle s více než hodinovým zpožděním.

Letošní léto zlepšení nepřinese. Vzdušný prostor naráží na limity a bouřky způsobují řetězové potíže. Podle Jakuba Urbana, právníka společnosti Refundio, vzniká v létě nejvíce nároků na kompenzace.

„Počet cestujících roste rychleji než kapacita letišť. Aerolinky volí přeplněné řády, zpoždění jsou tak běžnou součástí provozu. Přesto většina cestujících netuší, že mohou získat stovky eur na osobu,“ říká Urban.

Většina Čechů si o kompenzaci vůbec nepožádá

Průzkum Eurobarometru z roku 2024 ukázal, že 77 % Čechů po komplikacích nepodalo žádost o odškodnění. Pouze třetina lidí se totiž cítí informovaná o svých právech. Výsledkem jsou stovky milionů korun, které zůstávají nevyplacené. Podle analýz zůstaly loni bez uplatnění dvě třetiny oprávněných nároků v Evropě.

Kdy máte nárok na finanční kompenzaci?

Pravidla určuje evropské nařízení EU 261/2004. Nárok vzniká ve třech situacích:

  • Zpoždění příletu o 3 hodiny a více: Rozhoduje skutečný čas příletu do finální destinace, nikoli čas odletu.
  • Zrušení letu oznámené méně než 14 dní předem: Pokud dopravce nenabídne srovnatelnou alternativu.
  • Odepření nástupu na palubu: Typicky u overbookingu, kdy aerolinka prodá více letenek než míst.

Výše kompenzace na osobu podle délky letu:

Délka letuVýše kompenzace
Do 1 500 km (Praha – Londýn / Řím / Berlín)250 EUR
Od 1 500 do 3 500 km (Praha – Antalya / Kréta / Mallorca)400 EUR
Nad 3 500 km (Praha – Dubaj / New York / Bangkok)600 EUR

Kompenzace se vyplácí každému zvlášť. Čtyřčlenná rodina letící na Krétu tak může získat až 1 600 eur. Nárok lze žádat zpětně až 3 roky.

Kdy aerolinka platit nemusí?

Dopravce nenese odpovědnost při mimořádných okolnostech: extrémní počasí, uzavření vzdušného prostoru, bezpečnostní hrozby či rozhodnutí řízení letového provozu. Naopak technické závady nebo stávky zaměstnanců aerolinky mezi ně nepatří.

Pozor na argument „drahého paliva“: Kvůli konfliktům na Blízkém východě aerolinky někdy ruší lety s odkazem na růst cen paliva a označují to za mimořádnou okolnost. Podle odborníků to ale neplatí. „Zdražení paliva je podnikatelské riziko dopravce, nikoli mimořádná okolnost. Nárok na kompenzaci trvá. Jiná situace by byla jen tehdy, pokud by na letišti palivo fyzicky nebylo,“ vysvětluje Urban.

Co dělat přímo na letišti – krok za krokem

O úspěchu vymáhání rozhodují první hodiny.

  1. Vše zdokumentujte: Vyfoťte tabule se zpožděním, uložte SMS a e-maily, schovejte palubní lístky.
  2. Chtějte písemné vysvětlení: Žádejte od aerolinky písemné potvrzení důvodu zpoždění či zrušení.
  3. Využijte právo na péči: Při čekání máte nárok na jídlo a nápoje, případně hotel. Pokud si vše platíte sami, uschovejte účtenky – aerolinka je musí proplatit.
  4. Nic nepodepisujte bez přečtení: U voucherů si ověřte, zda nepodepisujete vzdání se dalších nároků.

Voucher nebo peníze? Nenechte se odbýt

Aerolinky často nabízejí poukaz na budoucí let, klidně ve vyšší hodnotě než odškodné. Bývá to však méně výhodné než hotovost. „Voucher lze uplatnit jen u daného dopravce a většinou do jednoho roku. Cestující na zájezdech ho navíc nemohou využít u své cestovní kanceláře,“ varuje Urban.

Jak o kompenzaci požádat

Cestující mají tři hlavní možnosti:

  • Přímá žádost u aerolinky: Využijte formulář na webu aerolinky a přiložte palubní lístek. Vyřízení trvá týdny i měsíce. Dopravci ale žádosti často zamítají s odkazem na počasí. „Pokud vás odmítnou, řešte případ přes Úřad civilního letectví nebo specializovanou firmu,“ radí Urban.
  • Stížnost u Úřadu pro civilní letectví: Na český ÚCL se obraťte, pokud aerolinka do dvou měsíců neodpoví nebo s ní nesouhlasíte. Úřad vyžádá stanovisko dopravce. Pokud neuspějete, zbývá soud. „Setkáváme se i se zamítnutím od Úřadu, přitom naše společnost již klientům ze stejného letu kompenzaci úspěšně vymohla,“ dodává Urban s tím, že Úřad má omezené možnosti.
  • Specializované společnosti: Firmy jako Refundio převezmou vymáhání za vás výměnou za provizi z vyhrané částky. Nabízejí i vyplacení peněz předem za odkup pohledávky – částka vám zůstane, i kdyby se spor prohrál. „Specializované firmy mají zkušenosti s eskalací sporů i soudy, což běžný cestující sám neudělá,“ doplňuje Urban.

A jak je to se ztraceným zavazadlem?

Zavazadla řeší Montrealská úmluva. Problém nahlaste ihned na letišti u okénka reklamací a vyplňte formulář PIR (Property Irregularity Report). Lhůty jsou krátké: poškozené zavazadlo reklamujte do 7 dnů, zpožděné či ztracené do 21 dnů. Pokud si kvůli zpoždění kufru musíte koupit základní věci, aerolinka vám prokazatelné náklady na základě účtenek proplatí.

Nenechte se odbýt

„Za dobu praxe jsme viděli tisíce případů, kdy lidé automaticky čekali, že nemají nárok na nic, ač šlo o stovky eur. Nejhorší je neudělat nic,“ uzavírá Urban. V létě se vyplatí znát svá práva. Jedna fotka tabule může znamenat rozdíl mezi zkaženým dnem a kompenzací v řádu tisíců korun.

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