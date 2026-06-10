Fotbalová horečka dorazila do obchodů
Největší pozornost tento týden poutá Kaufland, který do nabídky zařadil speciální produkty k příležitosti blížícího se Mistrovství světa ve fotbale 2026. Od středy si tak můžete koupit například balíček sběratelských kartiček s fotbalisty jako Lionell Messi či Lamine Yamal jen za 199,90 korun, případně variantu s krabičkou za 299,90 korun.
Těm, co chtějí především fandit našim, rozhodně udělají radost tematické ponožky v národních barvách jen za 119,90 korun, tričko za 249,90 korun či kšiltovka za 199,90 korun. Mistrovství si nicméně můžete udělat i doma. Pokud nemáte fotbalový míč, v Kauflandu si jej můžete pořídit jen za dvě stovky.
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Kaufland však není jediný, kdo vsadil na mistrovství. Na fotbalovou vlnu naskočil i Albert. Ten nabízí fanouškovský dres za 299 korun a vtipný fotbalový klobouk za 249 korun.
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V Lidlu startuje Mistrovství světa ve fotbale 2026. Fanouškům nabízí sběratelské album
S vlastní akcí přišel také Lidl, který se ovšem vydal trochu jiným směrem. Za každý zakoupený produkt značky Coca-Cola můžete sbírat známky do sběratelského alba. Naštěstí je tento týden Coca-Cola v akci, a to konkrétně balení šesti plechovek 0,33 litru jen za 89,90 korun. V přepočtu tak jedna plechovka vyjde na pouhých 14 korun.
Pokud fotbal sledujete doma s přáteli, mohou vám přijít vhod i tematické fotbalové briošky v Penny za pět kaček.
TOP 10 slev týdne (8. 6. – 14. 6. 2026)
|Produkt
|Obchod
|Akční cena
|Mléko 1 l
|Penny
|7,90 Kč
|Okurka salátová
|Albert
|8,90 Kč
|Cool 0,5 l
|Albert
|13,90 Kč
|Máslo 250 g
|Penny
|19,90 Kč
|Pilsner Urquell 0,5 l
|Billa
|25,90 Kč
|Toaletní papír 3vr 8 rolí
|Tesco
|49,90 Kč
|Coca-Cola 6×0,33 l
|Lidl
|89,90 Kč
|Kuřecí prsní řízky 1 kg
|Lidl
|99,90 Kč
|Vejce 30 ks
|Tesco
|109,90 Kč
|Budvar 8×0,5 l
|Kaufland
|129,90 Kč
Máslo pod dvacku, vejce za 3,66 korun
Pokud fotbalu zrovna nefandíte, nevadí. Akční letáky pro tento týden přinesly něco extra pro každého. Například v Penny seženete v akci trvanlivé mléko za osm korun či máslo za dvacku.
Tesco pak zaujme kartonem třiceti vajec za 109,90 korun. Poprvé za poslední měsíc se tak dostáváme k ceně přibližně 3,66 korun za kus.
Do zásoby se určitě vyplatí nakoupit také kilo kuřecích prsních řízků, které v Lidlu koupíte v akci jen za 99,90 korun. K tomu pak můžete přihodit ještě salátovou okurku v Albertu za devět korun.
Milovníky piva pak potěší Pilsner Urquell v Bille za 25,90 korun či zvýhodněné balení osmi půllitrových piv Budweiser Budvar v Kauflandu za 129,90 korun (v přepočtu šestnáct korun za jedno pivo).