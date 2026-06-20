Ještě před několika lety znalo jméno Lamine Yamal jen několik fanoušků mládežnického fotbalu. Dnes patří mezi nejsledovanější hráče Mistrovství světa ve fotbale 2026 a jeho popularita se promítá i do sběratelského trhu. A tato nabídka na Aukru je toho důkazem. Za jednu z jeho kartiček si totiž prodejce účtuje částku, za kterou byste si pořídili ojeté auto.
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Na online tržišti Aukro se objevila sběratelská kartička Lamine Yamal 2023-24 Panini Megacracks LaLiga #108BIS PSA 9 True RC, jejíž cena fanouškům doslova vyrazila dech. Cena kartičky byla totiž stanovena na neuvěřitelných 78 000 korun.
Nutno však podotknout, že nejde o jen tak ledajakou kartičku, na kterou běžně narazíte v obchodě. Jedná se o takzvanou rookie card, tedy nováčkovskou kartičku zachycující hráče na začátku profesionální kariéry. Právě ty bývají mezi sběrateli nejžádanější.
Další hodnotu kartičce přidává hodnocení PSA 9, které uděluje renomovaná americká společnost PSA zabývající se certifikací a hodnocením stavu sběratelských karet.
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Sbíráte Panini World Cup 2026 samolepky? Za tu s Ronaldem dostanete tisíce korun
Kromě Yamala se na Aukru objevilo také kompletní sběratelské album Panini FIFA World Cup 2026 Adrenalyn XL se všemi kartami. Prodejce za něj požaduje sedm tisíc korun.
Pokud tedy sbíráte kartičky z MS ve fotbale 2026 a podařilo se vám nasbírat celé album (nebo alespoň pár cenných karet), můžete si na svém koníčku pěkně přivydělat.