Kam vyrazit na Den dětí 2026? Tipy na nejlepší akce v Praze, Ostravě, Brně i Plzni

Autor:
  11:45
Kam vyrazit na Den dětí 2026? Praha, Brno, Ostrava i Plzeň chystají parádní program pro celou rodinu. Zjistěte, kde na vás čeká vstup zdarma, skvělá zábava nebo oblíbená ZOO. Máme pro vás přehled těch nejlepších akcí a her na dětský den, které letos nesmíte minout!
ilustrační snímek | foto: Martin Stolař, MAFRA

Obsah

Mezinárodní den dětí, který tradičně připadá na 1. června, je ideální příležitostí k tomu, abychom na chvíli zpomalili, odložili každodenní povinnosti a věnovali plnou pozornost našim nejmladším.

Letos však tento svátek připadá na pondělí. Oslavy se tak rozprostřou do několika dní, přičemž hlavní vlna programů odstartuje již v sobotu 30. května. Výhodou je, že většinu z nich zvládnete i s menšími dětmi. Mnoho programů navíc nabízí vstup zdarma nebo jen za pár korun.

TOP 10+1 Nejlepší akce na Den dětí 2026

TermínNázev akceAdresaVstupné
30. 5.Nusle dětemBoleslavova 250, 140 00 Praha 4Zdarma
30. 5.Den dětí na LandekuPod Landekem 64, 725 29 Ostrava100 Kč
30. 5.Šišatý dětský denU Sirkárny 739/3, České BudějoviceZdarma
30. 5.Den dětí v Zoo PlzeňNad ZOO 1, 301 16 Plzeň100 Kč
31. 5.Den dětí na Občanské plovárněU plovárny 337/1, 118 00 Praha 1Zdarma
31. 5.Den dětí na Karlínském náměstíKarlínské náměstí, 180 00 Praha 8Zdarma
31. 5.Den dětí Prahy 12ulice Vltavanů, 143 00 Praha 4Zdarma
1. 6.Den dětí v Zoo PrahaU Trojského zámku 12/3, 171 00 Praha 7Od 1 Kč
1. 6.Den dětí v Aquaparku KohoutoviceChalabalova 946/2a,
623 00 Brno-Kohoutovice		Zdarma
1. 6.Den dětí v Zoo OstravaMichálkovická 197, 710 00 Ostrava120 Kč
6. 6.Dětský den na dostihovém závodištiPražská 607, 530 02 Pardubice130 Kč

Kam na Den dětí v Praze?

V sobotu 30. května se uskuteční slavnost pro děti i dospělé v pražských Nuslích. Od 10 do 15 hodin se můžete těšit na divadelní představení a taneční vystoupení dětí z okolních škol i různé sportovní aktivity.

Tvořivější děti si navíc mohou díky konceptu Nuselské miniBlešky postavit vlastní stánek a vydělat si první korunky třeba za nenošené oblečení, staré hračky nebo knížky. Chybět nebude ani bohaté občerstvení.

O den později se pak můžete těšit na další tři akce, a to konkrétně na Praze 1, 4 a 8. Praha 1 láká na příjemný den u Vltavy na Občanskou plovárnu. Rodičům i dětem slibuje pestrý program plný aktivit pro děti všeho věku, včetně soutěží, skákacího hradu, malování na obličej a ukázek práce složek IZS. Větší si mohou vyzkoušet opilecké brýle nebo si užít jedinečnou plavbu lodí Atlantida. Akce se koná za každého počasí.

Děti na Praze 4 se mohou těšit pro změnu na vesmírné dobrodružství na Karlínském náměstí, v rámci něhož si mohou poslechnout astronautské pohádky či vyzkoušet simulaci stavu beztíže.

Od 12:30 hodin se pak můžete zastavit v pražských Modřanech, kde na vás čeká bohatý kulturní program. Kromě hudby přijedou i kejklíři s obřími loutkami, maskami a triky. Děti navíc mohou plnit úkoly na stanovištích a sbírat razítka, za které je pak čeká malá odměna.

Den dětí v Brně

Brno se letošní Den dětí rozhodlo pojmout trochu netradičně. V pondělí 1. června můžete od 14 do 19 hodin zavítat do Aquaparku Kohoutovice, kde na vás čeká odpoledne plné zábavy pro děti i dospělé.

Děti do 14 let včetně budou mít navíc dvouhodinový vstup zdarma, v rámci nichž si budou moci vyzkoušet různá zábavná stanoviště s tematickými aktivitami. Připraveno bude i drobné občerstvení. O tu vůbec nejlepší zábavu se však postará střešní bazén, díky kterému si užijete zábavu i ve venkovní části aquaparku.

Den dětí v Ostravě

Jedna z nejzajímavějších akcí na severu Moravy proběhne v areálu ostravského Landek Parku. Děti čeká tematická stezka inspirovaná landeckými pověstmi, propletená různými stanovišti. Organizátoři si připravili úkoly pro různé věkové skupiny, které zabaví jak předškoláky, tak i starší děti. Součástí budou i tvořivé dílny a občerstvení.

Akce proběhne v sobotu 30. května od 10 do 16 hodin, samotné plnění úkolů zabere zhruba 60 až 90 minut. Dospělí mají vstup zdarma, děti za sto korun.

Den dětí v ZOO Program nabídne i Plzeň

Pokud rádi berete děti do ZOO, pak vám určitě udělá radost, že spousta zoologických zahrad zve na tradiční Den dětí v ZOO. První akce proběhne v ZOO Plzeň. Ta letošní Den dětí spojila s jubilejním stoletým výročím a zlevnila vstupné pro děti do 15 let na symbolických sto korun.

Od 10 do 16 hodin se můžete těšit na hudební a taneční vystoupení pro nejmenší, knižní stezku s Medvídkem Pú, ale i tradiční komentované krmení medvědů či další vzdělávací program. V DinoParku, který je se ZOO spojený, pak na vás čeká procházka s roztomilým robotickým mládětem Stegosaura.

Jako každý rok můžete zavítat také do Prahy či Ostravy. ZOO Praha si pro děti všeho věku připravila program ve spolupráci s Městskou policií, který zajisté potěší i rodiče. Děti do 15 let mají navíc vstup jen za korunu.

Jen o den později, v úterý 2. června, se navíc v ZOO koná Den pro pěstounské rodiny, v rámci něhož si mohou návštěvníci vyzkoušet vyrobit papír ze sloního trusu nebo se přijít podívat na trénování lachtanů.

ZOO Ostrava láká na nejrůznější pohybové a vědomostní aktivity. Všechny děti si navíc odnesou malý dárek.

EXTRA TIP České Budějovice a Pardubice

Na své si však přijdou i ti, kteří to mají do Prahy či Brna daleko. Například děti z Českých Budějovic si mohou v sobotu 30. května přijít zasportovat do Rugbyového areálu, kde na ně čeká šestihodinový program. Vyzkoušet si můžete různé druhy sportu, ale i soutěžit o zajímavé ceny. Akce je pro všechny zdarma, je však třeba počítat s případnou změnou programu v případě nepříznivého počasí.

K top desítce jsme si pro vás připravili ještě bonusový jedenáctý tip. Řeč je o dětském dni na dostihovém závodišti v Pardubicích, který proběhne v sobotu 6. června od 10 do 17 hodin. Vystoupí mimo jiné i Míša Růžičková či Michal Nesvadba z Kouzelné školky.

Kromě bohatého doprovodného programu jsou pro všechny připravené také projížďky na koních, paintball, parkour, lukostřelba či bojové sporty. Těšit se můžete i na tvořivé workshopy, skákající hrady a představení HC Dynamo Pardubice. Vstupné na akci je 130 korun pro děti a 150 korun pro dospělé, děti do 2 let mají vstup zdarma.

