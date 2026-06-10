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Kaufland láká na sběratelské kartičky Mistrovství světa ve fotbale 2026 i unikátní fotbalové dresy

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  5:00
Fotbalová mánie v Kauflandu: kartičky Mistrovství světa 2026 ve fotbale jsou v prodeji, počet je ale omezený. Fanoušci v kolekci najdou i fotbalisty jako je Lionell Messi či Lamine Yamal. Řetězec také přináší speciální fanouškovská trička, ponožky a kšiltovky v národních barvách.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Depositphotos

Fotbalová horečka dorazila do obchodů

Největší pozornost tento týden poutá Kaufland, který do nabídky zařadil speciální produkty k příležitosti blížícího se Mistrovství světa ve fotbale 2026. Od středy si tak můžete koupit například balíček sběratelských kartiček s fotbalisty jako Lionell Messi či Lamine Yamal jen za 199,90 korun, případně variantu s krabičkou za 299,90 korun.

Těm, co chtějí především fandit našim, rozhodně udělají radost tematické ponožky v národních barvách jen za 119,90 korun, tričko za 249,90 korun či kšiltovka za 199,90 korun. Mistrovství si nicméně můžete udělat i doma. Pokud nemáte fotbalový míč, v Kauflandu si jej můžete pořídit jen za dvě stovky.

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Kaufland však není jediný, kdo vsadil na mistrovství. Na fotbalovou vlnu naskočil i Albert. Ten nabízí fanouškovský dres za 299 korun a vtipný fotbalový klobouk za 249 korun.

V Lidlu startuje Mistrovství světa ve fotbale 2026. Fanouškům nabízí sběratelské album

S vlastní akcí přišel také Lidl, který se ovšem vydal trochu jiným směrem. Za každý zakoupený produkt značky Coca-Cola můžete sbírat známky do sběratelského alba. Naštěstí je tento týden Coca-Cola v akci, a to konkrétně balení šesti plechovek 0,33 litru jen za 89,90 korun. V přepočtu tak jedna plechovka vyjde na pouhých 14 korun.

Pokud fotbal sledujete doma s přáteli, mohou vám přijít vhod i tematické fotbalové briošky v Penny za pět kaček.

TOP 10 slev týdne (8. 6. – 14. 6. 2026)

ProduktObchodAkční cena
Mléko 1 lPenny7,90 Kč
Okurka salátováAlbert8,90 Kč
Cool 0,5 lAlbert13,90 Kč
Máslo 250 gPenny19,90 Kč
Pilsner Urquell 0,5 lBilla25,90 Kč
Toaletní papír 3vr 8 rolíTesco49,90 Kč
Coca-Cola 6×0,33 lLidl89,90 Kč
Kuřecí prsní řízky 1 kgLidl99,90 Kč
Vejce 30 ksTesco109,90 Kč
Budvar 8×0,5 lKaufland129,90 Kč

Máslo pod dvacku, vejce za 3,66 korun

Pokud fotbalu zrovna nefandíte, nevadí. Akční letáky pro tento týden přinesly něco extra pro každého. Například v Penny seženete v akci trvanlivé mléko za osm korun či máslo za dvacku.

Tesco pak zaujme kartonem třiceti vajec za 109,90 korun. Poprvé za poslední měsíc se tak dostáváme k ceně přibližně 3,66 korun za kus.

Do zásoby se určitě vyplatí nakoupit také kilo kuřecích prsních řízků, které v Lidlu koupíte v akci jen za 99,90 korun. K tomu pak můžete přihodit ještě salátovou okurku v Albertu za devět korun.

Milovníky piva pak potěší Pilsner Urquell v Bille za 25,90 korun či zvýhodněné balení osmi půllitrových piv Budweiser Budvar v Kauflandu za 129,90 korun (v přepočtu šestnáct korun za jedno pivo).

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