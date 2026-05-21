Káva jako žvýkací tabák? Nová móda kofeinových sáčků dobývá trh, lékaři varují před následky

Veronika Reicheltová
  11:45
Na trhu s energetickými doplňky se již před lety objevila nenápadná alternativa, jejímž cílem je zajistit tělu rychlé povzbuzení. Popularita tohoto produktu se v současnosti lavinovitě šíří na sociálních sítích a míří především na mladistvé, pro které však může mít jeho užívání fatální následky.
Káva je druhou nejobchodovanější komoditou světa. Největším producentem kávy je Brazílie. | foto: Shutterstock

Obsah

Co jsou kofeinové energetické sáčky?

Kofeinové energetické sáčky jsou malé textilní polštářky plněné dehydrovaným kofeinem, aromaty a sladidly. Běžně obsahují od 20 mg do 100 mg kofeinu na jednu porci, u extrémních verzí se však dávka šplhá až k 150 mg a více v jediném polštářku.

  • Vkládají se pod horní či spodní ret, kde se účinná látka začne okamžitě uvolňovat.
  • Na rozdíl od pití kávy nebo energetických nápojů se kofein v tomto případě vstřebává přímo přes ústní sliznici.
  • To vede k extrémně rychlému nástupu stimulace, která doslova zaplaví centrální nervovou soustavu během několika málo minut.
Ilustrační snímek

Nebezpečný vliv influencerů

Za masovým rozšířením těchto stimulantů stojí jejich popularizace na sociálních sítích. Především na platformě TikTok jej influenceři a online celebrity doporučují svým sledujícím jako legální povzbuzení pro lepší výkon v posilovně, při učení nebo za volantem.

  • Sociální síť TikTok je stále dominantou mladých, kteří jsou více náchylní k vlivu oblíbených influencerů a důvěřují jim.
  • Přestože někteří výrobci uvádějí, že výrobky nejsou určeny pro osoby mladší 18 let, neplatí na ně při prodeji stejná omezení jako na tabákové výrobky nebo alkohol a mladí lidé si je mohou koupit.

Kolik stojí káva?

Kofeinové sáčky jsou sice prezentovány jako moderní a dostupný zdroj energie, ale v porovnání s tradiční kávou jde o extrémně předražený luxus, kde zákazník místo účinné látky platí především za design, marketing a pohodlí. Zatímco šálek poctivé domácí kávy vás vyjde na pár korun, u kofeinových sáčků se marže výrobců šplhají do astronomických výšin, což z nich při pravidelném užívání dělá rafinovanou past na peněženku.

Velké srovnání: Domácí káva, kavárny a kofeinové sáčky
Zdroj kofeinuOrientační cena za 1 porci / šálekPrůměrný obsah kofeinu v porci
Rozpustná (instantní) káva doma1,50 Kč – 4,00 Kč60–80 mg
Klasický „turek“ / mletá káva doma2,00 Kč – 6,00 Kč70–100 mg
Zrnková káva z domácího kávovaru4,00 Kč – 12,00 Kč60–80 mg
Káva v kavárně (Espresso / Cappuccino)50,00 Kč – 90,00 Kč60–70 mg
Kofeinové sáčky (balení 20 ks za 100–350 Kč)5,00 Kč – 17,50 Kč20–100 mg

Co se stane, když si dám moc kofeinu?

Ačkoliv je kofein společensky tolerovanou drogou, jeho nekontrolovaná konzumace v koncentrované formě představuje pro lidský organismus obrovskou zátěž.

  • Rychlé vstřebávání přes sliznici formou kofeinových sáčků může tělo snadno šokovat.
  • Při nadužívání hrozí nejen akutní nevolnosti, ale také rozvoj chronických potíží, které mohou vyústit v kolaps kardiovaskulárního systému nebo těžké psychické poruchy.
Co způsobuje kofein v těle?
Krátkodobé účinky (akutní)Dlouhodobé účinky (chronické)
Náhlé bušení srdce a arytmiePermanentní nespavost a poruchy spánkových cyklů
Akutní úzkost, třes rukou a panikaVznik silné psychické závislosti
Podráždění žaludku, nevolnost a zvraceníChronické vyčerpání a syndrom vyhoření
Prudké zvýšení krevního tlakuPoškození zubní skloviny a dásní v místě aplikace
V extrémních případech svalové záškuby a křečeZvýšené riziko srdečních chorob

Doporučené denní množství kofeinu

Evropský úřad pro bezpečnost potravin jasně definuje, jaké množství kofeinu je pro lidské tělo ještě bezpečné.

  • Zatímco zdravý dospělý člověk toleruje relativně vysoké dávky, pro vyvíjející se organismus dětí a mladistvých může být limitní i jediný silnější kofeinový sáček.
  • U dětí se bezpečná dávka odvíjí striktně od jejich tělesné hmotnosti, konkrétně 3 mg na kilogram váhy.
Kolik kofeinu denně je zdravé?
KategorieDoporučená maximální denní dávkaHlavní rizika při překročení
Děti a mladiství3 mg na 1 kg tělesné váhy (např. 40kg dítě = max. 120 mg)Poruchy vývoje nervové soustavy, růstová retardace, úzkosti
Dospělí (zdraví)400 mg (cca 4-5 šálků espressa)Dehydratace, neklid, chronická nespavost
Těhotné a kojící200 mgRiziko potratu, nízká porodní váha novorozence
Senioři100–150 mg (dle zdravotního stavu)Interakce s léky na tlak, extrémní zátěž pro srdce
Tomáš Hospodářský ve své kavárně a pražírně v Českých Budějovicích. Na snímku...

Jak nejrychleji zdravě doplnit energii?

Přestože se káva považuje za rychlý nabuzovač energie, rychlou vzpruhu lze tělu dopřát jinými zdravějšími způsoby.

  • Nejlépe fungují přírodní cukry obsažené v ovoci (např. v banánu či jablku), které tělu dodají okamžité rychlé sacharidy. Když je doplníte hrstí ořechů, zdravé tuky a bílkoviny energii v těle stabilizují na delší dobu.
  • Únava často souvisí s dehydratací, nezapomínejte proto na pravidelné pití čisté vody.
  • Velmi účinný je také krátký šlofík. Tento spánek by však neměl přesáhnout 20 minut, jinak upadnete do hluboké fáze a budete ještě unavenější.
  • Na únavu spolehlivě pomáhá také pohyb a kyslík. Pokud na vás padá malátnost například po obědě nebo během dlouhého soustředění, vyjděte na chvíli ven na čerstvý vzduch a projděte se kolem bloku.
Káva jako žvýkací tabák? Nová móda kofeinových sáčků dobývá trh, lékaři varují před následky

