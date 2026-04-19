Pálení čarodějnic, známé také jako filipojakubská noc, patří mezi nejznámější jarní tradice v Česku. Každoročně připadá na noc z 30. dubna na 1. května a symbolicky představuje přechod ze zimy do tepla.
V minulosti lidé věřili, že právě tuto noc mají zlé síly největší moc, a zapalovali ohně, které měly ochránit vesnice i jejich obyvatele. Dnes už jde především o společenskou a kulturní událost, která spojuje rodiny, přátele i celé komunity. Tradiční vatra a opékání buřtů se sice v mnoha městech dochovala, program se však za poslední roky výrazně proměnil.
Pálení čarodějnic mělo chránit před zlem, dnes jde hlavně o zábavu
Kam na Čarodějnice 2026 v Praze
|Městská část
|Adresa
|Čas
|Praha 1
|Malostranské náměstí 27
|14:30–20:00
|Praha 1
|Střelecký ostrov
|11:00–21:00
|Praha 5
|Radlická kulturní sportovna
|16:00–23:59
|Praha 6
|Tomanova 1028/1
|12:00–21:00
|Praha 9
|Chvalský zámek
|15:00–22:00
|Praha 10
|Hostivařské koupaliště
|15:00–23:59
|Praha 11
|Chodovská tvrz
|16:00–20:00
Praha letos sází na kombinaci koncertů a sousedských setkání. Například na Střeleckém ostrově můžete spojit oslavy s prvním jarním koštem vína na Náplavce, na Smíchově děti čeká pohádkové představení a čarodějnická stezka, pro dospělé je pak připravena večerní afterparty.
Pokud jde o další části Prahy, vyrazit můžete například na Chvalský zámek či Chodovskou tvrz. Klasický táborák, opékání buřtů a velkolepou Fireshow si můžete užít na Hostivařském koupališti, tradiční soutěž o nejlepší čarodějnickou masku a vystoupení kapely Slza vás pak čeká na Ladronce v Praze 6.
Kam na Čarodějnice 2026 v ČR
|Město
|Adresa
|Čas
|Ostrava-jih
|Lesní škola Bělský les
|od 16:00
|Brno
|Areál U Mravence, 664 34 Jinačovice
|13:00–23:45
|Kolín
|Kolín-Zálabí, louka u Stapu
|16:00–22:00
|České Budějovice
|Pivovar Kněžínek
|15:00–19:30
|Jablonec nad Nisou
|Za Hrází 4102/1
|15:00–23:00
|Olomouc
|Korunní pevnůstka
|17:00–22:00
Jedinečnou atmosféru si však můžete užít i mimo Prahu. Za zmínku rozhodně stojí třeba olomoucké Čarodějnice v Korunní pevnůstce, kde vystoupí oblíbené LOLLIPOPZ, jako vrchol večera pak kapela Vesna.
Jedinou nevýhodou je, že se na tuto akci, pořádanou Rádiem Haná, vztahuje vstupné. Naštěstí si však vstupenky můžete koupit v předprodeji za zvýhodněnou cenu. V online předprodeji pořídíte lístek za 250 korun, na místě pak za 390 korun. Děti do 120 cm mají vstup zdarma.
Od lidových pověr až po kulturní festival
Dříve mělo pálení čarodějnic úplně jiný význam než dnes. Lidé věřili, že právě v noci z 30. dubna na 1. května bývají zlé síly nejsilnější a jediné, co je před nimi dokáže ochránit, je oheň. Pálily se proto figuríny čarodějnic a zapalovaly se hranice na kopcích. Mnohdy nechyběly ani různé rituály, které měly zajistit lepší úrodu a zdraví.
Dnes už se na „čarodějnice“ díváme spíš jako na společenskou událost. Místo ochranných rituálů je program plný koncertů, soutěží, dětských her a tematických stezek. V mnoha městech se dokonce z tohoto svátku stal menší kulturní festival.
Nejvíce se však změnilo samotné poslání svátku. Ještě pár let zpátky bylo běžné, že se kromě pálení figuríny na hranici odehrávala i různá divadelní představení v duchu historických čarodějnických procesů.
S ohledem na děti se však od krvavého mučení začalo upouštět a začal se prosazovat zábavnější program. Klasicky se můžeme setkat například s malováním na obličej, soutěží o nejlepší masku nebo opékání buřtů.