Pokud plánujete zpracovat třešně, rybíz, meruňky nebo angrešt ze zahrady, měli byste základní suroviny na pečení nakoupit tento týden. V akci seženete například třtinový cukr, máslo, mléko nebo vejce.
Největším překvapením je právě třtinový cukr. Půlkilové balení vyjde aktuálně nejlevněji v Kauflandu, který jej prodává za pouhých 19,90 korun. Běžně byste za něj přitom dali dvojnásobek. Pokud preferujete klasický cukr, v Albertu jej koupíte za 9,90 korun.
Žádné pečení se ovšem neobejde bez másla, mléka a vajec. I tyto suroviny koupíte tento týden v akci. Za máslo v Penny dáte dvacet korun, za litr trvanlivého polotučného mléka v Kauflandu osm korun, plnotučné mléko pak v Penny vyjde na deset korun. Dejte si ale pozor. Máslo v akci pořídíte pouze od pátku do neděle.
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Vejce v akci najdete hned v několika obchodech. Nejlevněji vás však vyjde balení deseti vajec v Albertu za třicet korun. S aplikací Můj Albert vás jedno vejce vyjde na tři koruny, bez aplikace pak na 3,49 korun.
TOP 10 slev týdne (13. 7. – 19. 7. 2026)
|Produkt
|Obchod
|Akční cena
|Mléko trvanlivé polotučné 1 l
|Kaufland
|7,90 Kč
|Meloun 1 kg
|Tesco
|9,90 Kč
|Brambory 1 kg
|Albert
|12,90 Kč
|Cool nealko 0,5 l
|Lidl
|13,90 Kč
|Máslo 250 g (pá–ne)
|Penny
|19,90 Kč
|Třtinový cukr 500 g
|Kaufland
|19,90 Kč
|Vejce 10 ks
|Albert
|29,90 Kč
|Kuře bez drobů + 2 čtvrtky 1 kg
|Albert
|69,90 Kč
|Wippy 3vr 16 rolí
|Penny
|79,90 Kč
|Jihlavanka 1 kg
|Lidl
|199,90 Kč
Opravdovou cenovou válku tento týden svádějí obchody kolem melounů. Kilogram pořídíte za deset korun v Tescu, v Lidlu i v Kauflandu. Pokud se tedy chcete osvěžit během horkých dnů, nemusíte jezdit za výhodnější nabídkou přes celé město.
V Tescu a Penny navíc probíhá XXL týden, v rámci kterého můžete koupit větší balení potravin za výhodnou cenu. Za zmínku stojí například pětikilový pytel jasmínové rýže za 189,90 korun v Tescu. Kaufland tuto akci pojal v duchu Více za méně a vybrané produkty nabízí v akci 1+1 zdarma nebo 2+1 zdarma.
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Pivo v akci Radegast i Krušovice pod 15 korun
K letním večerům neodmyslitelně patří i dobře vychlazené pivo. Nejlevněji vyjde tento týden Staropramen. Desítku a nealko verzi koupíte v Albertu za jedenáct korun, dvanáctku pak za čtrnáct korun.
Za třináct korun seženete Kozla v Lidlu (pouze s aplikací Lidl Plus), Krušovice v Kauflandu, Ostravar nebo Holbu Šerák v Penny. Do patnácti korun se tentokrát vejdete i s pivem Radegast. Rázná 10 vyjde v Kauflandu na čtrnáct korun. Plzeň v akci koupíte v Tescu za 26 korun.
|Pivo
|Obchod
|Akční cena
|Staropramen 10°
|Albert
|10,90 Kč
|Velkopopovický Kozel 10°
|Lidl
|12,90 Kč
|Krušovice 11°
|Kaufland
|12,90 Kč
|Ostravar Premium 12°
|Penny
|12,90 Kč
|Holba Šerák 11°
|Penny
|12,90 Kč
|Radegast Rázná 10°
|Kaufland
|13,90 Kč
|Pilsner Urquell 10°
|Tesco
|25,90 Kč