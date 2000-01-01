Ceny v akci jsou zajímavé, podstatnější je však tamní nabídka zboží. Přestože část sortimentu známe i z českých obchodů Kauflandu, tak především sortiment lahůdek je v Německu nepřeberný. Navštívili jsme pobočku v německém Heidenau.
Autor: Kaufland DE
Kaufland je v Heidenau poměrně krátce, a to od května 2025. Samotná prodejna tam stojí však už hodně dlouho a pamětníci si možná vzpomenou, že tam byl kdysi americký Wal-Mart a později docela velký Real. Kaufland je na menší ploše, zrušené je i vnitřní patro. Jsou tam pak další prodejny, velká hračkárna nebo dobře známý Action. Prodejna je kousek od českých hranic před Drážďany.
Autor: Kaufland DE
Kaufland provozuje zhruba 1 600 prodejen, přes polovinu v domovském Německu (majitel Schwarz Gruppe vlastní i Lidl), druhá polovina je v Česku, Polsku, Slovensku, Chorvatsku, Rumunsku, Bulharsku a Moldavsku.
Autor: Kaufland DE
Kaufland je tedy oproti Lidlu dost regionální podnik, Lidl je třeba až v USA. Ale zase má širší sortiment a vedle vlastního zboží i větší výběr značkového. Oproti Lidlu má i obslužné pulty. To je stejné v Česku i v Německu. Konkrétně Kaufland v Heidenau je docela velký obchod.
Autor: Kaufland DE
Rozvržení prodejny je podobné jako v těch českých, na začátku je tedy zelenina. Ta byla v době naší návštěvy (sobota podvečer) už notně probraná. V Německu je v neděli zavřeno, takže zboží se už v sobotu odpoledne nedoplňuje. Akční mrkev byla levná, za 36 korun 3 kila zeleniny.
Autor: Jan Matura, Mobil.iDNES.cz
Brambory jsou spíš dražší než v Česku, 2,5kg balení stálo v době naší návštěvy v přepočtu 68 korun. Všechny ceny jsme přepočítali podle kurzu k 29. říjnu: 1 euro za 24,34 Kč.
Autor: Jan Matura, Mobil.iDNES.cz
Akční rajčata moc hezká nebyla, ceny podobné jako v Česku. Ať už akční či neakční.
Autor: Jan Matura, Mobil.iDNES.cz
Podobně ani salátové okurky nevypadaly prémiově. Cena necelých 19 korun v akci je průměrná i na české poměry.
Autor: Jan Matura, Mobil.iDNES.cz
Těsně před svátkem byla nabídka halloweenského sortimentu poměrně slabá.
Autor: Jan Matura, Mobil.iDNES.cz
Po celý říjen nabízel německý Kaufland 20% slevu na čokoládové cukrovinky.
Autor: Jan Matura, Mobil.iDNES.cz
Některé ceny byly zajímavé, minimálně oproti obvyklým cenám stejného sortimentu v tuzemských obchodech.
Autor: Jan Matura, Mobil.iDNES.cz
Zde třeba zajímavá nabídka Mon Cheri 30 pralinek za 136 korun. Toto balení se v Česku běžně prodává za víc než dvojnásobnou částku. Kuličky Giotto v Česku příliš rozšířené nejsou, zde je měli v neobvyklých variacích.
Autor: Jan Matura, Mobil.iDNES.cz
Děti jistě nadchla nabídka Kinder vajíček. Klasické za 21 korun, Joy za 26 korun jsou zajímavé ceny. Regály s cukrovinkami byly docela vybrané, a to i u zboží, které nebylo v akci.
Autor: Jan Matura, Mobil.iDNES.cz
I v Německu má Kaufland aplikaci se slevami. Zde příklad u čokolády Ritter Sport. Běžná akční cena 27 korun, s kartou 24,10 Kč. Nám se však německou kartu nepodařilo stáhnout, ani změnit zemi v české aplikaci. To Lidl umožňuje.
Autor: Jan Matura, Mobil.iDNES.cz
Velmi pestrá je nabídka pečiva na domácí rozpečení, takový sortiment v českém Kauflandu rozhodně není.
Autor: Jan Matura, Mobil.iDNES.cz
U baleného toustového chleba je to podobné jako v Česku, jen sortiment je od jiných výrobců.
Autor: Jan Matura, Mobil.iDNES.cz
Když nechcete Nuttelu, máte v Německu velký výběr alternativ. Mnohdy s mnohem větším obsahem oříšků. Ceny za menší skleničku začínají na necelých 80 korunách.
Autor: Jan Matura, Mobil.iDNES.cz
Některé zboží je originální a v českém Kauflandu na něj nenarazíte. Jako na tyto různé sušenky nebo vafle.
Autor: Jan Matura, Mobil.iDNES.cz
Chleba je dražší, menší balení vyjde na zhruba 50 korun. Výběr je bohatý a chuťově to pro nás není většinou nic exotického.
Autor: Jan Matura, Mobil.iDNES.cz
Hodně místa zabíral už vánoční sortiment včetně adventních kalendářů. Velká část tohoto sortimentu je k mání i v Česku, a to včetně kuponů uvnitř balení.
Autor: Jan Matura, Mobil.iDNES.cz
Pokud si nevyberete sladký kalendář, tak můžete vzít jeden i svým čtyřnohým miláčkům a nebo si pořídit pivní adventní kalendář.
Autor: Jan Matura, Mobil.iDNES.cz
Ceny vánočních produktů Kinder byly v říjnu zajímavé. Takové Kinder Surprise Maxi v Česku za necelých 70 korun budete shánět obtížně.
Autor: Jan Matura, Mobil.iDNES.cz
A ještě jeden pohled na regál s vánočními sladkostmi Milka a Kinder.
Autor: Jan Matura, Mobil.iDNES.cz
V případě lahůdek je Německo velmoc a nabídka Kauflandu v Heidenau to dokazuje. Zde jen část sortimentu párků.
Autor: Jan Matura, Mobil.iDNES.cz
Milovníci uheráku jistě ocení německou standardní cenu za 375gramové balení. Stejnou kvalitu v Česku běžně za 120 korun nekoupíte. v Německu je to běžná částka.
Autor: Jan Matura, Mobil.iDNES.cz
Všeobecně nabídka trvanlivých salámů a podobných produktů je velmi široká.
Autor: Jan Matura, Mobil.iDNES.cz
Což platí o salámech nebo šunkách. Ceny jsou velmi podobné jako v Česku. Zboží v akci bylo poměrně málo.
Autor: Jan Matura, Mobil.iDNES.cz
Výběr masa byl v době návštěvy slabší. Kuřecí je dražší než Česku.
Autor: Jan Matura, Mobil.iDNES.cz
Přestože bylo některé zboží již vyprodáno, výběr byl i tak velmi pestrý.
Autor: Jan Matura, Mobil.iDNES.cz
Zde nabídka vepřového masa. Přes vyšší ceny dostane zákazník na výběr různě připravené porce, což mu ušetří čas v kuchyni. Nutno dodat, že v prodejně nebyl řeznický obslužný pult, jen lahůdkářský.
Autor: Jan Matura, Mobil.iDNES.cz
Tady totiž nabídka pokračuje a další zboží bylo v akčním chladicím boxu
Autor: Jan Matura, Mobil.iDNES.cz
S výjimkou piva jsme nezaznamenali české produkty. Ale slovenské sýry mají.
Autor: Jan Matura, Mobil.iDNES.cz
... a ještě jedna. Všeobecně neakční ceny jsou v Kauflandu velmi podobné cenám v Česku.
Autor: Jan Matura, Mobil.iDNES.cz