Co jsou kofeinové energetické sáčky?
Kofeinové energetické sáčky jsou malé textilní polštářky plněné dehydrovaným kofeinem, aromaty a sladidly. Běžně obsahují od 20 mg do 100 mg kofeinu na jednu porci, u extrémních verzí se však dávka šplhá až k 150 mg a více v jediném polštářku.
- Vkládají se pod horní či spodní ret, kde se účinná látka začne okamžitě uvolňovat.
- Na rozdíl od pití kávy nebo energetických nápojů se kofein v tomto případě vstřebává přímo přes ústní sliznici.
- To vede k extrémně rychlému nástupu stimulace, která doslova zaplaví centrální nervovou soustavu během několika málo minut.
Nebezpečný vliv influencerů
Za masovým rozšířením těchto stimulantů stojí jejich popularizace na sociálních sítích. Především na platformě TikTok jej influenceři a online celebrity doporučují svým sledujícím jako legální povzbuzení pro lepší výkon v posilovně, při učení nebo za volantem.
- Sociální síť TikTok je stále dominantou mladých, kteří jsou více náchylní k vlivu oblíbených influencerů a důvěřují jim.
- Přestože někteří výrobci uvádějí, že výrobky nejsou určeny pro osoby mladší 18 let, neplatí na ně při prodeji stejná omezení jako na tabákové výrobky nebo alkohol a mladí lidé si je mohou koupit.
Kolik stojí káva?
Kofeinové sáčky jsou sice prezentovány jako moderní a dostupný zdroj energie, ale v porovnání s tradiční kávou jde o extrémně předražený luxus, kde zákazník místo účinné látky platí především za design, marketing a pohodlí. Zatímco šálek poctivé domácí kávy vás vyjde na pár korun, u kofeinových sáčků se marže výrobců šplhají do astronomických výšin, což z nich při pravidelném užívání dělá rafinovanou past na peněženku.
|Zdroj kofeinu
|Orientační cena za 1 porci / šálek
|Průměrný obsah kofeinu v porci
|Rozpustná (instantní) káva doma
|1,50 Kč – 4,00 Kč
|60–80 mg
|Klasický „turek“ / mletá káva doma
|2,00 Kč – 6,00 Kč
|70–100 mg
|Zrnková káva z domácího kávovaru
|4,00 Kč – 12,00 Kč
|60–80 mg
|Káva v kavárně (Espresso / Cappuccino)
|50,00 Kč – 90,00 Kč
|60–70 mg
|Kofeinové sáčky (balení 20 ks za 100–350 Kč)
|5,00 Kč – 17,50 Kč
|20–100 mg
Co se stane, když si dám moc kofeinu?
Ačkoliv je kofein společensky tolerovanou drogou, jeho nekontrolovaná konzumace v koncentrované formě představuje pro lidský organismus obrovskou zátěž.
- Rychlé vstřebávání přes sliznici formou kofeinových sáčků může tělo snadno šokovat.
- Při nadužívání hrozí nejen akutní nevolnosti, ale také rozvoj chronických potíží, které mohou vyústit v kolaps kardiovaskulárního systému nebo těžké psychické poruchy.
|Krátkodobé účinky (akutní)
|Dlouhodobé účinky (chronické)
|Náhlé bušení srdce a arytmie
|Permanentní nespavost a poruchy spánkových cyklů
|Akutní úzkost, třes rukou a panika
|Vznik silné psychické závislosti
|Podráždění žaludku, nevolnost a zvracení
|Chronické vyčerpání a syndrom vyhoření
|Prudké zvýšení krevního tlaku
|Poškození zubní skloviny a dásní v místě aplikace
|V extrémních případech svalové záškuby a křeče
|Zvýšené riziko srdečních chorob
Doporučené denní množství kofeinu
Evropský úřad pro bezpečnost potravin jasně definuje, jaké množství kofeinu je pro lidské tělo ještě bezpečné.
- Zatímco zdravý dospělý člověk toleruje relativně vysoké dávky, pro vyvíjející se organismus dětí a mladistvých může být limitní i jediný silnější kofeinový sáček.
- U dětí se bezpečná dávka odvíjí striktně od jejich tělesné hmotnosti, konkrétně 3 mg na kilogram váhy.
|Kategorie
|Doporučená maximální denní dávka
|Hlavní rizika při překročení
|Děti a mladiství
|3 mg na 1 kg tělesné váhy (např. 40kg dítě = max. 120 mg)
|Poruchy vývoje nervové soustavy, růstová retardace, úzkosti
|Dospělí (zdraví)
|400 mg (cca 4-5 šálků espressa)
|Dehydratace, neklid, chronická nespavost
|Těhotné a kojící
|200 mg
|Riziko potratu, nízká porodní váha novorozence
|Senioři
|100–150 mg (dle zdravotního stavu)
|Interakce s léky na tlak, extrémní zátěž pro srdce
Jak nejrychleji zdravě doplnit energii?
Přestože se káva považuje za rychlý nabuzovač energie, rychlou vzpruhu lze tělu dopřát jinými zdravějšími způsoby.
- Nejlépe fungují přírodní cukry obsažené v ovoci (např. v banánu či jablku), které tělu dodají okamžité rychlé sacharidy. Když je doplníte hrstí ořechů, zdravé tuky a bílkoviny energii v těle stabilizují na delší dobu.
- Únava často souvisí s dehydratací, nezapomínejte proto na pravidelné pití čisté vody.
- Velmi účinný je také krátký šlofík. Tento spánek by však neměl přesáhnout 20 minut, jinak upadnete do hluboké fáze a budete ještě unavenější.
- Na únavu spolehlivě pomáhá také pohyb a kyslík. Pokud na vás padá malátnost například po obědě nebo během dlouhého soustředění, vyjděte na chvíli ven na čerstvý vzduch a projděte se kolem bloku.