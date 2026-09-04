Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Káva z benzínky za stovku? Trik, jak mít na cestách lepší za pár korun

Autor:
  11:45

Občerstvení na benzínce vás může stát stovky korun navíc. | foto: iDNES.cz

Předražená káva, voda za padesátikorunu i oschlé bagety. Benzínky vydělávají na naší pohodlnosti. Zjistěte, jak snadno ušetřit stovky korun na jediné cestě, zamezit únavě za volantem a připravit skvělé jídlo bez nepořádku.

Obsah

Jak odehnat únavu za volantem a ušetřit

Čerpací stanice u dálnic a hlavních dopravních tahů nežijí pouze z prodeje pohonných hmot. Prodávají především okamžitou dostupnost, impulzivní touhu po odměně a pohodlí. Tomu odpovídají i vyšší ceny. Obyčejná půllitrová láhev neperlivé vody, kterou v supermarketu koupíte za necelých deset korun, stojí na benzínce běžně 35 až 55 korun.

V případě kávy z automatu či bufetu je cenový i kvalitativní rozdíl ještě propastnější. Reálné náklady na jedno domácí espresso z výběrových kávových zrn se pohybují kolem 6 až 10 korun, zatímco na dálničním odpočívadle za plastový kelímek průměrné kávy zaplatíte 70 až 110 korun.

U baleného jídla se k vysoké ceně přimíchává ještě nevábný nutriční profil. Balené bagety a sendviče obsahují vysoké množství soli, konzervantů, stabilizátorů a majonézy, které mají uměle prodloužit jejich trvanlivost v chladicím boxu. Nadbytek soli a jednoduchých sacharidů obsažených v těchto potravinách vede k prudkému výkyvu hladiny cukru v krvi. Výsledkem je rychlý nástup únavy za volantem, pocit těžkosti v žaludku a paradoxně ještě větší pocit žízně.

Mini svačinky dobývají sociální sítě. Praktický trend, nebo nezdravá dieta?

Kolik ušetří rodina s vlastní svačinou?

Nákup na čerpací staniciDomácí přípravaÚspora na 1 cestu
Káva (2× espresso / cappuccino)160–220 korun15–25 korun (výběrová zrna)cca 165 korun
Voda a nápoje (4× 0,5 l láhev)140–200 korun10–20 korun (kohoutková / sirup)cca 150 korun
Obědové svačiny (4× bageta / wrap)360–520 korun90–140 korun (čerstvé suroviny)cca 325 korun
Drobné sladkosti a zobání120–180 korun30–50 korun (ořechy, ovoce)cca 110 korun
Celkové náklady780–1 120 korun145–235 korunaž 885 korun

Orientační ceny se mohou lišit dle provozovatele, lokality a konkrétního sortimentu.

Káva Jak udržet kávu horkou a vodu ledovou

Hořká káva? Už nikdy

Káva v termosce často zhořkne kvůli neustálému kontaktu s jemným kávovým sedrem nebo vlivem oxidace a rozkladu kávových olejů při dlouhodobě vysoké teplotě.

Pokud připravujete kávu do termohrnku, filtraci proveďte přes papírový filtr (např. pomocí Dripperu, Chemexu nebo AeroPressu). Papírový filtr spolehlivě zachytí kávové oleje a suspendované částice, které jinak při dlouhém držení vysoké teploty oxidují a způsobují nepříjemnou trpko-hořkou pachuť.

Do termohrnku navíc nalévejte kávu mírně zchladlou na přibližně 75 až 80 stupňů Celsia, ne vřelou. Udrží si svou přirozeně sladkou a ovocnou chuť po mnoho hodin.

Častým důvodem, proč řidiči podléhají spontánním nákupům na čerpacích stanicích, je mýtus, že domácí káva po hodině jízdy v autě zhořkne a studená voda nevydrží svěží. Zde přichází na řadu správné pochopení fyzikálních vlastností moderních cestovních nádob.

Klasické plastové lahve ani jednoplášťové nerezové termosky nedokáží zabránit přenosu tepla. Pokud necháte běžnou plastovou láhev v rozpáleném interiéru auta, může docházet vlivem vysoké teploty k degradaci plastu a uvolňování mikroplastů či nežádoucích chemických látek do nápoje.

Pro udržení ledové vody po dobu až 24 hodin vyžadujte dvoustěnnou nerezovou láhev s vakuovou izolací. Vakuum vytvořené mezi dvěma stěnami kovu fyzikálně omezuje přenos tepla vedením i prouděním. Pokud do takové lahve nasypete hrst kostek ledu a zalijete ji obyčejnou kohoutkovou vodou s plátkem citronu nebo limetky, získáte ledový nápoj po celou dobu cesty i v největších letních pařácích.

Cestujte na dovolenou bez hladu. Co si sbalit do auta i letadla?

Hydratace Voda udrží soustředěnost

Při dlouhém řízení je správná hydratace absolutně zásadní pro udržení kognitivních funkcí a rychlých reakcí. Výzkumy ukázaly, že dehydratace o pouhá 2 procenta způsobuje pokles soustředění a zpomalení reakční doby řidiče. Dehydratovaný řidič dělá výrazně více chyb při udržování vozidla v jízdním pruhu a hůře odhaduje brzdnou dráhu.

Slazené energetické nápoje a limonády z benzínky vás sice díky vysoké dávce kofeinu a jednoduchých cukrů krátkodobě vzpruží, ale tato energie má jepičí život.

  • Domácí izotonický nápoj bez chemie: Místo drahých sportovních nápojů si do autotermosky namíchejte čistou vodu z kohoutku, čerstvou šťávu z půlky citronu, špetku himalájské soli a lžičku medu. Sůl dodá tělu sodík a minerály ztracené pocením a zajistí, že buňky vodu skutečně absorbují.
  • Aromatizovaná voda s postupným uvolňováním chuti: Do širokohrdlé lahve vložte nakrájenou čerstvou okurku, proutky máty a pár kuliček mraženého lesního ovoce. Mražené ovoce funguje jako chladicí médium a během tání postupně uvolňuje osvěžující chuť bez nutnosti slazení.

Na tyčinky zapomeňte. Top jsou palačinky, míní autorka Svačinkové bichle

Svačinky Jak nakrmit posádku bez drobečků, mastnoty a zápachu

Příprava jídla do auta podléhá přísným logistickým pravidlům. Dobrá svačina do auta nesmí podléhat rychlé zkáze, nesmí mastit ruce, drolit se po celém čalounění a neměla by intenzivně zapáchat.

  • Tortillové wrapy místo obložených housek: Klasická houska se při skousnutí drolí a šunka z ní klouže. Tortilla potřená krémovým sýrem, obložená vysokoprocentní šunkou, plátkovým sýrem a pevným listovým salátem se po pevném zarolování a šikmém rozkrojení jí čistě a bezpečně i za jízdy.
  • Pečená cizrna a kořeněné ořechy: Místo mastných brambůrků upečte na plechu cizrnu z konzervy zakápnutou trochou olivového oleje a uzené papriky. Je plná bílkovin a vlákniny, nešpiní prsty a zasytí na dlouhé hodiny bez výkyvů cukru.
Tortilly se šunkou, sýrem a zeleninou

Tortilly se šunkou, sýrem a zeleninou: Recept na rychlé a zdravé jídlo

Recept

Lehké

15 min

Krabičky Malé vychytávky pro velký pořádek

Abyste se v autě necítili jako na staveništi, vyplatí se investovat pár korun do organizace. Mějte v přihrádce u spolujezdce balení vlhčených ubrousků a silikonové skládací krabičky na jídlo, které po snězení zaberou jen minimum místa. Malý sáček na odpadky zavěšený na opěrce hlavy zabrání tomu, aby se obaly hromadily ve dveřních přihrádkách.

Ušetřit na cestách neznamená odříkat si komfort nebo se omezovat. Naopak: vlastní výběrová káva připravená z čerstvě mletých zrn v kvalitním termohrnku chutná nesrovnatelně lépe než přepálená káva z automatů na dálnici. Stejně tak čerstvý domácí wrap z poctivých surovin překoná oschlý sendvič z plastové krabičky na benzínce.

Svačina v ubrousku je pasé. Podívejte se na srovnání dětských boxů: boduje Disney a nerez

Patnáct minut věnovaných přípravě před odjezdem vám vrátí klid na cestě, ochrání vaše zdraví před zbytečnou chemií a v peněžence ponechá částku, za kterou si v cílové destinaci můžete dopřát skvělou večeři v místní restauraci.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

KVÍZ: Versatilky a jarmilky? Vraťte se s kvízem zpátky do lavic

Začátek školního roku a prvňáčci (2. září 2024)

Kalamář v lavici, piják v sešitě, versatilka nebo voňavé pero. Některé školní pomůcky zmizely v propadlišti dějin, jiné přežily dodnes. Vzpomenete si, čím byly zvláštní a kolik stála školní výbava...

WhatsApp čeká velká změna. Od října si za zprávy začne účtovat poplatky

ilustrační snímek

Už od října čeká uživatele WhatsAppu velká změna. Společnost Meta začne za některé zprávy účtovat poplatky. Novinka může ovlivnit fungování zákaznické komunikace řady firem a nepřímo se dotknout i...

Definitivní konec Equa Bank. Raiffeisenbank už převzala všechny její účty

ilustrační snímek

Equa Bank už definitivně zmizela z českého bankovního trhu. Raiffeisenbank dokončila poslední krok integrace a od září převedla zbývající účty bývalých klientů pod tarif Chytrý účet. Pro tisíce...

Podzimní Pepco: Dekorace do stovky. Nízká cena, ale zpracování vyráží dech

Jednou z nejvýraznějších vlastností letošní nabídky v Pepco jsou nízké ceny....

Podzim má podle kalendáře čas až do 23. září? V obchodech Pepco na něj nečekali. Vyrazili jsme prozkoumat novou kolekci, kde plast ustoupil textilu, sklu a lesním motivům. Hlavním trhákem zůstávají...

Británie spustila prodej balkonových solárů, domácnosti díky nim mohou ušetřit

ilustrační snímek

Ve Velké Británii odstartoval prodej a použití solárních panelů do zásuvky. Vláda v březnu oficiálně oznámila svůj plán tyto panely povolovat, poté připravila příslušnou legislativu a bezpečnostní...

Káva z benzínky za stovku? Trik, jak mít na cestách lepší za pár korun

Občerstvení na benzínce vás může stát stovky korun navíc.

Předražená káva, voda za padesátikorunu i oschlé bagety. Benzínky vydělávají na naší pohodlnosti. Zjistěte, jak snadno ušetřit stovky korun na jediné cestě, zamezit únavě za volantem a připravit...

4. září 2026  11:45

Nekupujte deset levných věcí ve slevě. Stylistka radí, jak nakopnout podzimní šatník

Leopardí vzor nikdy úplně nezmizel, ale letos se vrací v plné síle. Zaplavil...

Babí léto klepe na dveře a s ním i kratší večery a větší střídání teplot během dne. Přechod mezi ročními dobami vás nemusí vyvést z míry. Poradíme vám, jak před podzimem levně restartovat svůj...

4. září 2026  8:30

McDonald’s servíruje menu pro hráče: Nuggetky z Halo i pálivý dip z World of Warcraft

McDonald’s ohlásil spolupráci s Xbox. V menu nově přibydou herní novinky včetně...

McDonald’s spojil síly s Xboxem a představil unikátní Side Missions Menu. V nabídce jsou kousky z Falloutu, World of Warcraft, Halo i Candy Crush, ke kterým lze získat odměny do her. Speciální edice...

4. září 2026

Do královského paláce zavedli elektřinu. Bateriový Range Rover

Range Rover Electric

Král světového luxusu vstupuje do věku elektřiny: Range Rover dostává provedení Electric. Neviditelný bateriový pohon si britská značka vyvíjela sama, trvalo to pět let.

4. září 2026

Předstírají, že záruka neplatí. Návod, jak správně podat reklamaci a vyhrát

Reklamace zboží

Dvouletá záruka je mýtus, který vás může stát tisíce. První rok ale držíte v ruce trumf vy. Podívejte se, jak v roce 2026 správně postupovat při reklamaci, jak přelstít zamítnutí od servisu a kdy vám...

3. září 2026  15:20

Díla na neobvyklé výstavě si výtvarnice sama hlídá, bydlí při tom v márnici

Tvořivá Aneta Hrdličková vystavuje na telčském hřbitově a obrazy si zde také...

Manažerka Aneta Hrdličková relaxuje neobvyklým způsobem. Protože jejím koníčkem je výtvarné umění, vystavuje své obrazy. A to na vcelku nečekaném místě, na telčském židovském hřbitově. Sama si zde...

3. září 2026  11:54

KFC nacpalo kuře do sáčku s Doritos. Účtuje si za něj víc než za nejdražší burger

S redakcí jsme se vydali do jedné z poboček KFC.

KFC odstartovalo podzim novinkou, s jakou jsme se v Česku dosud nesetkali. Kuře neskončilo v burgeru ani boxu, ale v sáčku od chipsů Doritos. Zákazník za něj navíc zaplatí víc než za dosud nejdražší...

3. září 2026  11:45

Definitivní konec Equa Bank. Raiffeisenbank už převzala všechny její účty

ilustrační snímek

Equa Bank už definitivně zmizela z českého bankovního trhu. Raiffeisenbank dokončila poslední krok integrace a od září převedla zbývající účty bývalých klientů pod tarif Chytrý účet. Pro tisíce...

3. září 2026  8:30

Pivo z Lidlu přežilo bankrot: Zásadní jednání věřitelů rozhodlo o prodeji

Značku Perlenbacher můžete znát z Lidlu.

Tradiční výrobce piva Perlenbacher pro síť Lidl byl od března v bankrotu. Po měsících nejistoty přišla záchrana: věřitelé schválili prodej podniku za 73 milionů korun. Pivo v regálech zůstává, jméno...

3. září 2026

Albert prodával kaši pro batolata s karcinogenem. SZPI naměřila sedminásobný limit

Albert prodával kaši pro batolata s karcinogenem. SZPI naměřila sedminásobný...

Kaše pro batolata z Albertu obsahovala výrazně nadlimitní množství karcinogenů. Státní zemědělská a potravinářská inspekce v ní naměřila téměř sedminásobek povoleného limitu. Po vyhodnocení...

2. září 2026

Dokonalý dip za 30 sekund: Síla food processorů, která vám ušetří čas i peníze v kuchyni

Food procesor

Kupované dipy a omáčky mohou zbytečně prodražovat každý nákup. S food processorem přitom připravíte hummus, pesto, guacamole i domácí majonézu mrknutím oka: levněji a přesně podle své chuti.

2. září 2026  15:20

Chystáte se sázet stromy či keře? Český vynález udrží v kořenech vodu až tři roky

ilustrační snímek

Léto se letos na zahradách vyřádilo a zanechalo vyprahlou půdu i oslabené rostliny. S čím si neporadí podzim, na to pomůže český vynález. Speciální organické granule dokážou zadržet vodu a postupně...

2. září 2026  11:45

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.