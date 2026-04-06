Volba nápoje do ranního šálku může mít velký vliv na to, jak rychle se probudíme a jak dlouho se dokážeme soustředit. Každé tělo reaguje trochu jinak a potřebuje jinou dávku kofeinu. Kdy sáhnout po kávě, kdy je lepší matcha a kdy postačí čaj?
Káva – rychle povzbudí, není však pro každého
Káva je synonymem probuzení, zdaleka však ne pro svou chuť. Díky velkému obsahu kofeinu výrazně zlepšuje koncentraci a snižuje únavu. Je tak ideální pro všechny, kdo potřebují rychle a silně povzbudit, zejména ráno nebo před očekávaným náročným výkonem.
- Instantní káva – levná a rychlá, cca 2–5 Kč/šálek
- Zrnková a mletá káva – vyžaduje kávovar, cca 5–12 Kč/šálek
- Kapsle do kávovaru – pohodlné, ale dražší, cca 8–20 Kč/šálek
Denní dávka kofeinu
Dospělý člověk by podle odborníků neměl překročit 400 mg kofeinu denně.
To odpovídá přibližně:
Citlivější lidé mohou pociťovat nervozitu, bušení srdce nebo nespavost už při mnohem nižších dávkách.
Rychlý účinek však zdaleka není jejím jediným benefitem. Káva je snadno dostupná, můžete si ji koupit prakticky v každém obchodě, navíc máte na výběr z široké nabídky chutí. Na své si tak přijdou jak milovníci klasického turka, tak i ti, kteří preferují kapsle se sladkou příchutí.
Na druhou stranu, káva může být i nebezpečná, a to zejména u osob citlivějších na kofein. Způsobuje nervozitu nebo kolísání energie.
|
Čaj – levný a chutný, ale méně účinný
Kdo nepije kávu, většinou dá přednost čaji. Čaj je klasika, která nikdy nezklame. Je levný, chutný a dokáže vás povzbudit, aniž byste se museli obávat nespavosti.
Obsah kofeinu se liší druh od druhu. Nejvíce kofeinu najdete v černém čaji, o trochu méně pak v zeleném čaji. Jedinou výjimku tvoří bylinné a ovocné čaje, které kofein většinou neobsahují vůbec.
- Sáčkový čaj – jednoduchý na přípravu, cca 1–3 Kč/šálek
- Sypaný čaj – vyšší kvalita a chuť, cca 2–8 Kč/šálek
Čaj je ideální volbou pro ty, kteří pijí odpoledne nebo večer. Ať už preferujete sáčkovou nebo sypanou variantu, v obou případech vám pomůže se zrelaxovat. Bohužel, oproti kávě nabízí nižší stimulační účinek, pro rychlé probuzení byste tak potřebovali mnohonásobně větší množství.
|
Matcha – skvělá na soustředění, jenže dražší
Čím dál populárnější novinkou je matcha, jemný zelený prášek z čajových listů, který se šlehá v horké vodě. Od běžného čaje se liší především tím, že konzumujete celý list, čímž zvyšujete obsah antioxidantů a dalších prospěšných látek.
- Sáčky a latte mixy - cca 15–30 Kč/šálek
- Prášek z kvalitních listů - cca 30–60 Kč/šálek
Matcha je skvělá pro všechny, kdo se potřebují dlouhodobě soustředit a vyhnout se nervozitě. Jeden šálek obsahuje zhruba 70 mg kofeinu, což bohatě stačí na to, aby vás dostatečně povzbudil.
Díky obsahu aminokyseliny L-theanin se navíc energie uvolňuje pozvolně a bez prudkých výkyvů. Na rozdíl od kávy a čaje je však matcha dražší a vyžaduje více času na přípravu.
Káva, matcha nebo čaj? Vítěz vás překvapí
|Káva
|Matcha
|Čaj
|Kofein
(na šálek)
|80–150 mg
|60–80 mg
|30–50 mg
|Cena
(za šálek)
|5–15 Kč
|15–35 Kč
|2–8 Kč
|Denní náklady
|cca 15–45 Kč (3 šálky)
|cca 30–70 Kč (2 šálky)
|cca 6–24 Kč (3 šálky)
|Nástup účinku
|do 15 min
|30–60 min
|30–45 min
Kofeinové menu
Kávu a matchu nikdy nepijte pozdě večer – vysoká dávka kofeinu umí narušit spánek.
Z pohledu ceny jednoznačně vyhrává čaj. Kvalitní sypaný čaj vyjde v přepočtu za jeden šálek na zhruba dvě až pět korun. Čajové lístky navíc můžete zalévat opakovaně, takže se snadno dostanete na cenu koruna za hrnek čaje.
Z pohledu dlouhodobého vlivu na organismus a kvalitu soustředění vítězí matcha. Na rozdíl od kávy nebo běžného čaje totiž konzumujete rovnou celý list rozemletý na prach. Matcha navíc obsahuje až 137x více antioxidantů než běžný zelený čaj, díky čemuž pomáhá tělu bojovat se záněty a chránit buňky.
A jak je to s kávou? Káva sice nabízí skvělé antioxidanty, ne každý ji však dobře snáší. Mnoho lidí si stěžuje na náhlé propady energie nebo silně podrážděný žaludek. Pokud navíc chcete na kávě ušetřit, musíte počítat s tím, že u nejlevnější, varianty, rozpustné kávy, drasticky klesá její zdravotní přínos i chuť.