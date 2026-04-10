Kávová sedlina jako hnojivo. Kterým rostlinám lógr prospívá a jak ho použít

Většina z nás končí ranní rituál pití kávy tím, že zbytek v šálku či kávovaru bezmyšlenkovitě vyklepne do odpadkového koše. Tím se však dobrovolně připravujete o jeden z nejúčinnějších a zcela bezplatných prostředků pro výživu rostlin. Pokud ignorujete potenciál kávové sedliny, vaše kytky přicházejí o cenné minerály, které byste jinak museli draze kupovat v hobbymarketech v podobě syntetických hnojiv. Navíc riskujete, že bez správného postupu nevyužijete přirozené odpuzovače škůdců, které má každý milovník espressa doslova pod nosem.
foto: Profimedia.cz

Proč je kávová sedlina pro rostliny tak cenná?

Kávová zrna procházejí při pražení procesy, které v nich koncentrují látky prospěšné nejen pro lidský organismus, ale i pro metabolismus rostlin. Kávová sedlina, v Česku lidově nazývaná lógr, obsahuje významné množství dusíku, draslíku, fosforu a hořčíku. Tyto prvky tvoří základní pilíře pro zdravý růst listů, sílu stonků i bohatost květenství.

Důležitým faktorem je také struktura sedliny. Má mírně kyselé pH, což z ní dělá ideální doplněk pro specifické druhy rostlin. Zároveň působí jako mechanický zúrodňovač půdy – vylepšuje její propustnost a schopnost zadržovat vláhu, což oceníte zejména u těžších, jílovitých zemin, které mají tendenci praskat a vysychat.

Kterým rostlinám lógr prospívá nejvíce?

Než začnete sypat kávu do každého květináče v bytě, je třeba pochopit, že ne každá rostlina si v kyselém prostředí libuje. Kávová sedlina je požehnáním především pro acidofilní rostliny, tedy ty, které vyžadují nižší pH půdy.

Venkovní favorité

Na zahradě jsou největšími konzumenty kávy borůvky, rododendrony, azalky, hortenzie a vřesy. Pokud pěstujete růže, lógr jim dodá sílu k tvorbě větších květů a sytější barvě listů. V zeleninové zahradě na kávu skvěle reagují rajčata a brambory, protože dusík podporuje jejich bujný růst a draslík zase kvalitu plodů.

Pokojové rostliny

V interiéru uděláte kávou radost kapradinám, africkým fialkám nebo orchidejím (v jejich případě však velmi střídmě a spíše ve formě výluhu). Naopak rostliny, které preferují zásaditou půdu, jako jsou oleandry, levandule nebo sukulenty, byste kávou mohli spíše poškodit.

Pravidla bezpečného hnojení: Na co si dát pozor

Nejčastější chybou začátečníků je sypání mokrého, čerstvého lógru přímo na povrch hlíny v květináči. V uzavřeném prostředí bytu se na takovém nánosu velmi rychle vytvoří plíseň, která může napadnout kořenový systém rostliny.

Správný postup přípravy:

  1. Sušení: Lógr z kávovaru nebo hrnku rozprostřete v tenké vrstvě na talíř nebo plech a nechte ho důkladně vyschnout. Musí být sypký a bez viditelné vlhkosti.
  2. Zapracování: Suchý lógr nechte mírně promíchat s vrchní vrstvou zeminy. Tím zajistíte, že se živiny budou uvolňovat postupně při každé zálivce.
  3. Tekuté hnojivo: Pokud nechcete řešit sušení, můžete lógr znovu zalít vodou a nechat pár hodin louhovat. Tímto slabým kávovým čajem pak kytky jednou za 14 dní zalijte.
Vhodnost použití lógru podle druhů rostlin
Skupina rostlinVhodnost lógruHlavní přínos
Kyselomilné (borůvky, azalky)VýbornáZajišťuje potřebné kyselé pH půdy.
Listová zelenina (salát, špenát)Velmi dobráVysoký obsah dusíku pro růst listů.
Plodová zelenina (rajčata)DobráZlepšuje chuť a pevnost plodů.
Balkonové květiny (muškáty)DobráPodporuje bohaté kvetení.
Bylinky (levandule, šalvěj)NevhodnáTyto rostliny vyžadují zásaditou zeminu.
Sukulenty a kaktusyNevhodnáRiziko uhnívání a přílišné kyselosti.

Lógr jako ochrana proti škůdcům

Káva není jen potrava, ale i zbraň. Silné aroma kávy a obsah zbytkového kofeinu působí jako repelent pro mnoho běžných zahradních škůdců.

Mravenci a slimáci

Pokud máte problém s invazí mravenců do bytu nebo slimáků na záhony, vytvořte kolem ohrožených rostlin bariéru ze suché kávové sedliny. Textura lógru je pro slimáky nepříjemná a kofein je pro ně v určité koncentraci toxický.

Kočky a záhony

Pokud sousedovy kočky využívají vaše čerstvě zkypřené záhony jako toaletu, zkuste do půdy přimíchat lógr smíchaný s trochou sušené pomerančové kůry. Tato pachová kombinace je pro kočky velmi odpudivá, zatímco pro lidský nos zůstává neutrální až příjemná.

Kávová sedlina v kompostu: Urychlovač procesu

Pokud máte zahradu s kompostem, je lógr jednou z nejlepších věcí, které do něj můžete přidat. Kávová sedlina patří mezi tzv. „zelený materiál“ (bohatý na dusík), přestože má hnědou barvu. Její přidání zvyšuje teplotu uvnitř kompostu, což urychluje rozklad ostatního organického materiálu.

Velkým bonusem je, že káva přitahuje žížaly. Ty jsou pro kvalitu kompostu klíčové, protože ho provzdušňují a přeměňují na vysoce kvalitní humus. Žížaly kávu doslova milují a budou se stahovat tam, kde ji ucítí.

Časté mýty o kávě v zahradě

Mnoho lidí se obává, že káva zničí prospěšné bakterie v půdě. Pokud dodržíte rozumné dávkování (cca jedna polévková lžíce suchého lógru na středně velký květináč jednou měsíčně), nic takového nehrozí. Dalším mýtem je, že lze používat i instantní kávu. To je zásadní chyba - instantní káva je zpracovaný extrakt, který obsahuje soli a chemii, jež by rostliny mohly spálit. Vždy používejte pouze sedlinu z mleté zrnkové kávy.

