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Kaufland zlevnil třtinový cukr na dvacku. Na zavařování teď nakoupíte opravdu levně

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  5:00
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Pokud vám letošní úroda přerostla přes hlavu, tento týden máte jedinečnou šanci se jí zbavit. Obchody zlevnily základní suroviny: v Penny koupíte máslo za dvacku, v Albertu vejce za tři koruny a v Kauflandu třtinový cukr za poloviční cenu.

Pokud plánujete zpracovat třešně, rybíz, meruňky nebo angrešt ze zahrady, měli byste základní suroviny na pečení nakoupit tento týden. V akci seženete například třtinový cukr, máslo, mléko nebo vejce.

Největším překvapením je právě třtinový cukr. Půlkilové balení vyjde aktuálně nejlevněji v Kauflandu, který jej prodává za pouhých 19,90 korun. Běžně byste za něj přitom dali dvojnásobek. Pokud preferujete klasický cukr, v Albertu jej koupíte za 9,90 korun.

Žádné pečení se ovšem neobejde bez másla, mléka a vajec. I tyto suroviny koupíte tento týden v akci. Za máslo v Penny dáte dvacet korun, za litr trvanlivého polotučného mléka v Kauflandu osm korun, plnotučné mléko pak v Penny vyjde na deset korun. Dejte si ale pozor. Máslo v akci pořídíte pouze od pátku do neděle.

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Vejce v akci najdete hned v několika obchodech. Nejlevněji vás však vyjde balení deseti vajec v Albertu za třicet korun. S aplikací Můj Albert vás jedno vejce vyjde na tři koruny, bez aplikace pak na 3,49 korun.

TOP 10 slev týdne (13. 7. – 19. 7. 2026)

ProduktObchodAkční cena
Mléko trvanlivé polotučné 1 lKaufland7,90 Kč
Meloun 1 kgTesco9,90 Kč
Brambory 1 kgAlbert12,90 Kč
Cool nealko 0,5 lLidl13,90 Kč
Máslo 250 g (pá–ne)Penny19,90 Kč
Třtinový cukr 500 gKaufland19,90 Kč
Vejce 10 ksAlbert29,90 Kč
Kuře bez drobů + 2 čtvrtky 1 kgAlbert69,90 Kč
Wippy 3vr 16 rolíPenny79,90 Kč
Jihlavanka 1 kgLidl199,90 Kč

Opravdovou cenovou válku tento týden svádějí obchody kolem melounů. Kilogram pořídíte za deset korun v Tescu, v Lidlu i v Kauflandu. Pokud se tedy chcete osvěžit během horkých dnů, nemusíte jezdit za výhodnější nabídkou přes celé město.

V Tescu a Penny navíc probíhá XXL týden, v rámci kterého můžete koupit větší balení potravin za výhodnou cenu. Za zmínku stojí například pětikilový pytel jasmínové rýže za 189,90 korun v Tescu. Kaufland tuto akci pojal v duchu Více za méně a vybrané produkty nabízí v akci 1+1 zdarma nebo 2+1 zdarma.

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Pivo v akci Radegast i Krušovice pod 15 korun

K letním večerům neodmyslitelně patří i dobře vychlazené pivo. Nejlevněji vyjde tento týden Staropramen. Desítku a nealko verzi koupíte v Albertu za jedenáct korun, dvanáctku pak za čtrnáct korun.

Za třináct korun seženete Kozla v Lidlu (pouze s aplikací Lidl Plus), Krušovice v Kauflandu, Ostravar nebo Holbu Šerák v Penny. Do patnácti korun se tentokrát vejdete i s pivem Radegast. Rázná 10 vyjde v Kauflandu na čtrnáct korun. Plzeň v akci koupíte v Tescu za 26 korun.

PivoObchodAkční cena
Staropramen 10°Albert10,90 Kč
Velkopopovický Kozel 10°Lidl12,90 Kč
Krušovice 11°Kaufland12,90 Kč
Ostravar Premium 12°Penny12,90 Kč
Holba Šerák 11°Penny12,90 Kč
Radegast Rázná 10°Kaufland13,90 Kč
Pilsner Urquell 10°Tesco25,90 Kč
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