V Kauflandu a Lidlu jsou do neděle 5. července v akci tři chladicí produkty značky Crivit. Nejlevnější chladicí tašku pořídíte již za 130 korun, klasický chladicí box za 350 korun a špičkový elektrický chladicí box do auta pak za 1 599 korun. Liší se zejména objemem a typem chlazení.
|Objem
|Typ chlazení
|Akční cena
|Obchod
|CRIVIT chladicí taška
|15 l
|pasivní
|129,90 Kč
|Kaufland
|CRIVIT chladicí box CK 25 A1
|25 l
|pasivní
|349,90 Kč
|Kaufland
|CRIVIT elektrický chladicí box CEK 29 C1
|29 l
|aktivní
|1 599 Kč
|Lidl
Chladicí taška Crivit slouží pouze k udržení teploty. Oceníte ji především na krátkých výletech, na pláži nebo pokud potřebujete v autě převézt jídlo a pití. Bez chladicí vložky vydrží chladit až šest hodin. Pro lepší efekt se však vyplatí pořídit doplňkovou chladicí vložku.
Chladicí box CK 25 A1 se může pochlubit o deset litrů větším objemem a pevnou konstrukcí. Chladit vydrží rovněž až sedm hodin, oproti tašce ale lépe drží tvar a klidně v něm převezete větší zásoby jídla či dvoulitrové pet lahve. Otočný držák navíc zároveň slouží i jako pojistka.
|
Jak vybrat chladicí box do auta? Přehled boxů a termotašek pro každý rozpočet
Tou nejdražší, ale zároveň nejvýkonnější variantou, je elektrický chladicí box CEK 29 C1, který seženete pro změnu v Lidlu. Box sice musíte nejprve zapojit do zásuvky v autě, na druhou stranu se ale můžete spolehnout, že vám bude jídlo aktivně ochlazovat a to až po dobu 20 hodin. Můžete ho tak použít třeba i na cestě autem do Chorvatska.
|
Cesta do Chorvatska 2026: mýtné, dálniční známky, trasa i ceny