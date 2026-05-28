Mezinárodní den dětí, který tradičně připadá na 1. června, je ideální příležitostí k tomu, abychom na chvíli zpomalili, odložili každodenní povinnosti a věnovali plnou pozornost našim nejmladším.
Letos však tento svátek připadá na pondělí. Oslavy se tak rozprostřou do několika dní, přičemž hlavní vlna programů odstartuje již v sobotu 30. května. Výhodou je, že většinu z nich zvládnete i s menšími dětmi. Mnoho programů navíc nabízí vstup zdarma nebo jen za pár korun.
TOP 10+1 Nejlepší akce na Den dětí 2026
|Termín
|Název akce
|Adresa
|Vstupné
|30. 5.
|Nusle dětem
|Boleslavova 250, 140 00 Praha 4
|Zdarma
|30. 5.
|Den dětí na Landeku
|Pod Landekem 64, 725 29 Ostrava
|100 Kč
|30. 5.
|Šišatý dětský den
|U Sirkárny 739/3, České Budějovice
|Zdarma
|30. 5.
|Den dětí v Zoo Plzeň
|Nad ZOO 1, 301 16 Plzeň
|100 Kč
|31. 5.
|Den dětí na Občanské plovárně
|U plovárny 337/1, 118 00 Praha 1
|Zdarma
|31. 5.
|Den dětí na Karlínském náměstí
|Karlínské náměstí, 180 00 Praha 8
|Zdarma
|31. 5.
|Den dětí Prahy 12
|ulice Vltavanů, 143 00 Praha 4
|Zdarma
|1. 6.
|Den dětí v Zoo Praha
|U Trojského zámku 12/3, 171 00 Praha 7
|Od 1 Kč
|1. 6.
|Den dětí v Aquaparku Kohoutovice
|Chalabalova 946/2a,
623 00 Brno-Kohoutovice
|Zdarma
|1. 6.
|Den dětí v Zoo Ostrava
|Michálkovická 197, 710 00 Ostrava
|120 Kč
|6. 6.
|Dětský den na dostihovém závodišti
|Pražská 607, 530 02 Pardubice
|130 Kč
Kam na Den dětí v Praze?
V sobotu 30. května se uskuteční slavnost pro děti i dospělé v pražských Nuslích. Od 10 do 15 hodin se můžete těšit na divadelní představení a taneční vystoupení dětí z okolních škol i různé sportovní aktivity.
Tvořivější děti si navíc mohou díky konceptu Nuselské miniBlešky postavit vlastní stánek a vydělat si první korunky třeba za nenošené oblečení, staré hračky nebo knížky. Chybět nebude ani bohaté občerstvení.
O den později se pak můžete těšit na další tři akce, a to konkrétně na Praze 1, 4 a 8. Praha 1 láká na příjemný den u Vltavy na Občanskou plovárnu. Rodičům i dětem slibuje pestrý program plný aktivit pro děti všeho věku, včetně soutěží, skákacího hradu, malování na obličej a ukázek práce složek IZS. Větší si mohou vyzkoušet opilecké brýle nebo si užít jedinečnou plavbu lodí Atlantida. Akce se koná za každého počasí.
Děti na Praze 4 se mohou těšit pro změnu na vesmírné dobrodružství na Karlínském náměstí, v rámci něhož si mohou poslechnout astronautské pohádky či vyzkoušet simulaci stavu beztíže.
Od 12:30 hodin se pak můžete zastavit v pražských Modřanech, kde na vás čeká bohatý kulturní program. Kromě hudby přijedou i kejklíři s obřími loutkami, maskami a triky. Děti navíc mohou plnit úkoly na stanovištích a sbírat razítka, za které je pak čeká malá odměna.
|Termín
|Adresa
|Vstupné
|30. 5. 10:00-15:00
|Boleslavova 250, 140 00 Praha 4
|Zdarma
|31. 5. 10:00-16:00
|U plovárny 337/1, 118 00 Praha 1
|Zdarma
|31. 5. 11:00-17:00
|Karlínské náměstí, 180 00 Praha 8
|Zdarma
|31. 5. od 12:30
|ulice Vltavanů, 143 00 Praha 4
|Zdarma
Den dětí v Brně
Brno se letošní Den dětí rozhodlo pojmout trochu netradičně. V pondělí 1. června můžete od 14 do 19 hodin zavítat do Aquaparku Kohoutovice, kde na vás čeká odpoledne plné zábavy pro děti i dospělé.
Děti do 14 let včetně budou mít navíc dvouhodinový vstup zdarma, v rámci nichž si budou moci vyzkoušet různá zábavná stanoviště s tematickými aktivitami. Připraveno bude i drobné občerstvení. O tu vůbec nejlepší zábavu se však postará střešní bazén, díky kterému si užijete zábavu i ve venkovní části aquaparku.
Den dětí v Ostravě
Jedna z nejzajímavějších akcí na severu Moravy proběhne v areálu ostravského Landek Parku. Děti čeká tematická stezka inspirovaná landeckými pověstmi, propletená různými stanovišti. Organizátoři si připravili úkoly pro různé věkové skupiny, které zabaví jak předškoláky, tak i starší děti. Součástí budou i tvořivé dílny a občerstvení.
Akce proběhne v sobotu 30. května od 10 do 16 hodin, samotné plnění úkolů zabere zhruba 60 až 90 minut. Dospělí mají vstup zdarma, děti za sto korun.
Den dětí v ZOO Program nabídne i Plzeň
Pokud rádi berete děti do ZOO, pak vám určitě udělá radost, že spousta zoologických zahrad zve na tradiční Den dětí v ZOO. První akce proběhne v ZOO Plzeň. Ta letošní Den dětí spojila s jubilejním stoletým výročím a zlevnila vstupné pro děti do 15 let na symbolických sto korun.
Od 10 do 16 hodin se můžete těšit na hudební a taneční vystoupení pro nejmenší, knižní stezku s Medvídkem Pú, ale i tradiční komentované krmení medvědů či další vzdělávací program. V DinoParku, který je se ZOO spojený, pak na vás čeká procházka s roztomilým robotickým mládětem Stegosaura.
Jako každý rok můžete zavítat také do Prahy či Ostravy. ZOO Praha si pro děti všeho věku připravila program ve spolupráci s Městskou policií, který zajisté potěší i rodiče. Děti do 15 let mají navíc vstup jen za korunu.
Jen o den později, v úterý 2. června, se navíc v ZOO koná Den pro pěstounské rodiny, v rámci něhož si mohou návštěvníci vyzkoušet vyrobit papír ze sloního trusu nebo se přijít podívat na trénování lachtanů.
ZOO Ostrava láká na nejrůznější pohybové a vědomostní aktivity. Všechny děti si navíc odnesou malý dárek.
|Termín
|Adresa
|Vstupné
|30. 5. 10:00-16:00
|ZOO Plzeň + DinoPark Plzeň
|100 Kč
|1. 6. 9:00-18:00
|ZOO Praha
|Od 1 Kč
|1. 6. 11:00-16:00
|ZOO Ostrava
|120 Kč
EXTRA TIP České Budějovice a Pardubice
Na své si však přijdou i ti, kteří to mají do Prahy či Brna daleko. Například děti z Českých Budějovic si mohou v sobotu 30. května přijít zasportovat do Rugbyového areálu, kde na ně čeká šestihodinový program. Vyzkoušet si můžete různé druhy sportu, ale i soutěžit o zajímavé ceny. Akce je pro všechny zdarma, je však třeba počítat s případnou změnou programu v případě nepříznivého počasí.
K top desítce jsme si pro vás připravili ještě bonusový jedenáctý tip. Řeč je o dětském dni na dostihovém závodišti v Pardubicích, který proběhne v sobotu 6. června od 10 do 17 hodin. Vystoupí mimo jiné i Míša Růžičková či Michal Nesvadba z Kouzelné školky.
Kromě bohatého doprovodného programu jsou pro všechny připravené také projížďky na koních, paintball, parkour, lukostřelba či bojové sporty. Těšit se můžete i na tvořivé workshopy, skákající hrady a představení HC Dynamo Pardubice. Vstupné na akci je 130 korun pro děti a 150 korun pro dospělé, děti do 2 let mají vstup zdarma.