Kartáč rozhoduje o zdraví stejně jako šampon. Poradíme, jak ho vybrat

  11:45
Většina lidí investuje stovky korun do kvalitních šamponů, masek a olejů, ale pak výsledek sabotuje nástrojem za pár desítek korun z drogerie. Nevhodně zvolený hřeben nebo kartáč dokáže mechanicky poškodit vlasové vlákno natolik, že se začne lámat a ztrácet lesk, i když je jinak zdravé. Pokud ignorujete specifika své textury vlasů a pokožky hlavy, riskujete nejen nevzhledné krepatění, ale i chronické padání vlasů způsobené zbytečným vytrháváním u kořínků. Správný výběr přitom není jen o estetice, ale o investici do zdraví, která se vám vrátí v podobě hustších a vitálnějších vlasů bez nutnosti drahých salonních procedur.
foto: NiveaProfimedia.cz

Proč je hřeben stejně důležitý jako kvalitní kosmetika?

V péči o vlasy často narážíme na paradox. Pečlivě sledujeme složení kondicionérů, řešíme pH vody, ale hřeben bereme jako spotřební věc, kterou koupíme v nejbližším supermarketu. Realita je však taková, že mechanické poškození je jednou z nejčastějších příčin návštěvy kadeřníka s prosbou o ostříhání zničených konečků.

Když použijete nevhodný kartáč – například s ostrými plastovými hroty bez zakončení nebo příliš hustý hřeben na mokré vlnité vlasy – dochází k narušení kutikuly (vnější vrstvy vlasu). Vlas se v místě tlaku oslabí a následně praskne.

Správně zvolený nástroj naopak dokáže uzavřít vlasovou šupinu, stimulovat krevní oběh v pokožce hlavy a rovnoměrně distribuovat přirozený kožní maz, který slouží jako nejlepší přírodní ochrana před vnějšími vlivy.

Základní rozdělení: Kartáč vs. hřeben

Často tyto dva pojmy zaměňujeme, ale pro správnou rutinu je klíčové znát jejich rozdílné funkce:

  • Hřeben: Slouží primárně k rozčesávání mokrých vlasů, preciznímu stylingu (tupírování, dělání pěšinky) nebo k rovnoměrné aplikaci masek a barev.
  • Kartáč: Je určen pro suché vlasy. Jeho hlavním úkolem je uhlazení, dodání objemu a masáž pokožky. Kartáčování by mělo být rituálem, který vlasy čistí od prachu a zbytků stylingových přípravků.

Materiál štětin: Na čem skutečně záleží?

Při nákupu v obchodech narazíte na tři základní typy materiálů. Každý z nich má v koupelně své místo, ale ne každý se hodí pro vás.

  • Kančí štětiny: Zlatý standard pro jemné a normální vlasy. Mají podobnou strukturu jako lidský vlas, díky čemuž skvěle přenáší maz od kořínků ke konečkům. Výsledkem je přirozený lesk.
  • Nylonové a plastové hroty: Ideální pro husté a nepoddajné vlasy. Nylon lépe pronikne hlouběji do účesu. Důležité je, aby hroty měly zaoblené konce (“kuličky“), jinak mohou dráždit pokožku a způsobovat drobné ranky, které vedou k lupům.
  • Dřevo a bambus: Skvělá volba pro ty, kteří bojují se statickou elektřinou. Dřevěné hřebeny neelektrizují a jsou velmi šetrné k vlasovému vláknu.
Výběr podle typu a stavu vlasů
Typ kartáčeVhodné proVýhodyNa co si dát pozor
Plochý (paddle brush)Dlouhé rovné vlasyRychlé rozčesání, uhlazeníNevhodný pro jemné vlasy
Kulatý kartáčStyling při foukáníDodává objem a tvarMůže vlasy tahat
Kartáč s přírodními štětinamiJemné a poškozené vlasyŠetrný, dodává leskHorší rozčesávání
Plastové štětinyHusté a silné vlasyDobré rozčesáníMůže elektrizovat
Tangle kartáče (flexibilní)Zacuchané vlasyMinimalizuje taháníMéně vhodné pro styling

Jemné a řídké vlasy

Pokud máte jemné vlasy, vaším nepřítelem je agresivní tahání. Potřebujete kartáč s měkkými kančími štětinami, které vlasy nepomačkají. Vyhněte se těžkým kovovým kartáčům, které se při fénování příliš zahřívají a mohou jemný vlas doslova upálit.

Husté a kudrnaté vlasy

Tady platí pravidlo: čím hustší vlasy, tím dál od sebe by měly být štětiny nebo zuby hřebenu. Pro kudrnaté vlasy je velmi oblíbený tzv. „skeleton“ (odvětraný kartáč) nebo hřeben se širokými zuby. Kudrnaté vlasy češeme zásadně mokré s kondicionérem, abychom nenarušili přirozený tvar vln.

Prodloužené vlasy

Majitelky prodloužených vlasů musí být obzvlášť obezřetné v místě spojů. Existují speciální kartáče s kombinací štětin v různých délkách, které bezpečně sklouznou přes spoje (kapsle, pásky), aniž by za ně tahaly.

Časté chyby, které lidé dělají v péči o vlasy

1. Česání mokrých vlasů běžným kartáčem

Voda narušuje vodíkové vazby ve vlasu, čímž se stává mnohem pružnějším, ale také zranitelnějším. Když ho v tomto stavu začnete natahovat běžným kartáčem, dojde k jeho nevratnému prodloužení a následnému prasknutí. Na mokré vlasy patří pouze hřeben s velkými rozestupy nebo speciální detangler.

2. Zanedbávání hygieny hřebenu

Hřeben je lapač nečistot. Zůstávají na něm zbytky laků, suchých šamponů, kožní maz a odumřelé kožní buňky. Pokud kartáč nemyjete (ideálně jednou týdně v teplé vodě s trochou šamponu), vracíte si všechny tyto nečistoty a bakterie zpět do čerstvě umytých vlasů. To může vést k rychlejšímu maštění nebo svědění hlavy.

3. Fénování s nevhodným nástrojem

Používání levných plastových kartáčů při vysokých teplotách fénu je hazard. Plast se může mikroskopicky tavit a lepit na vlasy. Pro foukanou jsou ideální keramické kartáče, které teplo rozvádějí rovnoměrně a zkracují dobu vysoušení.

Koupě domu na Sicílii byla lekcí důvěry. Teď v něm Matěj vítá další Čechy

Matěj se na Sicílii poprvé dostal před třemi lety. Dnes zde žije už trvale.

Když jsem poprvé vešel do Casa Asmara v sicilském městě Scicli, byl jsem spíš zaskočený než nadšený. Dům mi přišel tmavý, studený a malý. Chyběla terasa a po náročné cestě, kdy nás o několik hodin...

Víte, která potravina překoná pomeranč v obsahu vitaminu C? Kde je skutečně nejvíc železa? A co vám uleví při nadýmání rychleji, než čekáte? Otestujte se v 15 otázkách zaměřených na nutriční složení...

26. března 2026  11:45

