Proč je hřeben stejně důležitý jako kvalitní kosmetika?
V péči o vlasy často narážíme na paradox. Pečlivě sledujeme složení kondicionérů, řešíme pH vody, ale hřeben bereme jako spotřební věc, kterou koupíme v nejbližším supermarketu. Realita je však taková, že mechanické poškození je jednou z nejčastějších příčin návštěvy kadeřníka s prosbou o ostříhání zničených konečků.
Když použijete nevhodný kartáč – například s ostrými plastovými hroty bez zakončení nebo příliš hustý hřeben na mokré vlnité vlasy – dochází k narušení kutikuly (vnější vrstvy vlasu). Vlas se v místě tlaku oslabí a následně praskne.
Správně zvolený nástroj naopak dokáže uzavřít vlasovou šupinu, stimulovat krevní oběh v pokožce hlavy a rovnoměrně distribuovat přirozený kožní maz, který slouží jako nejlepší přírodní ochrana před vnějšími vlivy.
Základní rozdělení: Kartáč vs. hřeben
Často tyto dva pojmy zaměňujeme, ale pro správnou rutinu je klíčové znát jejich rozdílné funkce:
- Hřeben: Slouží primárně k rozčesávání mokrých vlasů, preciznímu stylingu (tupírování, dělání pěšinky) nebo k rovnoměrné aplikaci masek a barev.
- Kartáč: Je určen pro suché vlasy. Jeho hlavním úkolem je uhlazení, dodání objemu a masáž pokožky. Kartáčování by mělo být rituálem, který vlasy čistí od prachu a zbytků stylingových přípravků.
Materiál štětin: Na čem skutečně záleží?
Při nákupu v obchodech narazíte na tři základní typy materiálů. Každý z nich má v koupelně své místo, ale ne každý se hodí pro vás.
- Kančí štětiny: Zlatý standard pro jemné a normální vlasy. Mají podobnou strukturu jako lidský vlas, díky čemuž skvěle přenáší maz od kořínků ke konečkům. Výsledkem je přirozený lesk.
- Nylonové a plastové hroty: Ideální pro husté a nepoddajné vlasy. Nylon lépe pronikne hlouběji do účesu. Důležité je, aby hroty měly zaoblené konce (“kuličky“), jinak mohou dráždit pokožku a způsobovat drobné ranky, které vedou k lupům.
- Dřevo a bambus: Skvělá volba pro ty, kteří bojují se statickou elektřinou. Dřevěné hřebeny neelektrizují a jsou velmi šetrné k vlasovému vláknu.
|Typ kartáče
|Vhodné pro
|Výhody
|Na co si dát pozor
|Plochý (paddle brush)
|Dlouhé rovné vlasy
|Rychlé rozčesání, uhlazení
|Nevhodný pro jemné vlasy
|Kulatý kartáč
|Styling při foukání
|Dodává objem a tvar
|Může vlasy tahat
|Kartáč s přírodními štětinami
|Jemné a poškozené vlasy
|Šetrný, dodává lesk
|Horší rozčesávání
|Plastové štětiny
|Husté a silné vlasy
|Dobré rozčesání
|Může elektrizovat
|Tangle kartáče (flexibilní)
|Zacuchané vlasy
|Minimalizuje tahání
|Méně vhodné pro styling
Jemné a řídké vlasy
Pokud máte jemné vlasy, vaším nepřítelem je agresivní tahání. Potřebujete kartáč s měkkými kančími štětinami, které vlasy nepomačkají. Vyhněte se těžkým kovovým kartáčům, které se při fénování příliš zahřívají a mohou jemný vlas doslova upálit.
Husté a kudrnaté vlasy
Tady platí pravidlo: čím hustší vlasy, tím dál od sebe by měly být štětiny nebo zuby hřebenu. Pro kudrnaté vlasy je velmi oblíbený tzv. „skeleton“ (odvětraný kartáč) nebo hřeben se širokými zuby. Kudrnaté vlasy češeme zásadně mokré s kondicionérem, abychom nenarušili přirozený tvar vln.
Prodloužené vlasy
Majitelky prodloužených vlasů musí být obzvlášť obezřetné v místě spojů. Existují speciální kartáče s kombinací štětin v různých délkách, které bezpečně sklouznou přes spoje (kapsle, pásky), aniž by za ně tahaly.
Časté chyby, které lidé dělají v péči o vlasy
1. Česání mokrých vlasů běžným kartáčem
Voda narušuje vodíkové vazby ve vlasu, čímž se stává mnohem pružnějším, ale také zranitelnějším. Když ho v tomto stavu začnete natahovat běžným kartáčem, dojde k jeho nevratnému prodloužení a následnému prasknutí. Na mokré vlasy patří pouze hřeben s velkými rozestupy nebo speciální detangler.
2. Zanedbávání hygieny hřebenu
Hřeben je lapač nečistot. Zůstávají na něm zbytky laků, suchých šamponů, kožní maz a odumřelé kožní buňky. Pokud kartáč nemyjete (ideálně jednou týdně v teplé vodě s trochou šamponu), vracíte si všechny tyto nečistoty a bakterie zpět do čerstvě umytých vlasů. To může vést k rychlejšímu maštění nebo svědění hlavy.
3. Fénování s nevhodným nástrojem
Používání levných plastových kartáčů při vysokých teplotách fénu je hazard. Plast se může mikroskopicky tavit a lepit na vlasy. Pro foukanou jsou ideální keramické kartáče, které teplo rozvádějí rovnoměrně a zkracují dobu vysoušení.