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Kaufland Card končí. Řetězec mění věrnostní program, změny přijdou už tento týden

Autor:
  8:30
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Matty Marečků, iDNES.cz

Kaufland chystá změnu, která překvapí tisíce zákazníků. Oblíbený věrnostní program čekají úpravy a s nimi i změny některých výhod, na které byli lidé při nákupech zvyklí. Novinky dorazí už koncem srpna. Co přesně se mění a na co si dát pozor?

Kaufland chystá od středy 26. srpna velkou změnu svého věrnostního programu. Dosavadní věrnostní program Kaufland Card se přejmenuje na Kaufland Card XTRA. Změna se však netýká jen názvu a vzhledu. Řetězec slibuje také nové možnosti, jak při nákupech získat slevy a odměny.

Pokud jste byli až doposud členem věrnostního programu, nemusíte se bát. Přechod pro vás bude poměrně jednoduchý.

Váš stávající účet zůstane i nadále aktivní, aniž byste se museli znovu registrovat. Aplikace se automaticky aktualizuje na Kaufland Card XTRA, a to ve středu 26. srpna.

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Za stejnou útratu desetkrát více bodů

Co se mění?

  • Kaufland Card dostane nový název Kaufland Card XTRA
  • Aplikace Kaufland se automaticky aktualizuje
  • Starší plastová karta zůstane i nadále v platnosti
  • Nasbírané body zákazníkům zůstanou
  • Nově dostanou zákazníci 1 bod za každých utracených 10 korun.
  • Body bude možné měnit za odměny nebo kupóny.

Jednou z nejviditelnějších změn je právě způsob získávání věrnostních bodů. Zatímco s Kaufland Card mohli zákazníci získat 1 bod za každých utracených 100 korun, u nového programu XTRA bude na 1 bod stačit 10 korun. Za stejnou útratu tak nově získáte desetkrát více bodů.

Kaufland zároveň uvádí, že již nasbírané body zákazníkům nezmizí. Na účtu zůstanou a 26. srpna budou přepočítány podle nového způsobu získávání bodů. Následně je bude možné využít na odměny a kupóny

„Reagujeme na přání našich zákazníků, kteří chtějí výhody čerpat rychleji a jednodušeji. Desetkrát rychlejší sbírání bodů v kombinaci s možností získat oblíbené produkty zdarma představuje hmatatelnou úsporu při každém nákupu,“ vysvětluje Yalcin Cem, jednatel Nákupu a člen vedení společnosti Kaufland Česká republika.

„Také jsme zmodernizovali naši aplikaci, takže je teď uživatelsky přívětivější. Zákazníkům, kteří dosud využívali plastové karty, se tak nyní otevírá ideální příležitost přejít na efektivnější a praktičtější alternativu,“ dodává Cem.

Kaufland mění věrnostní program. Kaufland Card XTRA přinese více bodů, výhod i slev.

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Jak se do Kaufland Card XTRA zaregistrovat?

Pokud už Kaufland Card používáte, nemusíte kvůli změně dělat prakticky nic. Váš účet zůstane aktivní a po aktualizaci aplikace se z Kaufland Card automaticky stane Kaufland Card XTRA.

Pokud však členem nejste, můžete se zaregistrovat třemi způsoby:

  • V aplikaci Kaufland: Stáhněte si aplikaci, vyberte svou oblíbenou prodejnu a vyplňte registrační formulář. Po ověření e-mailu nebo telefonního čísla budete mít kartu dostupnou přímo v aplikaci.
  • Přímo v prodejně: Plastovou kartu si můžete vyzvednout na informacích pro zákazníky nebo na pokladně. Poté ji zaregistrujete na zákaznickém terminálu a dokončíte registraci.
  • Přes web: Od 26. srpna bude možné zaregistrovat se přímo do programu Kaufland Card XTRA také na webu Kauflandu. Pokud se zaregistrujete ještě před tímto datem, vaše současná Kaufland Card bude po změně automaticky fungovat jako Kaufland Card XTRA.

Změna začne platit 26. srpna 2026.

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