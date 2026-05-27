Cukr za deset, mléko za osm, vejce za čtyři
Cenu za nejatraktivnější slevu týdne si tentokrát odneslo mléko. Jeden litr trvanlivého polotučného mléka koupíte v Kauflandu v akci jen za 7,90 korun. V Tescu jej pak seženete o korunu dráž, v Albertu se bez aplikace nedostanete pod jedenáct korun.
Aplikace Můj Albert se vám vyplatí i v případě cukru a banánů. Ty vyjdou s aplikací jen na 19,90 korun, bez aplikace na 25,90 korun. Kilo cukru krupice pořídíte s aplikací za pouhou desetikorunu, běžná cena vyjde o šest korun dráž.
|
Nakupujete s aplikací nebo bez? Cenový rozdíl u pokladny může vystoupat i na 600 korun
Pokud jste si nestihli nakoupit dostatečnou zásobu vajec, nezoufejte. I tento týden seženete karton třiceti vajec jen za 129,90 korun, tedy v přepočtu čtyři koruny za jedno vejce. Vejce v akci jsou dostupná v Tescu, akce navíc platí pro všechny zákazníky bez rozdílu.
TOP 10 slev týdne (25. 5. – 31. 5. 2026)
|Produkt
|Obchod
|Cena
|Mléko (1 l)
|Kaufland
|7,90 Kč
|Cukr krupice (1 kg)
|Albert
|9,90 Kč
|Banány (1 kg)
|Albert
|19,90 Kč
|Máslo (250 g)
|Tesco
|22,90 Kč
|Řepkový olej 1 l
|Lidl
|27,90 Kč
|Mövenpick Barista Espresso (1 kg)
|Penny
|299,90 Kč
|Big Soft (16 rolí, 3 vrstvy)
|Albert
|79,90 Kč
|Kuře celé (1 kg)
|Tesco
|49,90 Kč
|Vepřová plec (1 kg)
|Kaufland
|49,90 Kč
|Vejce (30 ks)
|Tesco
|129,90 Kč
Nealko i alko pod deset korun
Kaufland tento týden nasadil laťku opravdu vysoko. Půllitrové pivo Braník nabízí za pouhých 8,90 korun, Pilsner Urquell pak za 25,90. Do třinácti korun seženete v obchodech i Krušovice, Kozla, Gambrinus, Staropramen či Zubra.
Pokud dáváte přednost nealko pivu, pak vás určitě potěší novinka v Tescu. Tento týden zde seženete nealkoholického Kozla s ovocnou příchutí jen za sedmnáct korun. Nejlevnější nealkoholické pivo pořídíte naopak v Lidlu, kde vás nealko Argus vyjde na pouhých sedm korun.
|Značka piva
|Obchod
|Cena
|Argus – nealkoholické
|Lidl
|6,90 Kč
|Braník
|Kaufland
|8,90 Kč
|Krušovice
|Globus
|10,90 Kč
|Kozel
|Tesco
|12,90 Kč
|Gambrinus
|Billa
|12,90 Kč
|Staropramen
|Billa
|12,90 Kč
|Zubr Grand
|Globus
|12,90 Kč
|Pilsner Urquell
|Kaufland
|25,90 Kč
Sledování hokeje se samozřejmě neobejde bez něčeho k zakousnutí. Když už tedy půjdete do Kauflandu pro pivo, můžete do košíku rovnou přihodit i velké balení Bohemia Chips za čtyřicet korun.
Připravte se na Den dětí
Den dětí je sice až za pět dní, i přesto se však vyplatí včas předzásobit. Některé obchody už totiž nabízí sladkosti za ceny, které byste už příští týden nemuseli sehnat. Za zmínku stojí především čokoládové vajíčko Kinder Surprise, které v Tescu koupíte za 14,90 korun.
Zdá se vám to moc? Jen pro představu, v Kauflandu stojí stejné vajíčko skoro o deset korun více, běžná cena se pak často pohybuje i nad 35 korun. Pokud vám nezáleží na značce, seženete ještě levnější alternativu, a to čokoládové vajíčko Mister Choc, které Lidl nabízí jen za desetikorunu.
|
Do Lidlu pro výrobník ledu a zmrzlinovač. Horka přečkáte se zmrzlinou za 8 korun
Pouhé vajíčko ale určitě stačit nebude. Takový den se musí pořádně oslavit - a pořádná oslava se neobejde bez přípitku. Penny na to naštěstí myslela a rozhodla se do akční nabídky přidat i dětský sekt Robby Bubble jen za čtyřicet korun. Kromě toho si odsud můžete odnést i zmrzlinové kornouty Rios, které vás vyjdou jen na sedm korun za kus.