Premium

Získejte všechny články
jen za 99 Kč/měsíc

Kam s dětmi na čarodějnice? Vybrali jsme nejlepší akce s bohatým programem

Autor:
  15:20
Poslední dubnová noc patří tradičně oslavám čarodějnic. Původně pohanský svátek, který měl chránit úrodu a dobytek před temnými silami, je dnes jednou z nejoblíbenějších společenských událostí roku. Kam se vyplatí vyrazit na letošní čarodějnice? Přinášíme tipy na Prahu i okolí.
ilustrační snímek | foto: Martin Veselý, MAFRA

Obsah

Pálení čarodějnic, známé také jako filipojakubská noc, patří mezi nejznámější jarní tradice v Česku. Každoročně připadá na noc z 30. dubna na 1. května a symbolicky představuje přechod ze zimy do tepla.

V minulosti lidé věřili, že právě tuto noc mají zlé síly největší moc, a zapalovali ohně, které měly ochránit vesnice i jejich obyvatele. Dnes už jde především o společenskou a kulturní událost, která spojuje rodiny, přátele i celé komunity. Tradiční vatra a opékání buřtů se sice v mnoha městech dochovala, program se však za poslední roky výrazně proměnil.

Pálení čarodějnic mělo chránit před zlem, dnes jde hlavně o zábavu

Kam na Čarodějnice 2026 v Praze

Městská částAdresaČas
Praha 1Malostranské náměstí 2714:30–20:00
Praha 1Střelecký ostrov11:00–21:00
Praha 5Radlická kulturní sportovna16:00–23:59
Praha 6Tomanova 1028/112:00–21:00
Praha 9Chvalský zámek15:00–22:00
Praha 10Hostivařské koupaliště15:00–23:59
Praha 11Chodovská tvrz16:00–20:00

Praha letos sází na kombinaci koncertů a sousedských setkání. Například na Střeleckém ostrově můžete spojit oslavy s prvním jarním koštem vína na Náplavce, na Smíchově děti čeká pohádkové představení a čarodějnická stezka, pro dospělé je pak připravena večerní afterparty.

Pokud jde o další části Prahy, vyrazit můžete například na Chvalský zámek či Chodovskou tvrz. Klasický táborák, opékání buřtů a velkolepou Fireshow si můžete užít na Hostivařském koupališti, tradiční soutěž o nejlepší čarodějnickou masku a vystoupení kapely Slza vás pak čeká na Ladronce v Praze 6.

Kam na Čarodějnice 2026 v ČR

MěstoAdresaČas
Ostrava-jihLesní škola Bělský lesod 16:00
BrnoAreál U Mravence, 664 34 Jinačovice13:00–23:45
KolínKolín-Zálabí, louka u Stapu16:00–22:00
České BudějovicePivovar Kněžínek15:00–19:30
Jablonec nad NisouZa Hrází 4102/115:00–23:00
OlomoucKorunní pevnůstka17:00–22:00

Jedinečnou atmosféru si však můžete užít i mimo Prahu. Za zmínku rozhodně stojí třeba olomoucké Čarodějnice v Korunní pevnůstce, kde vystoupí oblíbené LOLLIPOPZ, jako vrchol večera pak kapela Vesna.

Jedinou nevýhodou je, že se na tuto akci, pořádanou Rádiem Haná, vztahuje vstupné. Naštěstí si však vstupenky můžete koupit v předprodeji za zvýhodněnou cenu. V online předprodeji pořídíte lístek za 250 korun, na místě pak za 390 korun. Děti do 120 cm mají vstup zdarma.

Evropa rehabilituje čarodějnice. Jen symbol a gesto, zní naopak v Česku

Od lidových pověr až po kulturní festival

Dříve mělo pálení čarodějnic úplně jiný význam než dnes. Lidé věřili, že právě v noci z 30. dubna na 1. května bývají zlé síly nejsilnější a jediné, co je před nimi dokáže ochránit, je oheň. Pálily se proto figuríny čarodějnic a zapalovaly se hranice na kopcích. Mnohdy nechyběly ani různé rituály, které měly zajistit lepší úrodu a zdraví.

Dnes už se na „čarodějnice“ díváme spíš jako na společenskou událost. Místo ochranných rituálů je program plný koncertů, soutěží, dětských her a tematických stezek. V mnoha městech se dokonce z tohoto svátku stal menší kulturní festival.

Nejvíce se však změnilo samotné poslání svátku. Ještě pár let zpátky bylo běžné, že se kromě pálení figuríny na hranici odehrávala i různá divadelní představení v duchu historických čarodějnických procesů.

S ohledem na děti se však od krvavého mučení začalo upouštět a začal se prosazovat zábavnější program. Klasicky se můžeme setkat například s malováním na obličej, soutěží o nejlepší masku nebo opékání buřtů.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.