Kaufland prodává mléko za osm korun, Tesco za devět. Zmapovali jsme největší akce týdne

Tento týden se obchody zaplněni akcemi na základní potraviny. Extrémně levně seženete mléko, cukr a vejce. Litr polotučného mléka koupíte v Kauflandu v akci za osm korun. V Tescu jej pak seženete o korunu dráž, v Albertu se bez aplikace nedostanete pod jedenáct korun. V letácích také najdete akce na pivo, chipsy, sladkosti a zmrzlinu.
Mléko je tento týden v Kauflandu v akci. | foto: Profimedia.cz

Cukr za deset, mléko za osm, vejce za čtyři

Cenu za nejatraktivnější slevu týdne si tentokrát odneslo mléko. Jeden litr trvanlivého polotučného mléka koupíte v Kauflandu v akci jen za 7,90 korun. V Tescu jej pak seženete o korunu dráž, v Albertu se bez aplikace nedostanete pod jedenáct korun.

Aplikace Můj Albert se vám vyplatí i v případě cukru a banánů. Ty vyjdou s aplikací jen na 19,90 korun, bez aplikace na 25,90 korun. Kilo cukru krupice pořídíte s aplikací za pouhou desetikorunu, běžná cena vyjde o šest korun dráž.

Nakupujete s aplikací nebo bez? Cenový rozdíl u pokladny může vystoupat i na 600 korun

Pokud jste si nestihli nakoupit dostatečnou zásobu vajec, nezoufejte. I tento týden seženete karton třiceti vajec jen za 129,90 korun, tedy v přepočtu čtyři koruny za jedno vejce. Vejce v akci jsou dostupná v Tescu, akce navíc platí pro všechny zákazníky bez rozdílu.

TOP 10 slev týdne (25. 5. – 31. 5. 2026)

ProduktObchodCena
Mléko (1 l)Kaufland7,90 Kč
Cukr krupice (1 kg)Albert9,90 Kč
Banány (1 kg)Albert19,90 Kč
Máslo (250 g)Tesco22,90 Kč
Řepkový olej 1 lLidl27,90 Kč
Mövenpick Barista Espresso (1 kg)Penny299,90 Kč
Big Soft (16 rolí, 3 vrstvy)Albert79,90 Kč
Kuře celé (1 kg)Tesco49,90 Kč
Vepřová plec (1 kg)Kaufland49,90 Kč
Vejce (30 ks)Tesco129,90 Kč

Nealko i alko pod deset korun

Kaufland tento týden nasadil laťku opravdu vysoko. Půllitrové pivo Braník nabízí za pouhých 8,90 korun, Pilsner Urquell pak za 25,90. Do třinácti korun seženete v obchodech i Krušovice, Kozla, Gambrinus, Staropramen či Zubra.

Pokud dáváte přednost nealko pivu, pak vás určitě potěší novinka v Tescu. Tento týden zde seženete nealkoholického Kozla s ovocnou příchutí jen za sedmnáct korun. Nejlevnější nealkoholické pivo pořídíte naopak v Lidlu, kde vás nealko Argus vyjde na pouhých sedm korun.

Značka pivaObchodCena
Argus – nealkoholickéLidl6,90 Kč
Braník Kaufland8,90 Kč
KrušoviceGlobus10,90 Kč
KozelTesco12,90 Kč
GambrinusBilla12,90 Kč
StaropramenBilla12,90 Kč
Zubr GrandGlobus12,90 Kč
Pilsner UrquellKaufland25,90 Kč

Sledování hokeje se samozřejmě neobejde bez něčeho k zakousnutí. Když už tedy půjdete do Kauflandu pro pivo, můžete do košíku rovnou přihodit i velké balení Bohemia Chips za čtyřicet korun.

Připravte se na Den dětí

Den dětí je sice až za pět dní, i přesto se však vyplatí včas předzásobit. Některé obchody už totiž nabízí sladkosti za ceny, které byste už příští týden nemuseli sehnat. Za zmínku stojí především čokoládové vajíčko Kinder Surprise, které v Tescu koupíte za 14,90 korun.

Zdá se vám to moc? Jen pro představu, v Kauflandu stojí stejné vajíčko skoro o deset korun více, běžná cena se pak často pohybuje i nad 35 korun. Pokud vám nezáleží na značce, seženete ještě levnější alternativu, a to čokoládové vajíčko Mister Choc, které Lidl nabízí jen za desetikorunu.

Do Lidlu pro výrobník ledu a zmrzlinovač. Horka přečkáte se zmrzlinou za 8 korun

Pouhé vajíčko ale určitě stačit nebude. Takový den se musí pořádně oslavit - a pořádná oslava se neobejde bez přípitku. Penny na to naštěstí myslela a rozhodla se do akční nabídky přidat i dětský sekt Robby Bubble jen za čtyřicet korun. Kromě toho si odsud můžete odnést i zmrzlinové kornouty Rios, které vás vyjdou jen na sedm korun za kus.

