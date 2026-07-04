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Kaufland zlevnil chladicí tašku Crivit. Na poslední chvíli ji pořídíte v akci za 130 korun

Autor:
  8:30

Autolednička | foto: František Dvořák, iDNES.cz

Do neděle 5. července pořídíte v Kauflandu a Lidlu chladicí boxy a tašky Crivit za akční cenu. V akci najdete chladicí tašku za 130 korun i elektrický chladicí box, který zvládne chladit až 20 hodin.

V Kauflandu a Lidlu jsou do neděle 5. července v akci tři chladicí produkty značky Crivit. Nejlevnější chladicí tašku pořídíte již za 130 korun, klasický chladicí box za 350 korun a špičkový elektrický chladicí box do auta pak za 1 599 korun. Liší se zejména objemem a typem chlazení.

Chladicí taška CRIVIT 15 l | Zdroj: lidl.cz

Chladicí box CK 25 A1, 25 l | Zdroj: Lidl.cz

Elektrický chladicí box CEK 29 C1 | Zdroj: Lidl.cz

TOP 3 nejlepší CRIVIT chladicí produkty v akci
ObjemTyp chlazeníAkční cenaObchod
CRIVIT chladicí taška15 lpasivní129,90 KčKaufland
CRIVIT chladicí box CK 25 A125 lpasivní349,90 KčKaufland
CRIVIT elektrický chladicí box CEK 29 C129 laktivní1 599 KčLidl

Chladicí taška Crivit slouží pouze k udržení teploty. Oceníte ji především na krátkých výletech, na pláži nebo pokud potřebujete v autě převézt jídlo a pití. Bez chladicí vložky vydrží chladit až šest hodin. Pro lepší efekt se však vyplatí pořídit doplňkovou chladicí vložku.

Chladicí box CK 25 A1 se může pochlubit o deset litrů větším objemem a pevnou konstrukcí. Chladit vydrží rovněž až sedm hodin, oproti tašce ale lépe drží tvar a klidně v něm převezete větší zásoby jídla či dvoulitrové pet lahve. Otočný držák navíc zároveň slouží i jako pojistka.

Jak vybrat chladicí box do auta? Přehled boxů a termotašek pro každý rozpočet

Tou nejdražší, ale zároveň nejvýkonnější variantou, je elektrický chladicí box CEK 29 C1, který seženete pro změnu v Lidlu. Box sice musíte nejprve zapojit do zásuvky v autě, na druhou stranu se ale můžete spolehnout, že vám bude jídlo aktivně ochlazovat a to až po dobu 20 hodin. Můžete ho tak použít třeba i na cestě autem do Chorvatska.

Cesta do Chorvatska 2026: mýtné, dálniční známky, trasa i ceny

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Témata: Kaufland, box, Obchod, Lidl, jídlo

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